Kıbrıs Postası Gazetesi

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Tüketicilerden hükümete zamları geri alma çağrısı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (Tü-Örkon) hükümete temel tüketim ve hizmetlere yapılan zamları geri alma, tüketicilere de GSM konuşmalarını 1 haftalığına boykot etme çağrısı yaptı.
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Ulaş Barış yazdı: "Dünyanın tepesinden ara bölgenin kasvetine dönüş..."
Köşe yazarlarımızdan Ulaş Barış bugünkü yazısında, New York, Mont Pelerin, Cenevre derken, döndüp dolaşıp, ara bölgenin kasvetli günlerine geri gelindiğini yazdı.
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Baf dün itibarıyla resmen Avrupa Kültür Başkenti...
Baf’ın, 2017 Avrupa Kültür Başkenti olmasına ilişkin açılış etkinliğinin dün gerçekleştirildiği belirtildi.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
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Anastasiadis ile Tsipras Lizbon'da bir araya geldi
“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın, dün, Lizbon’da baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
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Trump'tan Merkel ve Hollande görüşmelerinde NATO'ya bağlılık vurgusu
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Trump'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde 'NATO'ya bağlılık' vurgusu yapılması dikkat çekti.
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Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği'nde başkanlığa Hidayet Ağören yeniden seçildi
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği 7. Olağan Genel Kurul toplantısı, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti. Genel kurulda birlik başkanlığına yeniden Hidayet Ağören seçildi.
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2 Irak vatandaşı, vizeleri olmasına rağmen New York'ta havalimanında gözaltına alındı
ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalamasının ardından New York'a gelen 2 Irak vatandaşının havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.
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Ziya Öztrükler: yazdı: "Çocuklarınıza: 'Biz sınavda kazanacağın başarıyı değil, seni seviyoruz' deyin"
Köşe yazarlarımızda Ziya Öztürkler bugünkü yazısında, çocukları sınava girerken ailelerin yuzlerine yansıyan telaş ve stresin çocukları olumsuz etkilediğini kaleme aldı.
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Facebook ve Google'dan Trump'a mülteci tepkisi
Sosyal medya devi Facebook ve internet arama motoru Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararını eleştirdi.
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Bağimsizlik Ittifaki Cumhurbaşkanı'na istifa etmesi için çağrı yaptı
Bağimsizlik Ittifaki bugün yazılı bir açıklama yaparak, görüşmelere devam etmesinin bir sonuç vermeyeceğini savundu ve Cumhurbaşkanı'na istifa etmesi için çağrı yaptı.
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Bu nasıl iade anlaşması: 50'de sıfır
FETÖ üyesi darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan’ın, son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 teröristten hiçbirini vermediği ortaya çıktı.
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Rasıh Reşat yazdı: "Bir "keltoş"un şampuanla imtihanı"
Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat, bugünkü yazısında, saçlarının değerlendirmesini kaleme aldı.
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Boğaz piknik alanı şaşırttı
Boğaz Piknik Alanı’nda özlenen manzara, uzun zamandan sonra nihayet dün gözlemlendi. Piknik alanında her zaman görüntülediğimiz çevre kirliliği yoktu
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John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti
Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt (77) yaşamını yitirdi. Bir süredir kanserle mücadele eden Hurt, The Elephant Man ve V For Vendetta gibi önemli filmlerde rol almıştı.
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Beyoğlu'nda olaylı gece... Silahlar çekildi
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı. Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak’ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mis sokakta iki grup a...
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1,4 milyon kişinin yemeği kesildi
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), ABD gibi zengin donör ülkelerin ödemelerini geciktirmeleri nedeniyle 1.4 milyon kişiye ulaştırılan gıdada önemli oranda kesinti yapılacağını açıkladı.
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Suriye'de Esad'a karşı yeni koalisyon
Suriye iç savaşında Beşşar Esad rejimi karşıtı 4 askeri grup ile eski adıyla "Nusra Cephesi" olarak bilinen Şam’ın Fethi Cephesi kendini feshederek yeni bir örgüt kurduklarını açıkladı.
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İran'dan ABD'ye misilleme
İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesi yürürlükten kaldırılana kadar Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.
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Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan Trump'a karşı birlik çağrısı
Portekiz’in başkenti Lizbon’da Güney AB ülkeleri zirvesinden sonra konuşan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa'ya, "ABD Başkanı Donald Trump’a karşı birlik" çağrısında bulundu.
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Google'da Trump endişesi
Trump’ın, yabancıları ülkeye sokmama politikası nedeniyle Google gibi teknoloji devleri acil eyleme geçti.
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|e-Gazete