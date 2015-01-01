Kıbrıs Postası Gazetesi

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CTP Cenevre görüşmelerini değerlendirdi
Cumhuriyetçi Türk Partisi, federal çözümün partileri için bir A Planı değil, yarım asırdır ülkenin üzerine karabasan gibi çöken ayrımcı, çatışmacı ve ötekileştirici politikalara son verecek, Kıbrısı yeniden ortak y...
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İngiltere Dışişleri Bakanı Kıbrıs ile ilgili konferansa katılacak
İngiltere diplomatik editörlere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesini temsilen Cenevre'de gerçekleşecek Kıbrıs Konferansına katılacak.
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Moller, Cenevre müzakerlerine barış ruhunun rehberlik etmesi dileğinde bulundu
Cenevre`deki BM Ofisi Genel Müdürü Michael Moller, Twitter aracılığıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs müzakerelerinin Cenevre`de başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Kolej Giriş Sınavı kayıt işlemleri uzatıldı...
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü Kolejlere Giriş Sınavları(KGS)'nın kayıt işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.
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"Rum tarafı işi yokuşa süren bir taktik içinde"
Cenevre'deki tarihi zirveyi takip eden Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat ve Ulaş Barış bugünkü zirvede Rum siyasi parti başkanlarının ikna edilmek için masaya farklı bir çabanın geldiğine dikkat çekti.
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Anastasiadis "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin muhatabı ilk kez Türkiye oluyor"
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre yolunda, uçakta kendisiyle birlikte seyahat eden gazetecilere istiladan bu yana Kıbrıs Cumhuriyetinin, özellikle güvenlik ve askerler gibi özlü konularda muhatabı ilk ...
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Kıbrıslı Türk ve Rum kadınlardan müzakerelere destek
Kıbrıslı Türk ve Rum kadınların müzakereleri desteklediği ve müzakere gruplarına katılmak istediği bildirildi.
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Cenevre'de alternatif haritalar
Kıbrıs sorunundaki Toprak boyutunun kritik konulardan biri olduğu belirtildi.
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En çok yağış Koruçam'a düştü
Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında ülke geneline yağan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 15 kg. ile Koruçama düştüğünü bildirdi.
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Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis bölgesindeki konutları su şebekesine bağladı
Yeniboğaziçi Belediyesi, yıllardır tankerlerle su taşıyarak su hizmeti verdiği Salamis bölgesi konutlarını su şebekesine bağladı.
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Erdoğan, Cenevre zirvesine katılabilir...
Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat ve Ulaş Barış Cenevre'de görüşmeleri değerlendiriyor.
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Sayarı: "Dananın kuyruğu kopacak"
Cenevre zirvesini takip eden NTV Kıbrıs Muhabiri Selim Sayarı, Kıbrıs Postasına değerlendirmelerde bulundu. Cenevre zirvesinin New York ve Mont Pelerin zirvelerinden büyük bir farklı olduğunu belirten Sayarı, burada...
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Tarım Dairesi, Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi ile Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde bölge üreticilerine yönelik bağ budanması ile hastalık ve zararlılarıyla mücadele konusunda tarla günü ve gece eğitimi d...
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Yılmaz: "Zam paketlerinin Bakanlar Kurulu'nda kaç dakika konuşulduğunu merak ediyoruz"
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, UBP-DP hükümetinin ekonomik refahı sağlamak, mali sorunları çözmek yerine sadece zam yaptığını savunarak, Zam paketlerinin Bakanlar Kurulunda kaç ...
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Dev-İş: "CAS yönetimi, yasa tanımaz icraatlarına devam ediyor"
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), CAS yönetiminin, Başbakandan aldığı güçle yasa tanımaz icraatlarına devam ettiğini bildirerek, CAS yönetimini alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan ...
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Tsipras, sadece çözüm perspektifinin olması durumunda Cenevre'ye gidecek
Atinanın, Cenevrede başlayacak olan yeni tur temaslarda bir başarısızlığın, mevcut sürecin sonlanmasına neden olacağı çizgisinden hareket ettiği belirtildi.
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Rum basını: "BM, müzakereleri canlı tutmayı arzuluyor"
BMnin, Cenevrede görüşmelerin sonucu ve güvenlik ile garantiler meselesinde ortaya çıkacağı düşünülen zorluklardan bağımsız olarak müzakerelerin canlı tutulmasının temel arzusu olduğu haber verildi.
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Ombudsman'dan ikinci iş yapan memur için soruşturma önerisi
Araç Kayıt Dairesi personeli Aliye Toksoy'un mesai saatleriyle ilgili bir sorun olmadığını tespit eden Ombudsman Dizdarlı, Lefkoşa Kaymakamlığı personeli Mustafa Bayur'un ise ikinci iş yaptığına yönelik elde edilen te...
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Cenevre görüşmeleri için, Tümsendikal Platform'dan destek, ELAM'dan protesto gösterisi
Cenevre görüşmeleri için Tümsendikal forum tarafından destek, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) tarafından da protesto etkinliği düzenleneceği bildirildi.
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Liderler Cenevre Milletler Sarayı'na giriş yapıyor
BM'nin Cenevre'de bulunan Milletler Sarayı'nda başlayacak olan ikili görüşmesi için Rum Lider Nikos Anastasiades, ve ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Milletler Sarayı'na giriş yaptı.
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Boris Johnson'ın, Trump ile yapacağı görüşme bugün İngiliz gazetelerinin maneşetine taşındı
İngiltere'de gazetelerin manşetlerinde ülkenin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve yönetimi ile yapacağı toplantı var.
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