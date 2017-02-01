Kıbrıs Postası Gazetesi

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının, Meclis ve Hükümeti muhatap almadan hayati kararlar aldığını iddia etti.
GAÜ okullar grubu; Girne Belediyesi ile ağaç dikimine katıldı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı ,The American Elementary School, The International Prep School ,The American Nursery School Öğrencileri, beraberlerinde GAÜ Okullar Grubu İlkokulları Okul Aile ...
Ercan Havalimanı'nın devriyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı
Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komit...
Güney Kıbrıs'ta 100 Bin Euro'luk soygun!
Sigmalive'in haberine göre Güney Kıbrıs'ta Baf bölgesinde bulunan büyük bir manavda 100 Bin Euro'luk soygun gerçekleşti.
DAÜ-SEN: "Özerklik kırmızı çizgimizdir. Geri adım atmayacağız"
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) özerkliğin kırmızı çizgileri olduğunu, geri adım atmayacaklarını vurguladı.
KTSO'dan ilkokullara yönelik yerli ürün ve hijyen kampanyası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Ocak ayı boyunca 13 ilkokulu ziyaret ederek 3. Sınıflara yönelik olarak sanayi-yerli ürün ve hijyen kampanyası yaptı.
Girne Belediyesi çocuklara yarıyıl şenliği düzenliyor
Girne Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklara bir birinden eğitici ve eğlenceli faaliyetlerin yer aldığı Yarı Yıl Şenliği düzenliyor. 4 Şubat 2017 Cuma günü Resim Atölyesi, 7 Şubat 2017 Salı ...
Öztabay: "Hasta Hakları Yasa Tasarısı ivedilikle yasalaştırılmalı"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe Öztabay, Hasta Hakları Yasa Tasarısı'nın ivedilikle gündeme alınıp yasalaştırılması gerektiğini kaydetti.
Otellerin doluluklarında Ocak ayında düşüş yaşadı...
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranları ortalamasının ocak ayında yüzde 53, küçük otellerin yüzde 42, tüm otellerin ise yüzde 47 olduğunu açıkladı.
Güney'de bir Türk mülke tecavüz suçundan tutuklandı
Rum Polisi Larnaka'da bir evde 23 yaşında bir Türk vatandaşını tutukladı.
ABD'de havaalanında 5 yaşındaki bir çocuğa kelepçe takıldı
ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Uluslararası Washington Dulles Havalimanı'nda 5 yaşında İranlı bir çocuğun saatlerce kelepçeli olarak tutulduğu ortaya çıktı.
Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra Hindistan'da öldü
Dünyanın en yaşlı fillerinden biri kabul edilen Indra, Hindistan'ın Karnakata eyaletindeki doğal yaşam kampında öldü.
Özgürgün: "Harita sunulması çok büyük taviz"
Başbakan Hüseyin Özgürgün, halka sunulacak referandum planı ortaya çıkmadan harita vermenin çok büyük taviz ve stratejik hata olduğunu belirterek, "Bundan sonra Kıbrıs Türk tarafının elinde hiçbir koz yok, bütün kozla...
Bugün mutlaka okumanız gereken köşe yazılarını sizler için hazırladık
01/02/2017 tarihli mutlaka okumanız gereken köşe yazılarını sizler için hazırladık.
LTB, "Boru ve Boru Aksamları İhalesi"ni imzaladı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2017 yılında uzun yıllar çeşitli altyapı sorunlarıyla boğuşan Hamitköye yönelik kanalizasyon yatırımlarına hız veriyor.
Liderler bugün biraraya gelecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün saat 11.00'de yeniden bir araya gelecek.
Hasikos "Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımını yeniden düzenleme" seferberliği başlattı
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, "Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda yaşanan haksızlıkları gidermek amacıyla, kira artışlarından taşınmazların yeniden dağıtılmasına kadar uzanan bir...
Güney Kıbrıs'tan vergi düzenlemesine "hayır"
Güney Kıbrısın, Avrupa Komisyonunun Ortak Birleştirilmiş Kurumlar Vergisi Matrahı düzenlemesine karşı olduğu ve bunun karşısında durmak için hazırlıklar yaptığı haber verildi.
Hristodulidis Kidd'le görüştü
Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kiddle görüştü.
Theoharus'tan Türkiye ve AB'ye eleştiri
Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı Rum Milletvekili Eleni Theoharus, Cenevrede yapılan görüşmelerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının katı tutumu nedeniyle b...
İngilizler, Trump'a karşı "İngiltere tarihinin en büyük protestosuna" hazırlanıyor
İngiliz gazetesi I, "Donald Trump'ın İngiltere'ye davet edilmesi" ile ilgili bir haberi ön sayfasına taşıyarak, ziyaretin, "İngiltere tarihinin en büyük protestosuna" yol açabileceğini duyuruyor.
RSS İÇ HABERLER
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Güzelyurt hastanesi ihalesi yine mahkemelik: "Kararlar keyfi ve kanunsuz"
K. T. İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin boykot kararının ardından iptal edilen ve iptal kararı mahkemeden dönen Yeni Güzelyurt Hastanesi ihalesi yine mahkemelik oldu. Gülenay İnşaat Limited Direktörü Mehmet Çıldır, bugün (01/02/2017), iha...

Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon'ndan "Boş değil hoş tati...

Dizdarlı: "Şu anda istifa yok, 10 gün sonra ne olur bilem...

Elcil: "Siyasette yozlaşma yaşanıyor, siyasetçi temiz olm...
RSS TÜRKİYE
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İstanbul Cerrahpaşa'da hareketli dakikalar!
Cerrahpaşa Hastanesi'nde psikolojik tedavi gören bir polis memurunun kendisini odaya kilitlediği ve çevredekileri canına son vermekle tehdit ettiği öğrenildi.

Cenevre'deki Kıbrıs konferansı MGK'nın gündemine geldi...

THY'den şikayetler bitmiyor!

El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Kardak krizinin yıl dönümünde gergin anlar!
RSS İNGİLTERE
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İngilizler, Trump'a karşı "İngiltere tarihinin en büyük protestosuna" hazırlanıyor
İngiliz gazetesi I, "Donald Trump'ın İngiltere'ye davet edilmesi" ile ilgili bir haberi ön sayfasına taşıyarak, ziyaretin, "İngiltere tarihinin en büyük protestosuna" yol açabileceğini duyuruyor.

Birleşik Krallık'taki Trump karşıtı eylemlere binlerce ki...

İngiltere'de Trump öfkesi "Resmi ziyaret Kraliçeyi utan...

İ Gazetesi: "Global Britanya'nın bedeli bu mu"

İngiltere'den Trump'ın göçmen kararına tepki
RSS DÜNYA
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KKTC, 2017'nin en özgür ülkeleri arasında yerini aldı
Merkezi ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ve demokrasi, siyasi özgürlükler ve insan hakları konularında çalışmalar yürüten Freedom House, "Dünyada Özgürlük 2017" raporunu yayınladı. KKTC'nin de dahil olduğu raporda, KKTC 100 üzer...

ABD'de havaalanında 5 yaşındaki bir çocuğa kelepçe takıld...

Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra Hindistan'da öldü

ABD'de hükümet krizi büyüyor

Rusya'da aile içi şiddet adli suç olmaktan çıkıyor
RSS POLİS BÜLTENİ
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Uşturucu ve evrak sahteleme
Polisten yapılan açıklamaya göre, Haspolatta ise, dün saat 12:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, H.E.(E-23) kimlikli kişinin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 hap bulunarak emare alı...

Trafikte en fazla sürat ve cep telefonu ile konuşma suçu ...

Girne'de huzur operasyonu yapıldı

Haspolat'ta iki kişi delici aletlerle birbirini yaraladı

ATM'de unutulan kartla para çekti tutuklandı
RSS TOPLUM
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Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği'nden "Her kadına bir harf ol" projesi için ilk etkinlik yarın
Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), okuma-yazma bilmeyen kadınlara okuma-yazma kurslarının ve ihtiyaçlı kadınlara yabancı dil kurslarının açılacağı, ilkokul, ortaokul veya lise eğitimini tamamlayamamış kadınlara, eğitimlerinin tamamlan...

Kuir Kıbrıs Derneği, Ceza Yasası'nın değişmesinin 3. yılı...

Görmezler Derneği'nin piyangosundan 200 bin TL

LAÜ öğrencilerinden sosyal sorumluluk örneği

Kıbrıs masalları Kumsal Park'ta anlatıldı
RSS EĞİTİM
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"Bir Yuva, Bir Orman" projesinin ilk adımı atıldı
Jetgaz ve Necat British Collegein Orman Dairesi ile işbirliği içerisinde başlattığı Bir Yuva, Bir Orman projesinin ilk adımı Alsancak Milli Park ormanında gerçekleştirilen etkinlikle atıldı.

GAÜ'nün minikleri hem eğlendi, hem de yerli malının önemi...

Kırık notlar, zayıf karnelere verdiğiniz tepkiler çocuğun...

GAÜ'den , Moldova Amerikan Üniversitesi'ne rekor katılım

KAÜ, çalışmalarıyla hızla ilerliyor
RSS SAĞLIK
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Cinemetheque'in film gösterim geliri böbrek hastalarına bağışlandı
Cinematheque 31 Ocak 2017 akşamı Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirdiği film gösterim gelirini Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hemodiyaliz Organ Nakli ve Poliklinik düzenlemesinde kullanılmak üzere Diyaliz ve Bö...

Camilerde kan bağışı kampanyası düzenlenmesine ilişkin pr...

'Doğal antibiyotik' paça kışın şifa kaynağı

Vegatest ile sağlıklı kilo verin

Ebeveynler boşanıyor, en çok etkilenen çocuklar oluyor
RSS EKONOMİ
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Zam yağmuru dinmiyor! Ekmeğe de zam geldi...
Son günlerde ülkede yaşanan zam maratonuna temel gıda maddesi olan ekmek de katıldı...

Ekonomist Akifler ve Şafaklı: "Atun'un söylemi politik, T...

Dolar 3.81 civarında hareket ediyor...

TC Merkez Bankası faiz artırımına gitti

Ekonomist Ergün: "Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkleri gebert...
RSS KÜLTÜR-SANAT
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"Tiyatronun Sınır İhlali" kitabı ara bölgede tanıtıldı
Tiyatro sanatçıları Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridisin yazdığı Türkçe ve Yunanca Tiyatronun Sınır İhlali kitabı dün (30 Ocak Pazartesi) gece Lefkoşa Ara Bölgede bulunan Dayanışma Evinde gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu, Baf 2017 Avrupa Kültür ...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2017'nin ilk konserin...

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Kim Bay Schmit...

"Kültürel Miraslarımız" isimli resim yarışması sonuçlandı
RSS TURİZM
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Otellerin doluluklarında Ocak ayında düşüş yaşadı...
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranları ortalamasının ocak ayında yüzde 53, küçük otellerin yüzde 42, tüm otellerin ise yüzde 47 olduğunu açıkladı.

Turizm Bakanı Ataoğlu Turizm profesyonelleri ile bir aray...

KKTC turizmi Girne'de düzenlenen çalıştayda ele alındı

Ataoğlu: "Daha geniş bir turizm konseptiyle yolumuza deva...

Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolya Turizm işbirl...
RSS EMLAK
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Sungur: "2017 yılında KKTC emlak piyasası altın yılını yaşayacak!"
2017 yılında emlak fiyatlarının yoğun talep nedeniyle yükseleceğini açıklayan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Türkiye'deki terör korkusunun Türk vatandaşlarını Kıbrıs'a yönlendireceğini dile getirdi.

Parke bakımı nasıl yapılır?

Kanalizasyon borusundan otel yaptılar!

Evinizi dekore ederken bu hatalara düşmeyin

Pencerenizin önünü keyif köşesi haline getirin
RSS SPOR
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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu etaplarının parkurları belli oldu
Yaşam sürdükçe, sürdükçe keşfet sloganı ile gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu etaplarının parkurları belli oldu.

Sertoğlu, "evrodo" çıkışının arkasında

Dağcılık Spor Derneği başkanlığına, Ergün Vudalı seçildi

GAÜ masa tenisi takımından lige hızlı başlangıç

Taekwondo Judo Karate Aikido Genel Kurulu ve 40. yıl kutl...
RSS ADVERTORİAL
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Remzi Süpermarket'ten Dikmen halkına müjde İsteyin Getirelim
Dikmen'de evlere servis uygulamasını ilk başlatan Remzi Süpermarket, 1974 yılından beri hizmet vermektedir. Remzi Süpermarket'te satılan tüm ürünler, mağaza ile aynı fiyat ve avantajlarla 7 gün sabah 08:00  24:00 saatleri arası +90.392 ...

2017 Yazında Tatil İçin Yurtdışı Destinasyon Önerileri

tikobilet.com İle Eskişehir

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Sevgililer Gününde Farklı Hediyelerinizle Mutluluğunuzu Ç...
RSS MAHKEME İLANLARI
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Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16
Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 350/15

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Tereke - Tereke No: 14/2016

İskele Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 712/2015

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Celpname - Dava No: 386/15
RSS GÜNEY KIBRIS
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Anastasiadis ve Tsipras telefonda görüştü...
Rum sözcü vekili Viktoras Papadopulos, Anastasiadisin Tsipras ile telefonda görüştüğünü ve kendisini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bugün gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Anastasiadis: "Dört özgürlükler tartışılmadı ama Türk yet...

Güney Kıbrıs'ta 100 Bin Euro'luk soygun!

Güney'de bir Türk mülke tecavüz suçundan tutuklandı

Hasikos "Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımını yeniden ...
RSS TATİL
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Bayram'da tatil tercihi yurt içinde Karpaz; yurtdışında Antalya ve Avrupa
Kıbrıs Postasının seyahat acentelerinden elde ettiği bilgiye göre hafta sonu ile birleştirilen 9 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaş, Karpaz, Antalya ve Avrupa ülkelerini tercih edecek

2015'te gidilmesi gereken yerler

Turistler için en güvenli kentler

2015'in gözde tatil kentleri belirlendi

2015'te gezilmesi gereken 10 ülke
RSS MAGAZİN
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John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti
Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt (77) yaşamını yitirdi. Bir süredir kanserle mücadele eden Hurt, The Elephant Man ve V For Vendetta gibi önemli filmlerde rol almıştı.

Demet Şener'den duygusal paylaşım

14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı

Nejat İşler setlere döndü

Ünlü oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti
RSS KİŞİSEL BAKIM
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10 kadından biri seks yaparken acı çekiyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı hissediyor.

Yılbaşı rengi kırmızıyı doğru kombinleme rehberi

Yeni yıl gecesi tercih edilen renk 'kırmızı'

Yılbaşı makyajınız için iddialı ve pratik 10 öneri

Banyo lifi hangi sıklıkta değiştirilmeli?
RSS YAŞAM
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Özel çocuklar yeni yıl heyecanı yaşadı
ALGIM Özel Eğitim Merkezinin düzenlediği ve Telsimin de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi. "Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor" sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve Lefkoşa Özel...

Erülkü Supermarket'te Corsa'lar sahiplerini buldu!

Geleceğe umutla bakmak ölüm riskini azaltıyor

Uzmanlar uyarıyor: "Gece lambası ile uyumayın"

Cezayı "son kuruşuna kadar" ödedi
RSS DOĞA VE ÇEVRE
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Nergis, mantar ve ayrelli tartışması!
Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi Biyoloğu Sema Karahan,  nergisin toplanması ve satılmasının yasak olduğunu ancak ayrelli ve mantar gibi bitkilerin toplanmasının ve satılmasının yasak olmadığını bildirirken; Biyologlar Derneği Yön...

Ataoğlu: "Orman arazilerinin çoğaltılması öncelikler aras...

Onların da nesli tükeniyor: "Dünyada sadece 7.100 çita ka...

Kıbrıs Çevre Platformu: "Kumyalı'daki arazi ve sahillerin...

Dizdarlı: "Odun sobası ve şömine kullanımında artış neden...
RSS BİLİM & TEKNOLOJİ
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Volkswagen'in 600 bin aracı geri çağıracağı iddia edildi
Alman otomobil üreticisi Volkswagenin (VW), ABDde satışa sunulan yaklaşık 600 bin aracı çeşitli teknik sorunlar nedeniyle geri çağıracağı öne sürüldü.

Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti

NASA binlerce dünyaya bedel bir asteroidin peşinde

Elektronik imza ile yeni dönem başlıyor

Dünyayı etkisi altına alan gizli tehlike: Sanal Kumar
RSS GURME
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali pazar günü yapılacak
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali Pazar günü yapılacak.

Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili...

Ayrelli'nin tam zamanı...

Limonlu su zayıflatır mı?

LAÜ, dünyaca ünlü şefi ağırladı
RSS GİRNE
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Girne kasti hasar
Dün saat 06.00 sıralarında, Girnede, Ö.D. (E-29), 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, Elektrokur isimli iş yeri önünde monteli bulunan 5 adet aydınlatma fenerlerine kasten ve kanunsuz olarak yumruk atıp kırmak sureti...

Girne'de alkollü içki satış ruhsatları yenilenecek

GAÜ okullar grubu; Girne Belediyesi ile ağaç dikimine kat...

Girne Belediyesi çocuklara yarıyıl şenliği düzenliyor

Tatlısu Çemberi'ndeki petrol istasyonu ve civarındaki tes...
RSS LEFKOŞA
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LTB, "Boru ve Boru Aksamları İhalesi"ni imzaladı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2017 yılında uzun yıllar çeşitli altyapı sorunlarıyla boğuşan Hamitköye yönelik kanalizasyon yatırımlarına hız veriyor.

Lefkoşa'da tüp gaz hırsızlığı

Lefkoşa'da arıtılmış su tarımın hizmetinde

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayaya çarptı!

Lefkoşa'da operasyon ile el konulan 268 kilo et imha edil...
RSS GAZİMAĞUSA
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Atan, Mağusa Devlet Hastanesindeki olay hakkında tek taraflı haber yapıldığını savundu
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, dün Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaydı yapılıp sosyal medyaya düşen olay hakkında, tek taraflı ve ajitasyon yaratılacak şekilde haber yapıldığını savunarak bunu ele...

Mağusa'da gümrüksüz nargile tütünü

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu öğrenciler...

Sebilden bir bardak su aldı, içtiğine içeceğine pişman ol...

Berova, Mormenekşe Kadınlar Birliğini ve Mormenekşe Muhta...
RSS İSKELE
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İskele Belediye Başkanı ile Tapu Dairesi Müdürü, İskele Kaza Tapu Amirliği'ni ziyaret etti
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin, 23 Ocaktan itibaren İskele İlçesine bağlı 49 köye hizmet vermeye başlayan İskele Kaza Tapu Amirliğini ziyaret ederek, Şube Amiri Tamer Aylanç ...

İskele Belediyesi, Şehit İlker Karter İlkokulu'nun duvarl...

İskele'de içki ruhsatlarını yenilemek için son tarih 28 Ş...

İskele'ye Tapu Amirliği açıldı...

Soğancı: "İskele'deki Çalışma Dairesi ile Sosyal Sigortal...
RSS GÜZELYURT
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CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Şahali Güzelyur'ta hastane yapılması konusunda hükümeti eleştirdi
CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, Güzelyurta hastane yapılması konusunda hükümeti eleştirdi.

"Hükümetimiz Güzelyurt'a hastane yapılmasında kararlıdır"

YDP, Güzelyurt bölgesine hastane yapımına bir an önce baş...

Özçınar ödülünü Bakan Faruk Özlü'nün elinden aldı

Mevlevi atış alanı için uyarı
RSS LEFKE
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LAÜ'nün Giriş ve Burs sınavı, 4 Haziran'da yapılacak
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Giriş ve Burs sınavı 4 Haziran Pazar günü LAÜ Hukuk Amfisinde saat 10:00da yapılacak.

LAÜ yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru kabul ...

Lefke Turizm Derneği Başkanı yeniden Karlıtaş...

Lefke'de "1948 büyük maden grevi" konferans ve belgesel g...

LAÜ'de "Anadolu'da Şarap Kültürü" ele alındı
RSS KARPAZ
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Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine kanser hastalığı anlatıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi çalışmaları kapsamında, Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Sem...

DP İskele Gençlik Örgütü'nden, Derince Anaokulu ve Yeşilk...

Dipkarpaz Marina ve Teresa Otel Bölgesi'nde yarın elektri...

Soğancı: "Hükümet gözünü şimdi de gelecek nesillerin mira...

Bağımsızlık Yolu: "Karpazımıza dokundurmayız"
RSS GÖNYELİ
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Gönyeli ile Boğaz arasında bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek
KIB-TEKten yapılan açıklamada kesintinin nedeninin orta gerilim hattındaki proje çalışmaları olduğu bildirildi.

Elektrik kesintisi iptal edildi

Yarın Gönyeli ile Boğaz arasında elektrik kesintisi olaca...

Bu çile Nisan'da bitecek

Gönyeli'de iskele çöktü, felaketin kıyısından dönüldü
RSS AKINCILAR
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Akıncılar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak
Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle; yarın Ercan Havaalanının bir kısmı, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

'Evvel zaman içinde' Luricina Panayırı yapıldı

"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yarın Akıncılar'da...

"8. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Pazar günü gerç...

Ercan - Akıncılar yolu temel atma töreni gerçekleştirildi
RSS ALAYKÖY
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Alayköy Belediyesi'nin köy içinde çöp yakması, Alayköy halkını isyan ettirdi...
Alayköy Belediyesinin topladığı çöpleri Güngör çöp tesislerine götürmek yerine köy içerisinde yakarak imha ettiğini iddia eden vatandaşlar, belediye göz göre göre sağlığımızla oynuyor diyerek isyan ettiler.

EL-SEN görev şehidini anacak

Alayköy çemberinde bisiklet sürücüsüne çarpıldı.. 1 yaral...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı AKSD'de

BEL-SEN Alayköy'de çalışanlarla bir araya geldi
RSS DEĞİRMENLİK
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Değirmenlik Belediyesi'nden "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Çocuklar, Değirmenlik Belediyesinin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılarak, günle ilgili düşüncelerini resme döktü.

Tuncer Bağışkan'dan önemli çağrı; "Değirmenlik'teki asker...

Değirmenlik Belediyesi, akıllı su sayacı sistemine geçiyo...

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde kazada zarar gören çe...

Taş ocakları yaşamı yok ediyor!
RSS BÜYÜKKONUK
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Büyükkonuk Belediyesi, "cittaslow" başvurusunu gerçekleştirdi
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Yeniboğaziçi Belediye Başkanını makamında ziyaret ederek mektubu sundu.

"Eşek günü" 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek

Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği başkanlığına Kıymet Alibey ...

Başbakan Özgürgün, Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu...

Sennaroğlu: "Atalarımın partisi UBP'ye katılıyorum"
RSS MEHMETÇİK
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Mehmetçik Belediyesi: "Mehmetçik slowfood üyesi ilan edildi"
Mehmetçik Belediyesi, Mehmetçikin (Galatya) Slowfood üyesi ilan edildiğini bildirdi.

Dayanışma'dan "Noel Baba Tatil Köyü" tepkisi

Mehmetçik Belediyesi 2. Toprak Ana Günü etkinliği düzenli...

Mehmetçik Belediyesi, "2. Toprak Ana Günü" düzenliyor

Mehmetçik Belediye Parkı yarın açılıyor
RSS YENİERENKÖY
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Yenirenköy Belediyesi su şebekesinde sıkça yaşanan patlaklar nedeniyle Hükümet'ten destek talep etti
Yenierenköy Belediyesi, hizmet vermekle yükümlü olduğu 12 köyde su hatlarının yenilenmesi veya tadil edilmesi için Hükümetten destek talep etti.

Yeni Erenköy'de Akdeniz foku görüntülendi

Yeni Erenköy Belediyesi tarafından akıllı su sayacı takıl...

Özgürgün: "Ekmek parası için uğraşan insanların mağduriye...

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının maaşları ödenecek
RSS ALSANCAK
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Tarım Dairesi'nden Alsancak'ta tarla günü ve gece eğitimi...
Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor.

Mehmetçik ve Alsancak'ta elektrik kesintisi

Alsancak'ta hırsızlık, kasti hasar ve suç işlemeye teşebb...

Alsancak'ta sakin Hakkı Yarel yaşamını yitirdi

Alsancak bölgesinde yarın elektrik kesintisi var
RSS ÇATALKÖY
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Çatalköy İlkokulu'nda şehitler anıldı
Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Çatalköy'de yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Bakan Dürüst: "Girne Doğu Çevre Yolu ile trafikte yaşanan...

"Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri" 2. gününde...

Çatalköy'de Hz. Ömer Türbesi'nin bulunduğu sahilde "otel ...
RSS DİKMEN
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Bu zulme biri dur desin!
Girne Ağırdağ Bölgesinde yaşanan hayvan zulmü vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge halkının ifadelerine göre geçmişte koşularda derece alan yarış atı, sorumsuz kişilerin elinde beş yıldır kötü koşullarda yaşıyor.

Çelebi: "İmar Planına geçilmeden, Emirnamelerin kaldırılm...

Kanol: "emirnameler, siyasilerin yeni bir rant dağıtma ar...

KHYD ekibi Dikmen Belediyesi'ni ziyaret etti

Dağlarımız "kabak gibi" içten içe oyuluyor
RSS ESENTEPE
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Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi'yle ilgili Sayıştay Raporunu oy birliği ile onayladı
Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesinin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu oy birliği ile onayladı.

Kişi: "Tarihin en beceriksiz hükümetiyle karşı karşıyayız...

En çok yağışı Esentepe aldı

Esentepe-Alevkaya yolu toprak ve taş kayması nedeniyle ka...

En fazla yağış Esentepe'ye düştü
RSS LAPTA
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Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planı'nı açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı
Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planını açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı.

Aşırı ısınan uzatma kabloları evi yakıyordu

Su İşleri Dairesi ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta...

Devlet, okullara bütçe ayırmayınca okul yönetimleri bağış...

LAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri i...
RSS AKDOĞAN
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625 kilo kaçak patates tohumu ele geçirildi
Türkmenköyde dün saat 19.00 sıralarında, E.E. (E-54)'ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, Hollanda menşeli 625 kilo patates tohumu bulunarak emare olarak alındı.

Akdoğan Belediyesi çiçek dağıtımına başladı

Aktuna: "Traktörü üzerine sürmedim"

Akdoğan Belediye Başkanı Latif yaptığı ve yapacağı projel...

Akdoğan Panayırı, Başbakan Özgürgün'ün katıldığı törenle ...
RSS TATLISU
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Tatlısu Harnup Festivali sona erdi
Tatlısu Belediyesinin düzenlediği 11. Uluslararası Harnup Festivali dün gece sona erdi.

Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor

"Önce kadın" Kıbrıs Kültürünü yansıtan ürünleriyle fark y...

11. Tatlısu Geleneksel Uluslararası Harnup Festivali düze...

Tarım Dairesi, harnup ağaçlarında budama ve aşılama konus...
RSS VADİLİ
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü'nde görev Yüksel Özyaşar'ın
Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi ve Ocak Örgütü Başkanlığına Yüksel Özyaşar getirildi.

E'ler Hindi tesislerinden tarihi eser fışkırdı

Vadili Belediyesi ile DAÜ arasında işbirliği protokolü im...

Şükran Gürpınar hayatını kaybetti

Vadili Kadınlar Kültür ve Sanat Derneği, Belediye Başkanı...
RSS GEÇİTKALE
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Geçitkale'de üreten kadınlar yardım kampanyası düzenliyor
Geçitkale'de ve civar köylerde yaşayan ve çeşitli dallarda üretimde bulunan kadınlar, Vicdani Yardım Derneği ile işbirliği içinde, ihtiyaçlı aileler için 5 Şubat Pazar günü yardım kampanyası düzenliyor.

Geçitkale ve civar köylerde Pazartesi elektirk kesintisi ...

Geçitkale Belediyesi ile Hava Sporları Federasyonu, model...

Geçitkale bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi

Yarın Geçitkale'de elektrik kesintisi yapılacak
RSS PAŞAKÖY
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Paşaköy'de suyun gelişi kutlandı...
KKTC su temin projesi kapsamında Mesaryaya ulaşan su Paşaköyde sevinç yarattı.

Paşaköy Asbaşkana emanet

Habil Tülücü yarışı kazandı!

Topaloğlu: "Paşaköy Belediyesi'nde şeffaf yönetim prensib...

DP-UG, Düzova'yı ziyaret etti
RSS BEYARMUDU
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En çok yağış Beyarmudu'na düştü
Meteoroloji Dairesi dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında ülke genelinde etkili olan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 26 kg ile Beyarmuduna düştüğünü bildirdi.

24 saat içerisinde en çok yağış Beyarmudu'na düştü

Pile'de ortak polis operasyonu: "47 kişi gözaltına alındı...

Kuraklık zeytini fena vurdu

Beyarmudu Belediyesi ile İstanbul Arnavutköy Belediyesi a...
RSS İNÖNÜ
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İnönü'de elektrik kesintisi
Orta gerilim çalışmaları nedeniyle yarın İnönüye 6 saat elektrik verilemeyecek.

İnönü'de, bu pazar çevre temizliği yapılacak

Sinde (İnönü) Panayırı Meclis Başkanı Siber'in de katılım...

İnönü'de kulüp binası kaosu sürüyor

İnönü Gençlik Merkezinden İnönü Akın Spor Kulübü binası ...
RSS SERDARLI
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Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri
Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen kanser farkındalık seminerleri kapsamında Serdarlıda seminer düzenlendi.

Gönenderede ağıl sorununun çözümü için çalışma başlatıld...

Serdarlı ve Çevre köylerde altyapı ve asfaltlama çalışmas...

Serdarlı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sucuoğlu, Serdarlı Belediyesi'ne bağlı bölgelerde yürüyüş...
RSS YENİBOĞAZİÇİ
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Yeniboğaziçi'nde bugün Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor
Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde bugün, “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor.

Yeniboğaziçi'de pazar günü Cittaslow köy pazarı kuruluyor

Yeniboğaziçi'nden "yerel üret, yerel tüket" sloganıyla kö...

Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis bölgesindeki konutları su...

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Başkanlığı'na Katip Demir geti...
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AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Harms: "Akkuyu delilik, aptallık!"

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