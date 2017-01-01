Kıbrıs Postası Gazetesi

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Halkın Partisi'nin Parti Meclisi belirlendi Ercan yolunda korkutan kaza KTAMS, Girne sosyal Sigortalar Dairesi'nde yarından itibaren süresiz grev başlatıyor Akıncı: "İki şeye karşı sorumluluğum var; vicdanıma ve halkıma" Yıldırım: "Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı" Siber: "Türkiye'nin garantörlüğü ve iki toplumun siyasi eşitliği kalıcı çözümün iki temel koşulu" Denktaş: "Ne Rum'a eyalet ne Türkiye'ye vilayet olma hedefimiz yok" Kiprianu: "Çözümsüzlük yıkım demektir" Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda trafik kazası: 5 yaralı Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği'nde başkanlığa Hidayet Ağören yeniden seçildi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak St. Hilarion - Kozanköy arasındaki yol ile Beşparmak Kafeterya'dan Alevkayası'na giden yol trafiğe kapatıldı Geçitkale, Çınarlı, Mallıdağ, Tatlısu'nun bir bölümü ve Altınova'da yarın 6 saat elektrik yok Muhalefetten hükümete 'döviz önlemi' eleştirileri: "Önlem olarak zamdan başka ne yaptınız?" Edremit'te baz istasyonlarının kaldırılması için eylem Erdoğan ile görüşen May: "Kıbrıs'ta bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz" 14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart'ta Kozanköy'de Akansoy'dan Ortaylı''ya yanıt: "Biz bu memleketi yönetmeye kararlıyız. Gülüyorum size" Kolej giriş sınavları 1. basamak sonuçları açıklandı Akıncı: "Türk kamuoyu müsterih olsun... Ada bir yere gitmiyor" Selvilitepe'de 6 cm'lik kar kalınlığı ölçüldü Muhalefet "seçime hazırız" diyor Gazimağusa  Karpaz anayolunda ölümlü kaza! Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis: "Enerji planlamalarımız için Kıbrıs sorunu ön koşul değil" Özyiğit: "Eğitimde kapsamlı plan ve bütünlüklü çözüm şart" Ortaylı: "Kıbrıslıların ne istediği önemli değil"
Tüketicilerden hükümete zamları geri alma çağrısı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (Tü-Örkon) hükümete temel tüketim ve hizmetlere yapılan zamları geri alma, tüketicilere de GSM konuşmalarını 1 haftalığına boykot etme çağrısı yaptı.
Ulaş Barış yazdı: "Dünyanın tepesinden ara bölgenin kasvetine dönüş..."
Köşe yazarlarımızdan Ulaş Barış bugünkü yazısında, New York, Mont Pelerin, Cenevre derken, döndüp dolaşıp, ara bölgenin kasvetli günlerine geri gelindiğini yazdı.
Baf dün itibarıyla resmen Avrupa Kültür Başkenti...
Baf’ın, 2017 Avrupa Kültür Başkenti olmasına ilişkin açılış etkinliğinin dün gerçekleştirildiği belirtildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Anastasiadis ile Tsipras Lizbon'da bir araya geldi
“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın, dün, Lizbon’da baş başa bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Trump'tan Merkel ve Hollande görüşmelerinde NATO'ya bağlılık vurgusu
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Trump'ın liderlerle yaptığı görüşmelerde 'NATO'ya bağlılık' vurgusu yapılması dikkat çekti.
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği'nde başkanlığa Hidayet Ağören yeniden seçildi
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği 7. Olağan Genel Kurul toplantısı, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti. Genel kurulda birlik başkanlığına yeniden Hidayet Ağören seçildi.
2 Irak vatandaşı, vizeleri olmasına rağmen New York'ta havalimanında gözaltına alındı
ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalamasının ardından New York'a gelen 2 Irak vatandaşının havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.
Ziya Öztrükler: yazdı: "Çocuklarınıza: 'Biz sınavda kazanacağın başarıyı değil, seni seviyoruz' deyin"
Köşe yazarlarımızda Ziya Öztürkler bugünkü yazısında, çocukları sınava girerken ailelerin yuzlerine yansıyan telaş ve stresin çocukları olumsuz etkilediğini kaleme aldı.
Facebook ve Google'dan Trump'a mülteci tepkisi
Sosyal medya devi Facebook ve internet arama motoru Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararını eleştirdi.
Bağimsizlik Ittifaki Cumhurbaşkanı'na istifa etmesi için çağrı yaptı
Bağimsizlik Ittifaki bugün yazılı bir açıklama yaparak, görüşmelere devam etmesinin bir sonuç vermeyeceğini savundu ve Cumhurbaşkanı'na istifa etmesi için çağrı yaptı.
Bu nasıl iade anlaşması: 50'de sıfır
FETÖ üyesi darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan’ın, son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 teröristten hiçbirini vermediği ortaya çıktı.
Rasıh Reşat yazdı: "Bir "keltoş"un şampuanla imtihanı"
Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat, bugünkü yazısında, saçlarının değerlendirmesini kaleme aldı.
Boğaz piknik alanı şaşırttı
Boğaz Piknik Alanı’nda özlenen manzara, uzun zamandan sonra nihayet dün gözlemlendi. Piknik alanında her zaman görüntülediğimiz çevre kirliliği yoktu
John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti
Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt (77) yaşamını yitirdi. Bir süredir kanserle mücadele eden Hurt, The Elephant Man ve V For Vendetta gibi önemli filmlerde rol almıştı.
Beyoğlu'nda olaylı gece... Silahlar çekildi
Beyoğlu'nda  iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı. Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak’ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mis sokakta iki grup a...
1,4 milyon kişinin yemeği kesildi
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), ABD gibi zengin donör ülkelerin ödemelerini geciktirmeleri nedeniyle 1.4 milyon kişiye ulaştırılan gıdada önemli oranda kesinti yapılacağını açıkladı.
Suriye'de Esad'a karşı yeni koalisyon
Suriye iç savaşında Beşşar Esad rejimi karşıtı 4 askeri grup ile eski adıyla "Nusra Cephesi" olarak bilinen Şam’ın Fethi Cephesi kendini feshederek yeni bir örgüt kurduklarını açıkladı.
İran'dan ABD'ye misilleme
İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesi yürürlükten kaldırılana kadar Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan Trump'a karşı birlik çağrısı
Portekiz’in başkenti Lizbon’da Güney AB ülkeleri zirvesinden sonra konuşan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa'ya, "ABD Başkanı Donald Trump’a karşı birlik" çağrısında bulundu.
Google'da Trump endişesi
Trump’ın, yabancıları ülkeye sokmama politikası nedeniyle Google gibi teknoloji devleri acil eyleme geçti.
RSS İÇ HABERLER
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Ercan yolunda korkutan kaza
Ercan Havaalanı-Yonca Kavşağı arasında bugün akşam saatlerinde yürekleri ağızlara getiren bir kaza meydana geldi.

Halkın Partisi'nin Parti Meclisi belirlendi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin park yeri çal...

KTAMS, Girne sosyal Sigortalar Dairesi'nde yarından itiba...

Akıncı: "İki şeye karşı sorumluluğum var; vicdanıma ve ha...
RSS TÜRKİYE
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El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı
Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kardak krizinin yıl dönümünde gergin anlar!

Yıldırım: "Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılam...

Bu nasıl iade anlaşması: 50'de sıfır

Beyoğlu'nda olaylı gece... Silahlar çekildi
RSS İNGİLTERE
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İngiltere'den Trump'ın göçmen kararına tepki
İngiliz hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD’ye giriş yasağının kendi vatandaşlarını etkilemesi halinde resmi girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

Financial Times, Astana zirvesinin perde gerisini araladı

İngiliz gazetelerinin gündeminde yine Brexit süreci var

İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye gidiyor

Kılıç: "İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin dörtte üçü vata...
RSS DÜNYA
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Trump'ın kararı sonrası havayolu şirketlerinden şok
Körfez ülkelerine ait büyük hava yolu şirketleri, ABD Başkanı Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararını uygulamaya başladı.

Malezya'daki kayıp tekneden iyi haber

İran'da çığ faciası: 4 ölü, 2 kayıp

ABD'de havalimanlarında Trump karşıtı gösteriler

ABD'den Yemen'de El-Kaide operasyonu... 40 ölü
RSS POLİS BÜLTENİ
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Girne'de huzur operasyonu yapıldı
Girne bölgesinde dün gece kumarhane, gece kulüpleri, diskotek, kahvehane ve pansiyonlarda yapılan kontrollerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 7 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haspolat'ta iki kişi delici aletlerle birbirini yaraladı

ATM'de unutulan kartla para çekti tutuklandı

Uyuşturucudan 2 tutuklama

10 yaşındaki çocuk sobaya benzin döktü, yangın çıktı
RSS TOPLUM
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Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği'nden "Her kadına bir harf ol" projesi için ilk etkinlik yarın
Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), okuma-yazma bilmeyen kadınlara okuma-yazma kurslarının ve ihtiyaçlı kadınlara yabancı dil kurslarının açılacağı, ilkokul, ortaokul veya lise eğitimini tamamlayamamış kadınlara, eğitimlerinin tamamlan...

Kuir Kıbrıs Derneği, Ceza Yasası'nın değişmesinin 3. yılı...

Görmezler Derneği'nin piyangosundan 200 bin TL

LAÜ öğrencilerinden sosyal sorumluluk örneği

Kıbrıs masalları Kumsal Park'ta anlatıldı
RSS EĞİTİM
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GAÜ Havacılık Yüksek Okulu'nun, İstanbul'daki yerleşkesi hizmete girdi
Girne Amerikan Üniversitesi, Havacılık Yüksek Okulu'nun, İstanbul'daki yerleşkesi; Merter'de hizmete girdi.

LAÜ öğrencileri 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde...

GAÜ Okullar Grubu 1'inci sınıfları "Okuma Bayramı"nda ser...

Kolej giriş sınavları 1. basamak sonuçları açıklandı

LAÜ'ye yatay geçişle gelen öğrencilere burs imkanı
RSS SAĞLIK
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'Doğal antibiyotik' paça kışın şifa kaynağı
Kahramanmaraş'ta özellikle kış aylarında vatandaşların sabah akşam her öğün tükettiği paça çorbası, zengin vitamin ve mineral içeriği dolayısıyla uzmanlar tarafından "doğal antibiyotik" olarak tanımlanıyor.

Vegatest ile sağlıklı kilo verin

Ebeveynler boşanıyor, en çok etkilenen çocuklar oluyor

Depresyon beyin değil, bağırsak hastalığıdır

Dr. Erçal, antibakteriyel sabunlara karşı uyardı!
RSS EKONOMİ
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Dolar 3.81 civarında hareket ediyor...
Bankalararası piyasada dolar 3,81 civarında hareket ediyor.

TC Merkez Bankası faiz artırımına gitti

Ekonomist Ergün: "Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkleri gebert...

Atun: "2017 yılında tam 322 milyon TL mali destek sağlaya...

Brexit'in yol haritası ardından "pazar umuduna" ekonomik ...
RSS KÜLTÜR-SANAT
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GEKAD 'Her Kadına Bir Harf Ol' projesini kitap günü etkinliği ile başlattı
Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD) ‘Her Kadına Bir Harf Ol’ Projesini büyük bir katılımla gerçekleşen kitap günü etkinliği ile başlattı.

İsmail Karadağ'ın hayatı film oldu...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2017'nin ilk konserin...

MÜSİAD Kıbrıs, Reis filmi başrol oyuncusu Beyoğlu ile söy...

Baraka Liseli Gençlik Tiyatrosu "Yasaklar"ı sahneleyecek
RSS TURİZM
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Turizm Bakanı Ataoğlu Turizm profesyonelleri ile bir araya geldi
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) bir grup turizm profesyonelleriyle bir araya geldi.

KKTC turizmi Girne'de düzenlenen çalıştayda ele alındı

Ataoğlu: "Daha geniş bir turizm konseptiyle yolumuza deva...

Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolya Turizm işbirl...

Ataoğlu, İstanbul'a gidiyor
RSS EMLAK
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Sungur: "2017 yılında KKTC emlak piyasası altın yılını yaşayacak!"
2017 yılında emlak fiyatlarının yoğun talep nedeniyle yükseleceğini açıklayan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Türkiye'deki terör korkusunun Türk vatandaşlarını Kıbrıs'a yönlendireceğini dile getirdi.

Parke bakımı nasıl yapılır?

Kanalizasyon borusundan otel yaptılar!

Evinizi dekore ederken bu hatalara düşmeyin

Pencerenizin önünü keyif köşesi haline getirin
RSS SPOR
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Taekwondo Judo Karate Aikido Genel Kurulu ve 40. yıl kutlamaları yapıldı
KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Muaythai Federasyonun Genel Kurulu 20 Ocak 2016 saat 10.00 da Avrasya Taekwondo Merkezinde üyelerin katılımı ile gerçekleşti

Satranççılar Fidan dikecek

Floyd milyar dolarlık maça çıkacak

Foto Evliya yayında

Bolt altın madalyayı geri veriyor
RSS ADVERTORİAL
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Net'teki Canlı Bahis Siteleri İle Kazanın
Çok rahat bir şekilde tahminler yapmak ve tahminleri paraya dönüştürmek artık çok daha kolay olacağından dolayı, bu kolaylıkları sizde yaşamaya başlayabilir ve her açıdan avantajı elinizde tutabilirsiniz.

Sevgililer Gününde Farklı Hediyelerinizle Mutluluğunuzu Ç...

Toplumsal Düşman Sigara

İnternetin Yeni-Eski Ödeme Yöntemi Astropay

Balkanlara En Hızlı Taşımacılık Hizmeti
RSS MAHKEME İLANLARI
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Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16
Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 350/15

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Tereke - Tereke No: 14/2016

İskele Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 712/2015

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Celpname - Dava No: 386/15
RSS GÜNEY KIBRIS
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Chizhov: " Kıbrıs sorunu BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olarak meşgul olduğu bir sorun"
Rusya’nın Avrupa Birliği’ndeki (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, “Kıbrıs’ın” AB üyesi bir ülke olduğunu, ancak Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olarak meşgul olduğu bir sorun olduğ...

Hrisostomidis: "Başarı için Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı...

Kiprianu: "Çözümsüzlük yıkım demektir"

Baf dün itibarıyla resmen Avrupa Kültür Başkenti...

Anastasiadis ile Tsipras Lizbon'da bir araya geldi

RSS TATİL
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Bayram'da tatil tercihi yurt içinde Karpaz; yurtdışında Antalya ve Avrupa
Kıbrıs Postasının seyahat acentelerinden elde ettiği bilgiye göre hafta sonu ile birleştirilen 9 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaş, Karpaz, Antalya ve Avrupa ülkelerini tercih edecek

2015'te gidilmesi gereken yerler

Turistler için en güvenli kentler

2015'in gözde tatil kentleri belirlendi

2015'te gezilmesi gereken 10 ülke
RSS MAGAZİN
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John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti
Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt (77) yaşamını yitirdi. Bir süredir kanserle mücadele eden Hurt, The Elephant Man ve V For Vendetta gibi önemli filmlerde rol almıştı.

Demet Şener'den duygusal paylaşım

14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı

Nejat İşler setlere döndü

Ünlü oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti
RSS KİŞİSEL BAKIM
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10 kadından biri seks yaparken acı çekiyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı hissediyor.

Yılbaşı rengi kırmızıyı doğru kombinleme rehberi

Yeni yıl gecesi tercih edilen renk 'kırmızı'

Yılbaşı makyajınız için iddialı ve pratik 10 öneri

Banyo lifi hangi sıklıkta değiştirilmeli?
RSS YAŞAM
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Özel çocuklar yeni yıl heyecanı yaşadı
ALGIM Özel Eğitim Merkezinin düzenlediği ve Telsimin de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi. "Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor" sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve Lefkoşa Özel...

Erülkü Supermarket'te Corsa'lar sahiplerini buldu!

Geleceğe umutla bakmak ölüm riskini azaltıyor

Uzmanlar uyarıyor: "Gece lambası ile uyumayın"

Cezayı "son kuruşuna kadar" ödedi
RSS DOĞA VE ÇEVRE
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Nergis, mantar ve ayrelli tartışması!
Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi Biyoloğu Sema Karahan,  nergisin toplanması ve satılmasının yasak olduğunu ancak ayrelli ve mantar gibi bitkilerin toplanmasının ve satılmasının yasak olmadığını bildirirken; Biyologlar Derneği Yön...

Ataoğlu: "Orman arazilerinin çoğaltılması öncelikler aras...

Onların da nesli tükeniyor: "Dünyada sadece 7.100 çita ka...

Kıbrıs Çevre Platformu: "Kumyalı'daki arazi ve sahillerin...

Dizdarlı: "Odun sobası ve şömine kullanımında artış neden...
RSS BİLİM & TEKNOLOJİ
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Volkswagen'in 600 bin aracı geri çağıracağı iddia edildi
Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW), ABD’de satışa sunulan yaklaşık 600 bin aracı çeşitli teknik sorunlar nedeniyle geri çağıracağı öne sürüldü.

Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti

NASA binlerce dünyaya bedel bir asteroidin peşinde

Elektronik imza ile yeni dönem başlıyor

Dünyayı etkisi altına alan gizli tehlike: Sanal Kumar
RSS GURME
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali pazar günü yapılacak
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali Pazar günü yapılacak.

Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili...

Ayrelli'nin tam zamanı...

Limonlu su zayıflatır mı?

LAÜ, dünyaca ünlü şefi ağırladı
RSS GİRNE
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CTP Genel Başkanı Erhürman Salı günü Girne esnafı ile buluşacak
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; yeni politikaları belirleme, sorunları taraflarla ele almak adına Girne’de esnafla buluşacak.

Boğaz piknik alanı şaşırttı

Edremit'te baz istasyonlarının kaldırılması için eylem

Girne Ecevit Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatılacak

Girne'de minikler fidan dikti
RSS LEFKOŞA
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LTB, Dereboyu'ndaki trafik sıkışıklığı ve park yeri ihtiyacı konusunda ürettiği çözüm önerilerini sundu
Osmanpaşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi’nde yer alan alışveriş ve eğlence mekânlarının artışı ile oluşan yoğun trafik ve park yeri ihtiyacı konusunda bir dizi çözüm önerisi üreten Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bu caddelerin en ço...

LTB Başkanı Harmancı, Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencile...

Adam öldürmeye teşebbüsten aranan kişi tutuklandı

Harmancı Paç ile bir araya geldi

Lefkoşa Belediye Orkestrası'ndan İlkokullara yönelik çalı...
RSS GAZİMAĞUSA
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Hamburg Kent Plancısı Mağusa'da temaslarda bulundu
Hamburg Kent Plancısı İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifinin konuğu olarak Mağusa’da temaslarda bulundu. Almanya Kıbrıs Elçiliği’nin İki Toplumlu Mağusa İnsiyatifi ile kurduğu temaslar sonucunda gözlem yapmak üzere Hamburg kenti ...

Gazimağusa  Karpaz anayolunda ölümlü kaza!

CTP'de Türkmenköy Ocak Örgütü kongresini yaptı, Başkan, Ö...

Gazimağusa'ya 100 bin çiçek

Erhürman: "Türkiye kapsamlı çözümü samimiyetle destekliyo...
RSS İSKELE
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İskele'ye Tapu Amirliği açıldı...
İskele ilçesinde, hizmete daha kolay ve rahat erişim amacıyla İskele Kaza Tapu Amirliği açıldı.

Soğancı: "İskele'deki Çalışma Dairesi ile Sosyal Sigortal...

İskele'de minibüs devrildi; öğrenciler yaralandı...

Sucuoğlu, İskele Kadınlar Derneği'ni Kabul etti

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu İTÜ-KKTC Rektörü Kahya'...
RSS GÜZELYURT
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Genç Aşçı adayları yarışmaya hazır
Güzelyurt Meslek Lisesi Turizm Bölümü son sınıf öğrencileri, 15. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalara özel bir hoteller grubu, Turizm Bakanlığı ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin katkılarıyla h...

Güzelyurt Kaymakamlığı ile BASS arasında toplu iş sözleşm...

GÜKAD Alpagut'un ölüm yıldönümü için anma programı düzenl...

Güzelyurt Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri devam ed...

Özçınar'a ödül verilecek
RSS LEFKE
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Lefke Turizm Derneği Başkanı yeniden Karlıtaş...
Lefke bölgesindeki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin, turizm vasıtasıyla korunup, tanıtılması amacıyla 2010 senesinde kurulan Lefke Turizm Derneği, 4. Olağan ve Tüzük Değişiklik Genel Kurulunu dün yaptı.

Lefke'de "1948 büyük maden grevi" konferans ve belgesel g...

LAÜ'de "Anadolu'da Şarap Kültürü" ele alındı

LAÜ'de "Bağımsızlığının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri" ...

Tarım Dairesi'nden Yedidalga'da tarla günü ve gece eğitim...
RSS KARPAZ
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Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine kanser hastalığı anlatıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi çalışmaları kapsamında, Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Sem...

DP İskele Gençlik Örgütü'nden, Derince Anaokulu ve Yeşilk...

Dipkarpaz Marina ve Teresa Otel Bölgesi'nde yarın elektri...

Soğancı: "Hükümet gözünü şimdi de gelecek nesillerin mira...

Bağımsızlık Yolu: "Karpazımıza dokundurmayız"
RSS GÖNYELİ
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Elektrik kesintisi iptal edildi
Gönyeli-Girne yolu üzerindeki bölgede bugün 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı.

Yarın Gönyeli ile Boğaz arasında elektrik kesintisi olaca...

Bu çile Nisan'da bitecek

Gönyeli'de iskele çöktü, felaketin kıyısından dönüldü

Yarın Gönyeli'de elektrik kesintisi var
RSS AKINCILAR
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Akıncılar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak
Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle; yarın Ercan Havaalanının bir kısmı, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

'Evvel zaman içinde' Luricina Panayırı yapıldı

"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yarın Akıncılar'da...

"8. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Pazar günü gerç...

Ercan - Akıncılar yolu temel atma töreni gerçekleştirildi
RSS ALAYKÖY
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Alayköy Belediyesi'nin köy içinde çöp yakması, Alayköy halkını isyan ettirdi...
Alayköy Belediyesinin topladığı çöpleri Güngör çöp tesislerine götürmek yerine köy içerisinde yakarak imha ettiğini iddia eden vatandaşlar, belediye göz göre göre sağlığımızla oynuyor diyerek isyan ettiler.

EL-SEN görev şehidini anacak

Alayköy çemberinde bisiklet sürücüsüne çarpıldı.. 1 yaral...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı AKSD'de

BEL-SEN Alayköy'de çalışanlarla bir araya geldi
RSS DEĞİRMENLİK
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Değirmenlik Belediyesi'nden "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Çocuklar, Değirmenlik Belediyesinin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılarak, günle ilgili düşüncelerini resme döktü.

Tuncer Bağışkan'dan önemli çağrı; "Değirmenlik'teki asker...

Değirmenlik Belediyesi, akıllı su sayacı sistemine geçiyo...

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde kazada zarar gören çe...

Taş ocakları yaşamı yok ediyor!
RSS BÜYÜKKONUK
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Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği başkanlığına Kıymet Alibey seçildi
Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği başkanlığına Kıymet Alibey seçildi.

Başbakan Özgürgün, Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu...

Sennaroğlu: "Atalarımın partisi UBP'ye katılıyorum"

Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi düzenlendi

Tarım Dairesi, Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi d...
RSS MEHMETÇİK
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Mehmetçik Belediyesi: "Mehmetçik slowfood üyesi ilan edildi"
Mehmetçik Belediyesi, Mehmetçikin (Galatya) Slowfood üyesi ilan edildiğini bildirdi.

Dayanışma'dan "Noel Baba Tatil Köyü" tepkisi

Mehmetçik Belediyesi 2. Toprak Ana Günü etkinliği düzenli...

Mehmetçik Belediyesi, "2. Toprak Ana Günü" düzenliyor

Mehmetçik Belediye Parkı yarın açılıyor
RSS YENİERENKÖY
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Yeni Erenköy'de Akdeniz foku görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarından birisi, Cumartesi günü Yeni Erenköy kıyılarında görüldü.

Yeni Erenköy Belediyesi tarafından akıllı su sayacı takıl...

Özgürgün: "Ekmek parası için uğraşan insanların mağduriye...

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının maaşları ödenecek

Yeni Erenköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanları gerdi
RSS ALSANCAK
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Tarım Dairesi'nden Alsancak'ta tarla günü ve gece eğitimi...
Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor.

Mehmetçik ve Alsancak'ta elektrik kesintisi

Alsancak'ta hırsızlık, kasti hasar ve suç işlemeye teşebb...

Alsancak'ta sakin Hakkı Yarel yaşamını yitirdi

Alsancak bölgesinde yarın elektrik kesintisi var
RSS ÇATALKÖY
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Çatalköy İlkokulu'nda şehitler anıldı
Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Çatalköy'de yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Bakan Dürüst: "Girne Doğu Çevre Yolu ile trafikte yaşanan...

"Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri" 2. gününde...

Çatalköy'de Hz. Ömer Türbesi'nin bulunduğu sahilde "otel ...
RSS DİKMEN
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Bu zulme biri dur desin!
Girne Ağırdağ Bölgesinde yaşanan hayvan zulmü vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge halkının ifadelerine göre geçmişte koşularda derece alan yarış atı, sorumsuz kişilerin elinde beş yıldır kötü koşullarda yaşıyor.

Çelebi: "İmar Planına geçilmeden, Emirnamelerin kaldırılm...

Kanol: "emirnameler, siyasilerin yeni bir rant dağıtma ar...

KHYD ekibi Dikmen Belediyesi'ni ziyaret etti

Dağlarımız "kabak gibi" içten içe oyuluyor
RSS ESENTEPE
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Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi'yle ilgili Sayıştay Raporunu oy birliği ile onayladı
Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesinin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu oy birliği ile onayladı.

Kişi: "Tarihin en beceriksiz hükümetiyle karşı karşıyayız...

En çok yağışı Esentepe aldı

Esentepe-Alevkaya yolu toprak ve taş kayması nedeniyle ka...

En fazla yağış Esentepe'ye düştü
RSS LAPTA
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Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planı'nı açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı
Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planını açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı.

Aşırı ısınan uzatma kabloları evi yakıyordu

Su İşleri Dairesi ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta...

Devlet, okullara bütçe ayırmayınca okul yönetimleri bağış...

LAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri i...
RSS AKDOĞAN
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625 kilo kaçak patates tohumu ele geçirildi
Türkmenköyde dün saat 19.00 sıralarında, E.E. (E-54)'ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, Hollanda menşeli 625 kilo patates tohumu bulunarak emare olarak alındı.

Akdoğan Belediyesi çiçek dağıtımına başladı

Aktuna: "Traktörü üzerine sürmedim"

Akdoğan Belediye Başkanı Latif yaptığı ve yapacağı projel...

Akdoğan Panayırı, Başbakan Özgürgün'ün katıldığı törenle ...
RSS TATLISU
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Tatlısu Harnup Festivali sona erdi
Tatlısu Belediyesinin düzenlediği 11. Uluslararası Harnup Festivali dün gece sona erdi.

Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor

"Önce kadın" Kıbrıs Kültürünü yansıtan ürünleriyle fark y...

11. Tatlısu Geleneksel Uluslararası Harnup Festivali düze...

Tarım Dairesi, harnup ağaçlarında budama ve aşılama konus...
RSS VADİLİ
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü'nde görev Yüksel Özyaşar'ın
Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi ve Ocak Örgütü Başkanlığına Yüksel Özyaşar getirildi.

E'ler Hindi tesislerinden tarihi eser fışkırdı

Vadili Belediyesi ile DAÜ arasında işbirliği protokolü im...

Şükran Gürpınar hayatını kaybetti

Vadili Kadınlar Kültür ve Sanat Derneği, Belediye Başkanı...
RSS GEÇİTKALE
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Geçitkale ve civar köylerde Pazartesi elektirk kesintisi olacak
Geçitkale köyü, Geçitkale ağıllar, Çınarlı, Ağıllar köyü, Altınova, Mallıdağ, Yamaçköy  ve civardaki su motoru ve ağıllara Pazartesi günü elektrik enerjisi verilemeyecek.

Geçitkale Belediyesi ile Hava Sporları Federasyonu, model...

Geçitkale bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi

Yarın Geçitkale'de elektrik kesintisi yapılacak

Geçitkale için hedef, Mayıs 2017'de Cittaslow üyeliği
RSS PAŞAKÖY
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Paşaköy'de suyun gelişi kutlandı...
KKTC su temin projesi kapsamında Mesaryaya ulaşan su Paşaköyde sevinç yarattı.

Paşaköy Asbaşkana emanet

Habil Tülücü yarışı kazandı!

Topaloğlu: "Paşaköy Belediyesi'nde şeffaf yönetim prensib...

DP-UG, Düzova'yı ziyaret etti
RSS BEYARMUDU
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En çok yağış Beyarmudu'na düştü
Meteoroloji Dairesi dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında ülke genelinde etkili olan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 26 kg ile Beyarmuduna düştüğünü bildirdi.

24 saat içerisinde en çok yağış Beyarmudu'na düştü

Pile'de ortak polis operasyonu: "47 kişi gözaltına alındı...

Kuraklık zeytini fena vurdu

Beyarmudu Belediyesi ile İstanbul Arnavutköy Belediyesi a...
RSS İNÖNÜ
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İnönü'de elektrik kesintisi
Orta gerilim çalışmaları nedeniyle yarın İnönüye 6 saat elektrik verilemeyecek.

İnönü'de, bu pazar çevre temizliği yapılacak

Sinde (İnönü) Panayırı Meclis Başkanı Siber'in de katılım...

İnönü'de kulüp binası kaosu sürüyor

İnönü Gençlik Merkezinden İnönü Akın Spor Kulübü binası ...
RSS SERDARLI
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Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri
Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen kanser farkındalık seminerleri kapsamında Serdarlıda seminer düzenlendi.

Gönenderede ağıl sorununun çözümü için çalışma başlatıld...

Serdarlı ve Çevre köylerde altyapı ve asfaltlama çalışmas...

Serdarlı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sucuoğlu, Serdarlı Belediyesi'ne bağlı bölgelerde yürüyüş...
RSS YENİBOĞAZİÇİ
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Yeniboğaziçi'nde bugün Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor
Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde bugün, “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor.

Yeniboğaziçi'de pazar günü Cittaslow köy pazarı kuruluyor

Yeniboğaziçi'nden "yerel üret, yerel tüket" sloganıyla kö...

Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis bölgesindeki konutları su...

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Başkanlığı'na Katip Demir geti...
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AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Harms: "Akkuyu delilik, aptallık!"

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