Kıbrıs Postası Gazetesi

 
 

SON DAKİKA
Türkeş: "Kıbrıs'ta bir tane Türk yaşamasa dahi Türkiye'nin Kıbrıs diye bir meselesi vardır" Liderler, Cenevre zirvesi sonrası yeniden bir araya geliyor Doğuş Derya: "KKTC emrivaki kuruldu" Bugün grev ve eylem var! Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem Derinya'da iki toplumlu etkinlik Başbakan Yardımcısı Denktaş Ankara'ya gidiyor; Türkeş ile görüşecek Elektrik kesintisi iptal edildi İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 59'uncu yıldönümü nedeniyle törenler düzenleniyor Financial Times, Astana zirvesinin perde gerisini araladı Avrupa Komisyonu'ndan İnsan Hakları Film Günleri başlıyor Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında Alithia: "Bugünkü görüşme belirleyici" Avrupa Parlamentosu'nda yapılan Kıbrıs sorunu ve doğalgaz konulu etkinliğe Silikiotis'ten tepki Güney Kıbrıs'ta yılda 6 milyon turist hedefleniyor Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti Talih Kuşu, THY ile uçarken kayboldu! Gardiyanoğlu'dan hekimlere tepki: "40 yıldır yasalara uymuyorsunuz!" Çakıcı: "Ülkede çocuk mahkemesi olmaması büyük eksiklik" Dr. Erçal, antibakteriyel sabunlara karşı uyardı! Başbakan Özgürgün'den ağır vasıtalara müsaade yok Sendika başkanları, hükümeti "zam şampiyonu" ilan etti BTHK açıkladı: "Baz istasyonları radyasyon yaymıyor" Pavlopoulos, BM Genel Sekreterine, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Kıbrıs sorununa adil bir çözüm istediklerini söyledi Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri, üç gün kullanılamayacak Başbakan Özgürgün, Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu'na UBP rozeti taktı
Akıncı'nın NTV'ye, Eide'nin KİPE'ye açıklamaları Güney'de tepki yarattı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının NTVye, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eidenin de KİPEye verdiği röportajların Rum iç cephesindeki siyasi çatışmaların ön mevzisini oluşturduğu, Kıbrıs soru...
KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde bugün de tam gün grev uyguluyor
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde bugün de tam gün grev uyguluyor.
Serbest Çalışan Hekimler özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinin yasalara uygun yapılmadığını savundu
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinin, yasaların emrettiği şekilde yapılmadığını ve denetleme raporlarının Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu ile düzenli paylaşılm...
Akıncı ile Anastasiadis biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.
Gazimağusa'da ağır yaralama
Gazimağusada Çanakkale Göleti şehit arsaları bölgesinde, Chibuzor Okubenin kafasına sert bir cisimle vurularak ağır bir şekilde yaralandı.
Dolar 3.81 civarında hareket ediyor...
Bankalararası piyasada dolar 3,81 civarında hareket ediyor.
Doğukan, İstanbul'da sağlığına yeniden kavuştu
Boğazındaki darlık nedeniyle Türkiye'de Acıbadem Hastanesinde Kıbrıslı Türk Prof. Ferhat Erişir ile Prof. Nihat Şekercioğlu tarafından ameliyat edilen Doğukan Hüryaşar, dört saatlik bir ameliyatın ardından sağlığına ...
Güney Kıbrıs'ta yılda 6 milyon turist hedefleniyor
Güney Kıbrısa bu yıl itibarıyla yılda 6 milyon turist gelmesinin hedeflendiği ve bu bağlamda, 2017-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Stratejisi planı hazırlandığı bildirildi.
Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti
NASA'nın yeni nesil Dünya gözlem uydusu ilk fotoğraflarını gönderdi.
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan Kıbrıs sorunu ve doğalgaz konulu etkinliğe Silikiotis'ten tepki
AKELin Avrupa Parlamentosundaki (AP) Milletvekili Neoklis Silikiotis, APda geçtiğimiz günlerde, Bulgar AP Milletvekili İlhan Kyuchyuk tarafından düzenlenen Kıbrıs sorunu ve doğalgaz konulu yuvarlak masa toplantısın...
Alithia: "Bugünkü görüşme belirleyici"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre ve Mont Pelerin süreçlerinin ardından bugün görüşüyor. Rum basını liderlerin bugünkü görüşmesinin müzakere süreci açısından kritik ve bel...
Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının NTVye verdiği röportaj Rum basınında da geniş yer buldu.
Avrupa Komisyonu'ndan İnsan Hakları Film Günleri başlıyor
Avrupa Komisyonu, 26 Ocak - 1 Şubat arası insan hakları ve demokrasinin evrensel öneminin altının çizileceği İnsan Hakları Film Günleri düzenliyor.
Financial Times, Astana zirvesinin perde gerisini araladı
Financial Times (FT) gazetesinin birinci sayfasında Astana'daki Suriye görüşmelerinin perde arkasına dair ayrıntıların bulunduğu bir haber yer alıyor.
İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 59'uncu yıldönümü nedeniyle törenler düzenleniyor
Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anılacak.
Elektrik kesintisi iptal edildi
Gönyeli-Girne yolu üzerindeki bölgede bugün 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı.
Başbakan Yardımcısı Denktaş Ankara'ya gidiyor; Türkeş ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankaraya gidiyor.
Bugün grev ve eylem var!
Girne Sosyal Sigortalar Dairesi tam gün grevde. Sendikalar, saat 13.00'te Maliye Bakanlığı önünde zamları protesto edecek.
Polat Alper yazdı: "Belimizi büken krize yok muamelesi yapılıyor..."
Polat Alper, bugünkü köşe yazısında dövizde yaşanan yükseliş ve iğneden ipliğe yapılan tüm zamları değerlendirdi.
Pavlopoulos, BM Genel Sekreterine, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Kıbrıs sorununa adil bir çözüm istediklerini söyledi
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs ve Yunanistan'ın, Kıbrıs sorununa Uluslararası ve Avrupa hukukuna dayalı, adil ve yaşayab...
Rasıh Reşat yazdı: "Amma lükse düşkünmüşsünüz siz de"
Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat bugünkü köşe yazısında, yapılan tüm zamları değerlendirdi ve artık herşeyin lüks haline geldiğini dile getirdi.
RSS İÇ HABERLER
   0    5    10    15    göster
Tüketiciler Derneği'nden hükümete çağrı
Tüketiciler Derneği, TLdeki değer kaybı nedeniyle tüketicileri örgütlenmeye, hükümeti de önlem almaya çağırdı. Tüketiciler Derneği yaptığı yazılı açıklamada, üç yıl içerisinde TLde yaşanan değer kaybına dikkat çekerek, Döviz kre...

Bakan Dürüst, açıkladı: "Seyrüsefer çalışmasına ivedilik"

KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve LAÜ işbirliğinde liderl...

3 sendikadan hükümete protesto

Eroğlu, Cenevre zirvesinde harita konmasını eleştirdi: A...
RSS TÜRKİYE
   0    5    10    15    göster
Türkeş: "Kıbrıs'ta bir tane Türk yaşamasa dahi Türkiye'nin Kıbrıs diye bir meselesi vardır"
TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin iyi niyeti koruduklarını belirterek, "Kıbrıs'ın iki toplumlu, iki kesimli federe bir devlet olması ve bu federe devletin de Avrupa Birliği'nin bir ülkesi olması açısında...

Kurtulmuş: "Türkiye, toprak kaybı anlamında, üzerinde uzl...

Türkiye AİHM'e hakim adayı seçecek

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztek: "Kıbrıs'ta ...

Hrant Dink mezarı başında anıldı
RSS İNGİLTERE
   0    5    10    15    göster
Financial Times, Astana zirvesinin perde gerisini araladı
Financial Times (FT) gazetesinin birinci sayfasında Astana'daki Suriye görüşmelerinin perde arkasına dair ayrıntıların bulunduğu bir haber yer alıyor.

İngiliz gazetelerinin gündeminde yine Brexit süreci var

İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye gidiyor

Kılıç: "İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin dörtte üçü vata...

İngiliz gazeteleri, Trump döneminde ABD-İngiltere ilişkil...
RSS DÜNYA
   0    5    10    15    göster
Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Akdenizde Girit Adasının doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Reuters: "Trump 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini...

Suriye konulu Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi

Trump'ın adayı Pompeo, CIA'in yeni direktörü oldu

Eide, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek
RSS POLİS BÜLTENİ
   0    5    10    15    göster
Uyuşturucudan 2 tutuklama
Lefkoşada dün gece 22.00 sıralarında Osman Paşa Caddesi üzerinde şüpheli görülen S.G.(E-51)nin aracında ve üzerinde yapılan aramada tütünle karışık yaklaşık 2 gram sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

10 yaşındaki çocuk sobaya benzin döktü, yangın çıktı

Bir haftada 1089 sürücüye ileri işlem... Sürat ve cep tel...

Kayıp Burcu Çelik bulunarak ailesine teslim edildi

Girne'de soygun girişimi
RSS TOPLUM
   0    5    10    15    göster
Kuir Kıbrıs Derneği, Ceza Yasası'nın değişmesinin 3. yılında "Nefret da değişir" adlı panel düzenliyor
Kuir Kıbrıs Derneği, 3 yıl önce Ceza Yasasının değişmesinin önemli bir adım olsa da, bugün hâlâ, lezbiyenler, geyler, biseksüel ve transeksüellere yönelik ayrımcı şiddetin varlığının yadsınamayacağını belirtti.

Görmezler Derneği'nin piyangosundan 200 bin TL

LAÜ öğrencilerinden sosyal sorumluluk örneği

Kıbrıs masalları Kumsal Park'ta anlatıldı

Uzman Psikolog Denizgil: "Çocuğunuza sarılmanız, onu sevd...
RSS EĞİTİM
   0    5    10    15    göster
Serhat Akpınar: "Mavi diploma" şartlarını oluşturuyoruz"
Girne Amerikan Üniversitesi'nin; yüksek eğitim sürecini tamamlamış olan tüm öğrencilerine, Avrupa Birliği tarafından tanınan yetki çerçevesinde, 'Mavi Diploma' verebilmesine yönelik olan çalışmaları devam ediyor.

GAÜ 2017 kıtalararası giriş ve burs sınavı başvuruları 1 ...

GAÜ'den doktora ve yüksek lisans programları için ara dön...

GAÜ Beşyol öğrencileri eğitimlerini doğayla iç içe gerçek...

DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri sertifikaların...
RSS SAĞLIK
   0    5    10    15    göster
Depresyon beyin değil, bağırsak hastalığıdır
Depresyonun beyin kimyası ile değil, vücudun ikinci beyni olarak nitelendirilen bağırsaklarla alakalı bir durum olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Koordinatörü Dr. Ümit Aktaşa göre, depresyondan korunmanın yolu,...

Dr. Erçal, antibakteriyel sabunlara karşı uyardı!

Sucuoğlu: "Devlet Laboratuvarı'nda şu anda adli vakalar d...

Evrensel Hasta Hakları Derneği: "Yükselen ilaç fiyatları ...

Eczacılar Birliği Başkanı Süzal: "İlaç fiyatlarına keyfi ...
RSS EKONOMİ
   0    5    10    15    göster
Dolar 3.81 civarında hareket ediyor...
Bankalararası piyasada dolar 3,81 civarında hareket ediyor.

TC Merkez Bankası faiz artırımına gitti

Ekonomist Ergün: "Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkleri gebert...

Atun: "2017 yılında tam 322 milyon TL mali destek sağlaya...

Brexit'in yol haritası ardından "pazar umuduna" ekonomik ...
RSS KÜLTÜR-SANAT
   0    5    10    15    göster
Avrupa Komisyonu'ndan İnsan Hakları Film Günleri başlıyor
Avrupa Komisyonu, 26 Ocak - 1 Şubat arası insan hakları ve demokrasinin evrensel öneminin altının çizileceği İnsan Hakları Film Günleri düzenliyor.

Taşcı'nın Kıbrıs Türk toplumunda Avcılık- Atıcılık kitabı...

M.Kansu'nun "Yeşil Kurbağa, Yılan, Açlık" adlı öyküler to...

Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği sergisin...

"Gönlümüzdeki Şarkılar" Engelsiz Yaşam Evi yararına söyle...
RSS TURİZM
   0    5    10    15    göster
Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolya Turizm işbirliğine Turizm Çalıştayı gerçekleştirildi
Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolya Turizm Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilen 12. Akademik Turizm Eğitimi Arama Çalıştayının açılışı Acapulco Otelde yapılan törenle yapıldı.

Ataoğlu, İstanbul'a gidiyor

KKTC, ocak ayında 5 ayrı ülkede tanıtıldı

KKTC Turizmi Uluslararası Final Üniversitesi'nde tartışıl...

KKTC turizmi Viyana'da tanıtıldı
RSS EMLAK
   0    5    10    15    göster
Sungur: "2017 yılında KKTC emlak piyasası altın yılını yaşayacak!"
2017 yılında emlak fiyatlarının yoğun talep nedeniyle yükseleceğini açıklayan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Türkiye'deki terör korkusunun Türk vatandaşlarını Kıbrıs'a yönlendireceğini dile getirdi.

Parke bakımı nasıl yapılır?

Kanalizasyon borusundan otel yaptılar!

Evinizi dekore ederken bu hatalara düşmeyin

Pencerenizin önünü keyif köşesi haline getirin
RSS SPOR
   0    5    10    15    göster
Bolt altın madalyayı geri veriyor
Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numunesi yeniden incelenen Nesta Carter'ın doping yaptığının belirlenmesi üzerine 4x100 takım yarışında kazandığı altın madalyasını geri verecek.

Ocak 2017 Monthly Medal Birincisi David Gerrard oldu...

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu tanıtıldı; hey...

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 16-19 Şubat'ta

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybe...
RSS ADVERTORİAL
   0    5    10    15    göster
Toplumsal Düşman Sigara
Sigara bağımlılığı bireysel bir eylem olarak biliniyor olsa da, aslında toplumsal etkileri ve sonuçları olan bir bağımlılık türüdür.

İnternetin Yeni-Eski Ödeme Yöntemi Astropay

Balkanlara En Hızlı Taşımacılık Hizmeti

Kıbrıs'a 4 Mevsim Uçuşlar ve Ulaşım

Elma Sirkesinin Cilde Faydaları

RSS MAHKEME İLANLARI
   0    5    10    15    göster
Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16
Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 350/15

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Tereke - Tereke No: 14/2016

İskele Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 712/2015

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Celpname - Dava No: 386/15
RSS GÜNEY KIBRIS
   0    5    10    15    göster
Fileleftheros: "Eide yeni karışıklık yaratıyor"
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, BM Güvenlik Konseyini bilgilendirmesi sırasında hiçbir üye ülkenin Kıbrısla ilgili konferansa katılım konusunda daha fazla bir şey istemediğini, zaten Güvenlik Konseyinin ...

Bazı Maronitler köylerine yeniden yerleşmek istiyor

Akıncı'nın NTV'ye, Eide'nin KİPE'ye açıklamaları Güney'de...

AKEL ve DİSİ, DİKO'nun suçlamalarına yanıt verdi

Güney Kıbrıs'ta yılda 6 milyon turist hedefleniyor
RSS TATİL
   0    5    10    15    göster
Bayram'da tatil tercihi yurt içinde Karpaz; yurtdışında Antalya ve Avrupa
Kıbrıs Postasının seyahat acentelerinden elde ettiği bilgiye göre hafta sonu ile birleştirilen 9 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaş, Karpaz, Antalya ve Avrupa ülkelerini tercih edecek

2015'te gidilmesi gereken yerler

Turistler için en güvenli kentler

2015'in gözde tatil kentleri belirlendi

2015'te gezilmesi gereken 10 ülke
RSS MAGAZİN
   0    5    10    15    göster
14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Oscarlar'ın 26 Şubat'ta dağıtılacak ödül töreninde yarışacak adayları belli oldu.

Nejat İşler setlere döndü

Ünlü oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti

Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'den ne kadar kaz...

Nusret, bu kez ABD'de talk show'a konu oldu
RSS KİŞİSEL BAKIM
   0    5    10    15    göster
10 kadından biri seks yaparken acı çekiyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı hissediyor.

Yılbaşı rengi kırmızıyı doğru kombinleme rehberi

Yeni yıl gecesi tercih edilen renk 'kırmızı'

Yılbaşı makyajınız için iddialı ve pratik 10 öneri

Banyo lifi hangi sıklıkta değiştirilmeli?
RSS YAŞAM
   0    5    10    15    göster
Özel çocuklar yeni yıl heyecanı yaşadı
ALGIM Özel Eğitim Merkezinin düzenlediği ve Telsimin de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi. "Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor" sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve Lefkoşa Özel...

Erülkü Supermarket'te Corsa'lar sahiplerini buldu!

Geleceğe umutla bakmak ölüm riskini azaltıyor

Uzmanlar uyarıyor: "Gece lambası ile uyumayın"

Cezayı "son kuruşuna kadar" ödedi
RSS DOĞA VE ÇEVRE
   0    5    10    15    göster
Nergis, mantar ve ayrelli tartışması!
Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi Biyoloğu Sema Karahan,  nergisin toplanması ve satılmasının yasak olduğunu ancak ayrelli ve mantar gibi bitkilerin toplanmasının ve satılmasının yasak olmadığını bildirirken; Biyologlar Derneği Yön...

Ataoğlu: "Orman arazilerinin çoğaltılması öncelikler aras...

Onların da nesli tükeniyor: "Dünyada sadece 7.100 çita ka...

Kıbrıs Çevre Platformu: "Kumyalı'daki arazi ve sahillerin...

Dizdarlı: "Odun sobası ve şömine kullanımında artış neden...
RSS BİLİM & TEKNOLOJİ
   0    5    10    15    göster
Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti
NASA'nın yeni nesil Dünya gözlem uydusu ilk fotoğraflarını gönderdi.

NASA binlerce dünyaya bedel bir asteroidin peşinde

Elektronik imza ile yeni dönem başlıyor

Dünyayı etkisi altına alan gizli tehlike: Sanal Kumar

"Kaldırma cihazları operatörlerinin eğitimi ve kapasitesi...
RSS GURME
   0    5    10    15    göster
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali pazar günü yapılacak
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali Pazar günü yapılacak.

Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili...

Ayrelli'nin tam zamanı...

Limonlu su zayıflatır mı?

LAÜ, dünyaca ünlü şefi ağırladı
RSS GİRNE
   0    5    10    15    göster
Girne'de minikler fidan dikti
Girnedeki bazı okulların öğrencileri, Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkına Benjamin ve Zakkum dikti.

KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde bugün de...

KTAMS Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesinde yarın yin...

Girne'deki hayvan barınağının yapımı sürüyor

Girne'de akıl almaz kaza
RSS LEFKOŞA
   0    5    10    15    göster
Devpa'da hırsızılık, Lefkoşa'da araç yangını...
Lefkoşa'da faaliyet gösteren Devpa Süpermarketten bir şişe alkollü içki çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri L.M.(E-23) olan bir şahıs tutuklandı.

Merkezi Cezaevi'nde 14 yaşındaki çocuğun da kaldığı koğuş...

Lefkoşa 60 bin çiçek fidesiyle renklenecek

Lefkoşa'da huzur operasyonu

Lefkoşa'da yabancıları dolandırdı, sahtekarlıkla para tem...
RSS GAZİMAĞUSA
   0    5    10    15    göster
Gazimağusa'da ağır yaralama
Gazimağusada Çanakkale Göleti şehit arsaları bölgesinde, Chibuzor Okubenin kafasına sert bir cisimle vurularak ağır bir şekilde yaralandı.

Derinya'da iki toplumlu etkinlik

Gazimağusa'da asayiş ve trafik operasyonu

Gazimağusa Belediyesi Tiyatro AŞHK'ın "Kanatsız Güvercinl...

Tartıştığı kişiyi kesici aletle yaraladı
RSS İSKELE
   0    5    10    15    göster
İskele'ye Tapu Amirliği açıldı...
İskele ilçesinde, hizmete daha kolay ve rahat erişim amacıyla İskele Kaza Tapu Amirliği açıldı.

Soğancı: "İskele'deki Çalışma Dairesi ile Sosyal Sigortal...

İskele'de minibüs devrildi; öğrenciler yaralandı...

Sucuoğlu, İskele Kadınlar Derneği'ni Kabul etti

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu İTÜ-KKTC Rektörü Kahya'...
RSS GÜZELYURT
   0    5    10    15    göster
GÜKAD Alpagut'un ölüm yıldönümü için anma programı düzenleyecek
GÜKAD (Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği), kurucu üyesi Avukat İ. Hakkı Alpagutun vefatının 16ncı yıldönümü çerçevesinde anma programı düzenleyecek.

Güzelyurt Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri devam ed...

Özçınar'a ödül verilecek

Ataoğlu: "Her ilçeye müze kazandırma hedefimiz var"

Güzelyurt'ta asfalt çalışmaları devam ediyor
RSS LEFKE
   0    5    10    15    göster
LAÜ'de "Anadolu'da Şarap Kültürü" ele alındı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Öğrenci Dekanlığı ve Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen “Anadolu’da Şarap Kültürü” konulu konferansa, Kavaklıdere Eğitim Koordinatörü Levon Bağış konuşmacı olarak katıldı.

LAÜ'de "Bağımsızlığının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri" ...

Tarım Dairesi'nden Yedidalga'da tarla günü ve gece eğitim...

LAÜ'de Kıbrıs Sorunu Bağlamında Federalizm ele alındı

TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu LA...
RSS KARPAZ
   0    5    10    15    göster
Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine kanser hastalığı anlatıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi çalışmaları kapsamında, Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Sem...

DP İskele Gençlik Örgütü'nden, Derince Anaokulu ve Yeşilk...

Dipkarpaz Marina ve Teresa Otel Bölgesi'nde yarın elektri...

Soğancı: "Hükümet gözünü şimdi de gelecek nesillerin mira...

Bağımsızlık Yolu: "Karpazımıza dokundurmayız"
RSS GÖNYELİ
   0    5    10    15    göster
Elektrik kesintisi iptal edildi
Gönyeli-Girne yolu üzerindeki bölgede bugün 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı.

Yarın Gönyeli ile Boğaz arasında elektrik kesintisi olaca...

Bu çile Nisan'da bitecek

Gönyeli'de iskele çöktü, felaketin kıyısından dönüldü

Yarın Gönyeli'de elektrik kesintisi var
RSS AKINCILAR
   0    5    10    15    göster
Akıncılar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak
Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle; yarın Ercan Havaalanının bir kısmı, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

'Evvel zaman içinde' Luricina Panayırı yapıldı

"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yarın Akıncılar'da...

"8. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Pazar günü gerç...

Ercan - Akıncılar yolu temel atma töreni gerçekleştirildi
RSS ALAYKÖY
   0    5    10    15    göster
Alayköy Belediyesi'nin köy içinde çöp yakması, Alayköy halkını isyan ettirdi...
Alayköy Belediyesinin topladığı çöpleri Güngör çöp tesislerine götürmek yerine köy içerisinde yakarak imha ettiğini iddia eden vatandaşlar, belediye göz göre göre sağlığımızla oynuyor diyerek isyan ettiler.

EL-SEN görev şehidini anacak

Alayköy çemberinde bisiklet sürücüsüne çarpıldı.. 1 yaral...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı AKSD'de

BEL-SEN Alayköy'de çalışanlarla bir araya geldi
RSS DEĞİRMENLİK
   0    5    10    15    göster
Değirmenlik Belediyesi'nden "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Çocuklar, Değirmenlik Belediyesinin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılarak, günle ilgili düşüncelerini resme döktü.

Tuncer Bağışkan'dan önemli çağrı; "Değirmenlik'teki asker...

Değirmenlik Belediyesi, akıllı su sayacı sistemine geçiyo...

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde kazada zarar gören çe...

Taş ocakları yaşamı yok ediyor!
RSS BÜYÜKKONUK
   0    5    10    15    göster
Başbakan Özgürgün, Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu'na UBP rozeti taktı
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugün UBPye katıldığını açıklayan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile Belediye Meclis üyeleri Ahmet Köse, Mustafa Milli, Rüstem Evren ve Hamza Yerdelene İskel...

Sennaroğlu: "Atalarımın partisi UBP'ye katılıyorum"

Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi düzenlendi

Tarım Dairesi, Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi d...

Kaplıca Köyü Atatürk büstü açılışı gerçekleştirildi
RSS MEHMETÇİK
   0    5    10    15    göster
Mehmetçik Belediyesi: "Mehmetçik slowfood üyesi ilan edildi"
Mehmetçik Belediyesi, Mehmetçikin (Galatya) Slowfood üyesi ilan edildiğini bildirdi.

Dayanışma'dan "Noel Baba Tatil Köyü" tepkisi

Mehmetçik Belediyesi 2. Toprak Ana Günü etkinliği düzenli...

Mehmetçik Belediyesi, "2. Toprak Ana Günü" düzenliyor

Mehmetçik Belediye Parkı yarın açılıyor
RSS YENİERENKÖY
   0    5    10    15    göster
Yeni Erenköy'de Akdeniz foku görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarından birisi, Cumartesi günü Yeni Erenköy kıyılarında görüldü.

Yeni Erenköy Belediyesi tarafından akıllı su sayacı takıl...

Özgürgün: "Ekmek parası için uğraşan insanların mağduriye...

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının maaşları ödenecek

Yeni Erenköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanları gerdi
RSS ALSANCAK
   0    5    10    15    göster
Tarım Dairesi'nden Alsancak'ta tarla günü ve gece eğitimi...
Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor.

Mehmetçik ve Alsancak'ta elektrik kesintisi

Alsancak'ta hırsızlık, kasti hasar ve suç işlemeye teşebb...

Alsancak'ta sakin Hakkı Yarel yaşamını yitirdi

Alsancak bölgesinde yarın elektrik kesintisi var
RSS ÇATALKÖY
   0    5    10    15    göster
Çatalköy İlkokulu'nda şehitler anıldı
Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Çatalköy'de yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Bakan Dürüst: "Girne Doğu Çevre Yolu ile trafikte yaşanan...

"Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri" 2. gününde...

Çatalköy'de Hz. Ömer Türbesi'nin bulunduğu sahilde "otel ...
RSS DİKMEN
   0    5    10    15    göster
Bu zulme biri dur desin!
Girne Ağırdağ Bölgesinde yaşanan hayvan zulmü vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge halkının ifadelerine göre geçmişte koşularda derece alan yarış atı, sorumsuz kişilerin elinde beş yıldır kötü koşullarda yaşıyor.

Çelebi: "İmar Planına geçilmeden, Emirnamelerin kaldırılm...

Kanol: "emirnameler, siyasilerin yeni bir rant dağıtma ar...

KHYD ekibi Dikmen Belediyesi'ni ziyaret etti

Dağlarımız "kabak gibi" içten içe oyuluyor
RSS ESENTEPE
   0    5    10    15    göster
Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi'yle ilgili Sayıştay Raporunu oy birliği ile onayladı
Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesinin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu oy birliği ile onayladı.

Kişi: "Tarihin en beceriksiz hükümetiyle karşı karşıyayız...

En çok yağışı Esentepe aldı

Esentepe-Alevkaya yolu toprak ve taş kayması nedeniyle ka...

En fazla yağış Esentepe'ye düştü
RSS LAPTA
   0    5    10    15    göster
Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planı'nı açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı
Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planını açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı.

Aşırı ısınan uzatma kabloları evi yakıyordu

Su İşleri Dairesi ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta...

Devlet, okullara bütçe ayırmayınca okul yönetimleri bağış...

LAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri i...
RSS AKDOĞAN
   0    5    10    15    göster
625 kilo kaçak patates tohumu ele geçirildi
Türkmenköyde dün saat 19.00 sıralarında, E.E. (E-54)'ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, Hollanda menşeli 625 kilo patates tohumu bulunarak emare olarak alındı.

Akdoğan Belediyesi çiçek dağıtımına başladı

Aktuna: "Traktörü üzerine sürmedim"

Akdoğan Belediye Başkanı Latif yaptığı ve yapacağı projel...

Akdoğan Panayırı, Başbakan Özgürgün'ün katıldığı törenle ...
RSS TATLISU
   0    5    10    15    göster
Tatlısu Harnup Festivali sona erdi
Tatlısu Belediyesinin düzenlediği 11. Uluslararası Harnup Festivali dün gece sona erdi.

Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor

"Önce kadın" Kıbrıs Kültürünü yansıtan ürünleriyle fark y...

11. Tatlısu Geleneksel Uluslararası Harnup Festivali düze...

Tarım Dairesi, harnup ağaçlarında budama ve aşılama konus...
RSS VADİLİ
   0    5    10    15    göster
Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü'nde görev Yüksel Özyaşar'ın
Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi ve Ocak Örgütü Başkanlığına Yüksel Özyaşar getirildi.

E'ler Hindi tesislerinden tarihi eser fışkırdı

Vadili Belediyesi ile DAÜ arasında işbirliği protokolü im...

Şükran Gürpınar hayatını kaybetti

Vadili Kadınlar Kültür ve Sanat Derneği, Belediye Başkanı...
RSS GEÇİTKALE
   0    5    10    15    göster
Geçitkale bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi
Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle yarın, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çınarlı, Ağıllar köyü, Altınova, Mallıdağ, Yamaçköy ve civardaki su motoru ve ağıllarda 8 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Yarın Geçitkale'de elektrik kesintisi yapılacak

Geçitkale için hedef, Mayıs 2017'de Cittaslow üyeliği

Geçitkale'de üreten kadınlar pazarı, Pazar günü açılıyor

Geçitkale Belediyesi'nden "üreten kadınlar pazarı"
RSS PAŞAKÖY
   0    5    10    15    göster
Paşaköy'de suyun gelişi kutlandı...
KKTC su temin projesi kapsamında Mesaryaya ulaşan su Paşaköyde sevinç yarattı.

Paşaköy Asbaşkana emanet

Habil Tülücü yarışı kazandı!

Topaloğlu: "Paşaköy Belediyesi'nde şeffaf yönetim prensib...

DP-UG, Düzova'yı ziyaret etti
RSS BEYARMUDU
   0    5    10    15    göster
En çok yağış Beyarmudu'na düştü
Meteoroloji Dairesi dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında ülke genelinde etkili olan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 26 kg ile Beyarmuduna düştüğünü bildirdi.

24 saat içerisinde en çok yağış Beyarmudu'na düştü

Pile'de ortak polis operasyonu: "47 kişi gözaltına alındı...

Kuraklık zeytini fena vurdu

Beyarmudu Belediyesi ile İstanbul Arnavutköy Belediyesi a...
RSS İNÖNÜ
   0    5    10    15    göster
İnönü'de elektrik kesintisi
Orta gerilim çalışmaları nedeniyle yarın İnönüye 6 saat elektrik verilemeyecek.

İnönü'de, bu pazar çevre temizliği yapılacak

Sinde (İnönü) Panayırı Meclis Başkanı Siber'in de katılım...

İnönü'de kulüp binası kaosu sürüyor

İnönü Gençlik Merkezinden İnönü Akın Spor Kulübü binası ...
RSS SERDARLI
   0    5    10    15    göster
Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri
Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen kanser farkındalık seminerleri kapsamında Serdarlıda seminer düzenlendi.

Gönenderede ağıl sorununun çözümü için çalışma başlatıld...

Serdarlı ve Çevre köylerde altyapı ve asfaltlama çalışmas...

Serdarlı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sucuoğlu, Serdarlı Belediyesi'ne bağlı bölgelerde yürüyüş...
RSS YENİBOĞAZİÇİ
   0    5    10    15    göster
Yeniboğaziçi'nde bugün Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor
Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde bugün, “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor.

Yeniboğaziçi'de pazar günü Cittaslow köy pazarı kuruluyor

Yeniboğaziçi'nden "yerel üret, yerel tüket" sloganıyla kö...

Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis bölgesindeki konutları su...

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Başkanlığı'na Katip Demir geti...
En Çok Okunan Haberler
Bugün
Haftalık
Aylık
En Çok Yorumlanan Haberler
Bugün
Haftalık
Aylık
Okuyucu Mektupları
Bugün
Haftalık
Aylık

Kurlar Alıs Satış
USD 3.8330 3.8950
GBP 4.8210 4.8895
EUR 4.1220 4.1715
Kıbrıs Vakıflar Bankası
  • Slide
    Slide
    GENEL MÜDÜRLÜK
    66 Atatürk Cad. Yenişehir-Lefkoşa
    Tel :(0392) 600 6020 - 228 5871
  • Slide
    5 YILDIZLI ARAÇ KREDİSİ
    %5.5 faiz oranı
    5 yıl vade
  • Slide
    ACİL KREDİ Mİ LAZIM ?
    Hemen bizi arayın . . .
    Slide
  • Slide
    DETAYLAR
  • Slide
    NAKİT KREDİ
    Hesap miktarının
    %90'ına kadar
    nakit kredi fırsatı...
Kıbrıs Postası Spor
Kıbrıs Postası Magazin
e-Gazete

 Tüm Ana Sayfalar
Röportaj
AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Harms: "Akkuyu delilik, aptallık!"

Kıbrıs Postasına konuşan Avrupa Parlamentosunun önemli isimlerinden, Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms, Akkuy...
Nömetçı Eczane
Anket
KKTC'de en iyi hizmeti veren 5 yıldızlı otel hangisi?
Acapulco
Cratos
Elexus
Golden Tulip
Grand Pasha
Jasmine Court
Kaya Artemis
Lord's Palace
Malpas
Merit Crystal
Merit Lefkoşa
Merit Park
Merit Royal
Nuh'un Gemisi
Olive Tree
Oskar
Rocks
Salamis
Savoy
The Colony
Vuni Palace
Tüm Anketler
KÖŞE YAZILARI
Hangi bakanların kellesi gidecek!
Bakan söyleyince daha bir acı oluyor!
Alo napıyon?
Devlet hekimleri kısmen haklı ama!
Ofisi olmayan Noel Baba!
Hükümet gitti geldi!
Köşe Yazarları
Ziya ÖZTÜRKLER
Aktif öğrenci olmayanlar sistemin dışına çıkarılmalı...
Prof. Dr. Hatice JENKINS
KOBİ'lerin Finansmana Erişimi
Prof. Dr. Ata ATUN
Muhtar Anastasiadis
Onur EVRENSEL
Kıbrıs'ı kedi gibi seven bünyelere
Mehmet SAYDAM
LTB, Ali Cengiz oyunu! -2
Seval OYALTAN
Vatandaşın derdi "Geçim" derdi.
Yurdagül BEYOĞLU
Kıbrıslı Türklerin sonu yaklaşıyor mu?
Serkan SOYALAN
Kanser tedavisinde yeni umut
Yılmaz PARLAN
Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Açık Mektup
Naci BAYRAMOĞLU
Alkol istasyonları ve sosyallik...
Ertanç HİDAYETTİN
Genco ve Nazım Kilisede
Kutay BEKTAŞOĞLU
"Büyük Ortadoğu Projesi'nden, Kıbrıs'ta düzenleme sürecine (2)"
Cenk UZUNOĞLU
Başarının resminde Akıncının olası rolü
Dyt. Meral KORAL
Selülitten kurtulmak için beslenme önerileri
Gönül TOKER
Kimsin sen?
Çeviri

24 SAAT
TOPLUM
EĞİTİM
SAĞLIK
EKONOMİ
KÜLTÜR-SANAT
TURİZM
EMLAK
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
GİRNE
LEFKOŞA
GAZİMAĞUSA
İSKELE
GÜZELYURT
LEFKE
KARPAZ
GÖNYELİ
AKINCILAR
ALAYKÖY
DEĞİRMENLİK
BÜYÜKKONUK
MEHMETÇİK
YENİERENKÖY
ALSANCAK
ÇATALKÖY
DİKMEN
ESENTEPE
LAPTA
AKDOĞAN
TATLISU
VADİLİ
GEÇİTKALE
PAŞAKÖY
BEYARMUDU
İNÖNÜ
SERDARLI
YENİBOĞAZİÇİ
ANA SAYFA
E-GAZETE
YAZARLAR
İÇ HABERLER
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
POLİS BÜLTENİ
KÜNYE
İLETİŞİM
REKLAM
SERI İLANLAR
SMS HABER
RSS
e-HABER BÜLTENİ
ARŞİV
YAYIN ÌLKELERÌMÌZ
KIBRISPOSTASI.TV
    2001 © 2017 KIBRIS POSTASI
    CITYPRESS YAYINCILIK LTD...
    v8.2 beta | o O    

Kuzey Kıbrıs Postası Gazetesi'nin hem basılı nüshasında hem de internet sitesinde (kibrispostasi.com) yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı CityPress Yayıncılık Ltd.'e aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Yazılı izin almak kaydı ile içeriği 3-4 cümlelik basın özeti şeklinde alıntılamanız ve kaynak olarak URL bağlantısı olan Kibrispostasi.com'u göstermeniz talep edilmektedir.
Kıbrıs Postası Gazetesi

Kıbrıs Postası`nda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşleridir. Yazılan yorumlardan Kıbrıs Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Kıbrıs Postası harici linklerin sorumluluğunu almaz.

 
 