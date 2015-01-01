Kıbrıs Postası Gazetesi

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Erdoğan ile Tsipras, Cenevre süreciyle ilgili telefonla görüştü Liderler koordinasyon toplantısı yaptı. Yarınki görüşmelere mülkiyet ile başlanacak 9. Hamsi Festivali yapıldı Gözler Cenevre'de... Cumhurbaşkanı Akıncı ve heyeti Cenevre'ye ulaştı Özgürgün: "Ya bir anlaşma olacaktır ya da KKTC yoluna devam edecektir" Sucuoğlu: "112 acil, 24 saat hizmet verecek" Kasulidis: "Uygulama antlaşması güvenliği garanti eder" Talat: "Kıbrıs sorunu çözülmezse Anastasiadis seçimi kazanamaz" Bayraktar: "Grip aşıları çürüyor halk haberdar değil" Akıncı: "Başarının sırrı iki toplumun da huzur ve güven içinde olacağı bir düzenleme" Özuslu: "Basın özgürlüğüne namusumuz diye bakıyoruz, kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğiz" Meteoroloji Dairesi son 24 saatteki yağış miktarlarını açıkladı Birinci İnce Av başladı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak Cumhurbaşkanı Akıncı yarın saat 11:00'de Cenevre'ye hareket edecek Siber: "Türkiye'nin garantisinin de olacağı kalıcı bir çözümü arzuluyoruz" Çavuşoğlu: "Üreticilerin memnuniyeti yüksek" Başbakan Özgürgün, hava şartları nedeniyle Cenevre'ye gidemedi... Özyiğit: "Cenevre Zirvesi, Kıbrıs'ın barış adası olmasını sağlayabilir" Kanalizasyon çalışması nedeniyle Ecevit Caddesi bir hafta trafiğe kapatılacak Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Cenevre'de 25 kişilik bir heyet eşlik edecek... Cumhurbaşkanı Akıncı Talat ve Eroğlu'yla biraraya geldi Kıbrıs Postası'na konuşan Dr. Kurtulan'dan ailelere sosyal medya uyarısı! Alayköy Belediyesi'nin köy içinde çöp yakması, Alayköy halkını isyan ettirdi... Benli: "Gönyeli Kıbrıs Türk Kurucu Devletinin başkenti olmalı" AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Cenevre Konferansında AB heyetine başkanlık edecek Çavuşoğlu: "Kıbrıs'ta çözüm konusunda hep bir adım önde olduk" Münir: "Erdoğan'in tercih ettiği çözüm Türkiye'nin KKTC'yi 82. il olarak TC topraklarına katmasıdır" Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı! Demokrat Parti'nin yeni genel sekreteri Afet Özcafer Uzman Psikolog Denizgil: "İyi bir hazırlık, güçlü bir motivasyon ve doğru nefes, sınav kaygısını azaltır" Dükkanı yıkıldı, anısı yaşatılacak Kıbrıslıların Sesi, Cenevre müzakerelerine destek verdi ve liderlere gerekli adımları atmaları çağrısı yaptı Sucuoğlu'nun mahkemedeki şahadeti: "Bizim aleyhimize karar verirseniz, kararı uygulayamayarak istifa edeceğim" Rum Savunma Bakanı: "Siyasi sorunu çözülünce Kıbrıs'ın bölgedeki rolü artacak" Pavlopoulos: "Kıbrıs sorunu sadece uluslararası bir sorun değil aynı zamanda Avrupa sorunudur" Barbaros Şansal hayatının tehlike altında olduğunu söyledi İstanbul'da "Kıbrıs'ta son söz! Kim söyleyecek" paneli düzenlendi Çavuşoğlu, Eide ile görüştü Cenevre'de CTP'yi Erhürman, Çağlar ve Candan temsil edecek Telekomünikasyon Dairesi'nden "Borçlarınızı ödeyin" uyarısı Sucuoğlu: "Cengiz Topel Hastanesi güçlendiriliyor" Devlet fotoğraf yarışması sergisi açıldı Cumhurbaşkanı Akıncı yurda döndü Fazıl Say: "Bu yazdıklarımdan dolayı bana hakaret yağabilir biliyorum..." Uzman Dr. Mert: "Esas yapılması gereken, hastaların ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesidir"
CTP Cenevre görüşmelerini değerlendirdi
Cumhuriyetçi Türk Partisi, federal çözümün partileri için bir A Planı değil, yarım asırdır ülkenin üzerine karabasan gibi çöken ayrımcı, çatışmacı ve ötekileştirici politikalara son verecek, Kıbrısı yeniden ortak y...
İngiltere Dışişleri Bakanı Kıbrıs ile ilgili konferansa katılacak
İngiltere diplomatik editörlere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesini temsilen Cenevre'de gerçekleşecek Kıbrıs Konferansına katılacak.
Moller, Cenevre müzakerlerine barış ruhunun rehberlik etmesi dileğinde bulundu
Cenevre`deki BM Ofisi Genel Müdürü Michael Moller, Twitter aracılığıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs müzakerelerinin Cenevre`de başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kolej Giriş Sınavı kayıt işlemleri uzatıldı...
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü Kolejlere Giriş Sınavları(KGS)'nın kayıt işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.
"Rum tarafı işi yokuşa süren bir taktik içinde"
Cenevre'deki tarihi zirveyi takip eden Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat ve Ulaş Barış bugünkü zirvede Rum siyasi parti başkanlarının ikna edilmek için masaya farklı bir çabanın geldiğine dikkat çekti.
Anastasiadis "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin muhatabı ilk kez Türkiye oluyor"
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre yolunda, uçakta kendisiyle birlikte seyahat eden gazetecilere istiladan bu yana Kıbrıs Cumhuriyetinin, özellikle güvenlik ve askerler gibi özlü konularda muhatabı ilk ...
Kıbrıslı Türk ve Rum kadınlardan müzakerelere destek
Kıbrıslı Türk ve Rum kadınların müzakereleri desteklediği ve müzakere gruplarına katılmak istediği bildirildi.
Cenevre'de alternatif haritalar
Kıbrıs sorunundaki Toprak boyutunun kritik konulardan biri olduğu belirtildi.
En çok yağış Koruçam'a düştü
Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında ülke geneline yağan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 15 kg. ile Koruçama düştüğünü bildirdi.
Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis bölgesindeki konutları su şebekesine bağladı
Yeniboğaziçi Belediyesi, yıllardır tankerlerle su taşıyarak su hizmeti verdiği Salamis bölgesi konutlarını su şebekesine bağladı.
Erdoğan, Cenevre zirvesine katılabilir...
Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat ve Ulaş Barış Cenevre'de görüşmeleri değerlendiriyor.
Sayarı: "Dananın kuyruğu kopacak"
Cenevre zirvesini takip eden NTV Kıbrıs Muhabiri Selim Sayarı, Kıbrıs Postasına değerlendirmelerde bulundu. Cenevre zirvesinin New York ve Mont Pelerin zirvelerinden büyük bir farklı olduğunu belirten Sayarı, burada...
Tarım Dairesi, Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi ile Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde bölge üreticilerine yönelik bağ budanması ile hastalık ve zararlılarıyla mücadele konusunda tarla günü ve gece eğitimi d...
Yılmaz: "Zam paketlerinin Bakanlar Kurulu'nda kaç dakika konuşulduğunu merak ediyoruz"
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, UBP-DP hükümetinin ekonomik refahı sağlamak, mali sorunları çözmek yerine sadece zam yaptığını savunarak, Zam paketlerinin Bakanlar Kurulunda kaç ...
Dev-İş: "CAS yönetimi, yasa tanımaz icraatlarına devam ediyor"
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), CAS yönetiminin, Başbakandan aldığı güçle yasa tanımaz icraatlarına devam ettiğini bildirerek, CAS yönetimini alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan ...
Tsipras, sadece çözüm perspektifinin olması durumunda Cenevre'ye gidecek
Atinanın, Cenevrede başlayacak olan yeni tur temaslarda bir başarısızlığın, mevcut sürecin sonlanmasına neden olacağı çizgisinden hareket ettiği belirtildi.
Rum basını: "BM, müzakereleri canlı tutmayı arzuluyor"
BMnin, Cenevrede görüşmelerin sonucu ve güvenlik ile garantiler meselesinde ortaya çıkacağı düşünülen zorluklardan bağımsız olarak müzakerelerin canlı tutulmasının temel arzusu olduğu haber verildi.
Ombudsman'dan ikinci iş yapan memur için soruşturma önerisi
Araç Kayıt Dairesi personeli Aliye Toksoy'un mesai saatleriyle ilgili bir sorun olmadığını tespit eden Ombudsman Dizdarlı, Lefkoşa Kaymakamlığı personeli Mustafa Bayur'un ise ikinci iş yaptığına yönelik elde edilen te...
Cenevre görüşmeleri için, Tümsendikal Platform'dan destek, ELAM'dan protesto gösterisi
Cenevre görüşmeleri için Tümsendikal forum tarafından destek, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) tarafından da protesto etkinliği düzenleneceği bildirildi.
Liderler Cenevre Milletler Sarayı'na giriş yapıyor
BM'nin Cenevre'de bulunan Milletler Sarayı'nda başlayacak olan ikili görüşmesi için Rum Lider Nikos Anastasiades, ve ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Milletler Sarayı'na giriş yaptı.
Boris Johnson'ın, Trump ile yapacağı görüşme bugün İngiliz gazetelerinin maneşetine taşındı
İngiltere'de gazetelerin manşetlerinde ülkenin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve yönetimi ile yapacağı toplantı var.
RSS İÇ HABERLER
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İlk günün ikinci liderler görüşmesi tamamlandı
Cenevre Zirvesi'nin ilk gününde, güvenlik ve garantilerle ilgili daha önce Kıbrıs'ta yapıldığı gibi fikir eksersizleri yapıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Cenevre'ye gidecek

Günün ikinci liderler görüşmesi başladı

Erdoğan ile Tsipras, Cenevre süreciyle ilgili telefonla g...

Nami, Cenevre'de bulunan Siyasi Parti Başkanları'nı bilgi...
RSS TÜRKİYE
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Çavuşoğlu: "Kıbrıs'ta huzurun hakim olması, Türkiyenin sağladığı etkin garantidir"
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının bu yıl 9uncusunu düzenlediği Büyükelçiler Konferansının resmi açılışı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlunun konuşmasıyla başladı.

İstanbul'da yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil...

Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ üyesi 32 terörist etkisiz hale ...

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yılın şahsiyeti' seçildi

Kar İstanbul'u eve kapattı!
RSS İNGİLTERE
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Boris Johnson'ın, Trump ile yapacağı görüşme bugün İngiliz gazetelerinin maneşetine taşındı
İngiltere'de gazetelerin manşetlerinde ülkenin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve yönetimi ile yapacağı toplantı var.

İsrailli diplomattan İngiliz bakanı 'itibarsızlaştırma' t...

İngiltere'nin yeni Avrupa Birliği büyükelçisi belli oldu

İngiltere basını: "May'in Brexit planı bekleniyor"

İngitere basınında gündem IŞİD tehdidi ve Brexit
RSS DÜNYA
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Obama'dan Trump'a 'Beyaz Saray aile şirketi değil' uyarısı
ABD Başkanı Barack Obama, görevini devredeceği Donald Trump'ı, Beyaz Saray'ı 'aile şirketi yönetir gibi' yönetmeye çalışmaması konusunda uyardı.

Tsipras: "Cenevre görüşmelerine katılmaya hazırım"

İskoçya hükümetinden "blöf yapmıyoruz" açıklaması

Almanya itiraf etti: "AB parçalanıyor"

Fildişi Sahili'ndeki askerlerin ayaklanması sona erdi
RSS POLİS BÜLTENİ
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15 yaşındaki genç, rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Gazimağusa'da 15 yaşındaki Muammer Bayram dün evinde aniden rahatsızlanması sonucu ailesi tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi.

Bu hafta KKTC'de 53 kaza oldu; kazaların başlıca sebebi "...

Lefkoşa ve Gazimağusa'da hırsızlık

Polis sahte 100 TL'lik banknotlar konusunda uyardı!

Girne ve Mağusa'da hırsızlık...
RSS TOPLUM
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Avrupa Komisyonu "Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün" konulu panel düzenliyor
Avrupa Komisyonu yarın Lefkoşa Merit Otelde 11:00 ile 13:30 saatleri arasında Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün konulu panel düzenliyor.

Lösemi ve kanser konusunda farkındalık yaratmak için "Çoc...

GAÜ İletişim Fakültesi sosyal sorumluluk projelerine deva...

POST Araştırma Enstitüsü, Öğretmenlerin Cinsiyet Eşitliği...

Altın Patiler Derneği: "Küçük dostlarımız, soğuk günlerde...
RSS EĞİTİM
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GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği ,The Amerıcan Nursery School öğrencilerine bakliyatların önemini anlattı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2016-2017 Akademik Yılını Çocuk Ve Sevgi teması çerçevesinde, Birleşmiş Milletlerin 2016 yılını bakliyat olarak belirlemesinden dolayı, GAÜ Okullar Grubuna bağlı, The American Nursery School öğrenciler...

KAÜ, Karpaz'da okuyan lise öğrencilerine tam burs verecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Doğa Koleji...

Kolej Giriş Sınavı kayıt işlemleri uzatıldı...

GAÜ bünyesinde Mersin'de uluslararası havacılık lisesi ku...
RSS SAĞLIK
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Sağlık Bakanlığı'ndan grip uyarısı!
Sağlık Bakanlığı, grip hakkında uyarıda bulundu.

8 hareketle bahara sıkı bir başlangıç yapın

Kaslarınızı bu yöntemlerle rahatlatın

Her şeye rağmen mutlu olmanın 6 yolu

Bayraktar: "Grip aşıları çürüyor halk haberdar değil"
RSS EKONOMİ
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Güney Kıbrıs Acil Likidite Fonu'ndan aldığı paranın tümünü geri ödedi
Güney Kıbrısın, Acil Likidite Fonundan (ELA) aldığı 11,4 milyar Euronun dün itibarıyla tümünü geri ödediği bildirildi.

KKTC'de bir yılda 10,5 milyon Euro'luk harcama

Aralık ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 2.64; 12 ana grub...

KKTC Merkez Bankası kredi kartları azami aylık akdi faiz ...

Dolar yeni yıla yükselişle başladı...
RSS KÜLTÜR-SANAT
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KTÖS'te "Kıbrıs Mutfağı Kimliğinin Kültürel ve Politik Yansımaları" konuşuldu
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın düzenlediği panelde "Kıbrıs Mutfağı Kimliğinin Kültürel ve Politik Yansımaları” konuşuldu.

Lefkoşa Müzik Derneği'nin "Bir Peri Masalı" konseri Salı ...

Pazar günü Lefkoşa Bandabuliya'da iki toplumlu konser düz...

Fazıl Say: "Bu yazdıklarımdan dolayı bana hakaret yağabil...

Devlet fotoğraf yarışması sergisi açıldı
RSS TURİZM
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KKTC Dünya turizm arenasında, Hollanda'da temsil ediliyor
Turizm Ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 2017’nin ilk turizm fuarı olan Vakantiebeurs 2017’de temsil ediliyor.

KKTC "Travel Turkey İzmir Tourism Fair and Congress Fuarı...

Ataoğlu: "Her ilçeye bir müze" hedefiyle yola çıktık ve i...

KITOB 26'ncı olağan genel kurulu yapıldı, Başkanlığa Feth...

Vakıflar'dan turizme destek
RSS EMLAK
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Sungur: "2017 yılında KKTC emlak piyasası altın yılını yaşayacak!"
2017 yılında emlak fiyatlarının yoğun talep nedeniyle yükseleceğini açıklayan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Türkiye'deki terör korkusunun Türk vatandaşlarını Kıbrıs'a yönlendireceğini dile getirdi.

Parke bakımı nasıl yapılır?

Kanalizasyon borusundan otel yaptılar!

Evinizi dekore ederken bu hatalara düşmeyin

Pencerenizin önünü keyif köşesi haline getirin
RSS SPOR
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Maraş araba piyangosu talihlisi belli oldu
Maraş Spor Kulübü tarafından yılbaşı özel çekişlinde konulan araba piyangosunun talihlisi belli oldu.

Çağlar İzkan Avustralya'da 2017 Grand Slam Dünya Antrenör...

Haftanın takımı; Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı

KTSYD "Sporun Vizyonu Eğitim Semineri" 5-8 Ocak tarihleri...

"2016-2017 Ferdi Bilardo Şampiyonası "tamamlandı
RSS ADVERTORİAL
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Canlı Tv İzle - Fox Tv, Tv8 Canlı İzle
Ülkemizde en çok izlenen kanallar genellikle ulusal tv kanalları olmaktadır. Çünkü bu kanallar hem izleyici kitlesi hemde yayınladığı dizi, film veya programlar ile daha fazla izleyici kitlesine ulaşmayı amaçlayan kanallardır ve yatırıml...

Tablo ile Anlamlı ve Uzun Ömürlü Hatıralar

Güvenilir Bahsin Adresi Milanobet.Com

Film İzlemenin Kolay Yolu!

İzmir Evden Eve Nakliyat Firmaları
RSS MAHKEME İLANLARI
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Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16
Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 350/15

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Tereke - Tereke No: 14/2016

İskele Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 712/2015

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Celpname - Dava No: 386/15
RSS GÜNEY KIBRIS
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konferansına katılması ile ilgili henüz bir resmi açıklama yok
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 12 Ocak tarihinde Cenevre'de yapılacak Kıbrıs Konferansına katılması ile ilgili her hangi bir resmi açıklama olmadığı duyuruldu.

Liderler dün gece prosedürü belirledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Kıbrıs ile ilgili konferansa k...

Moller, Cenevre müzakerlerine barış ruhunun rehberlik etm...

Anastasiadis "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin muhatabı ilk kez Tür...
RSS TATİL
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Bayram'da tatil tercihi yurt içinde Karpaz; yurtdışında Antalya ve Avrupa
Kıbrıs Postasının seyahat acentelerinden elde ettiği bilgiye göre hafta sonu ile birleştirilen 9 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaş, Karpaz, Antalya ve Avrupa ülkelerini tercih edecek

2015'te gidilmesi gereken yerler

Turistler için en güvenli kentler

2015'in gözde tatil kentleri belirlendi

2015'te gezilmesi gereken 10 ülke
RSS MAGAZİN
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Miss Helsinki 2017'yi Sephora Ikalaba kazandı
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen güzellik yarışmasını, 19 yaşındaki Sephora Ikalaba kazandı.

Ünlü oyuncular karda mahsur kaldı...

Hazal Kaya, "Shameless"in yerli versiyonunda oynayacak

İyi ki doğdun Barış Manço!

Deniz Plaza çalışanları Yeni Yılı kutladı
RSS KİŞİSEL BAKIM
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Yılbaşı rengi kırmızıyı doğru kombinleme rehberi
Yılbaşı kombinlerinin en çok kullanılan rengi kırmızının doğru parçalarla dengelenmesi gerekiyor. Peki kırmızı renk nasıl kombinlenir?

Yeni yıl gecesi tercih edilen renk 'kırmızı'

Yılbaşı makyajınız için iddialı ve pratik 10 öneri

Banyo lifi hangi sıklıkta değiştirilmeli?

Olduğunuzdan daha yaşlı görünmemek için 5 adım
RSS YAŞAM
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Özel çocuklar yeni yıl heyecanı yaşadı
ALGIM Özel Eğitim Merkezinin düzenlediği ve Telsimin de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi. "Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor" sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve Lefkoşa Özel...

Erülkü Supermarket'te Corsa'lar sahiplerini buldu!

Geleceğe umutla bakmak ölüm riskini azaltıyor

Uzmanlar uyarıyor: "Gece lambası ile uyumayın"

Cezayı "son kuruşuna kadar" ödedi
RSS DOĞA VE ÇEVRE
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Ataoğlu: "Orman arazilerinin çoğaltılması öncelikler arasında"
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Çevre Platformu ile çevre konularını görüştü.

Onların da nesli tükeniyor: "Dünyada sadece 7.100 çita ka...

Kıbrıs Çevre Platformu: "Kumyalı'daki arazi ve sahillerin...

Dizdarlı: "Odun sobası ve şömine kullanımında artış neden...

Üniversitelerin "Temiz Düşün" çevre kampanyasına katkı ça...
RSS BİLİM & TEKNOLOJİ
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Volkswagen, Çin'deki 49 bin 480 aracını geri çağırdı
Volkswagen, Çin'deki 49 bin 480 aracını geri çağırdı.

Kıbrıs Postası'nda emojilerle tepki dönemi

NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek

"Fikir Tarlası"nda hasat zamanı

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, "Uzay Gözlemi" kon...
RSS GURME
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali pazar günü yapılacak
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali Pazar günü yapılacak.

Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili...

Ayrelli'nin tam zamanı...

Limonlu su zayıflatır mı?

LAÜ, dünyaca ünlü şefi ağırladı
RSS GİRNE
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Girne'de hırsızlık
D.K.nin (E-21) Karakumda faaliyet gösteren bir marketten, 2016 yılı Kasım ve Aralık ayları ile bu ay içinde, 7 şişe viski, 2 pilli tıraş bıçağını ve 1 şarjlı tıraş makinesini çaldığı, ardından da bunları S.C.ye (E-22) hırsızlık olduğu...

Girne - Çatalköy imar planı ile ilgili sunum gerçekleştir...

Yağmurlu hava Girne'yi vurdu

Akpınar: "Mavi Diploma" eki verebilecek duruma ulaştık, m...

Girne'de içme suyu fiyatları yeniden düzenlendi
RSS LEFKOŞA
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"2.Engelsiz Sanat Gecesi" gerçekleşti
LTB tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize ettiği ve Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle ertelenen “2.Engelsiz Sanat Gecesi” 6 Ocak Cuma gecesi Yakın Doğu Ünive...

Metehan Sınır Kapısı'ndan izinsiz 150 adet hap ve 20 kilo...

Okmar Süpermarket'ten içki çaldılar...

Lefkoşa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Dükkanı yıkıldı, anısı yaşatılacak
RSS GAZİMAĞUSA
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Gazimağusa Belediyesi Beethoven'ın 9. Senfonisi konserine ev sahipliği yapıyor
Gazimağusa Belediyesi, Doç. Turgay Hilminin organizatörlüğünde İsviçre, Almanya ve Avusturyadan sanatçıların oluşturduğu uluslararası orkestranın Beethovenin 9. Senfonisini sahneleyeceği konsere ev sahipliği yapıyor.

Gazimağusada bir süre önce yıkılan sur duvarının restora...

Mağusa'da kavga; okul arkadaşını bıçakladı

Namık Kemal Meydanı 2017'yi Grup Rast'la karşıladı

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu minikleri ...
RSS İSKELE
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9. Hamsi Festivali yapıldı
Karadeniz Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 9’uncusu İskele’de gerçekleştirildi.

Boğaz-Boğaztepe Çevre ve Kültür Koruma Derneği Salı günü ...

İskele'de "Trafik ve Asayiş Operasyonu" düzenlendi...

İskele açıklarında 2 dev köpek balığı yakalandı

Sennaroğlu, Kilitkaya'yı ziyaret etti
RSS GÜZELYURT
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Sucuoğlu ve Saner, Erenköy Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Erenköy sağlık merkezini ziyaret ederek bölge sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Güzelyurt Belediyesi: "Yeni yıl için gerekli tedbirler al...

Güzelyurt'a yapılacak yeni hastanenin temeli Ocak ayında ...

Güzelyurt Kaymakamlığı, Akdeniz Atış Alanı'na 28-29 Aralı...

Güzelyurt Barış İlkokulu, Özçınar'a teşekkür etti

RSS LEFKE
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LAÜ'de "Etkili İletişimin Anahtarı, Beden Dili" semineri gerçekleştirildi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Televizyonu ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından “Etkili İletişimin Anahtarı, Beden Dili” konulu seminer düzenlendi. LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen seminere, eğitimci Murat Yılmaz...

LAÜ öğrencilerinden drama çalışması

Tarım Dairesi Uzmanları Yeşilyurt'ta üreticilere bağ buda...

Ataoğlu: " Lefke'de müze ve turizm ofisi açılacak"

LAÜ'de "Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'nden Kesitler" konul...
RSS KARPAZ
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Sucuoğlu: "112 acil, 24 saat hizmet verecek"
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dipkarpaz Sağlık Ocağı’nı ziyaret ederek, bölgede sağlıkla ilgili yaşanan sıkıntıları yerinde gözlemledi.

Yarın Altınova'da "Halkın katılımı toplantısı" yapılacak

En çok yağış Zafer Burnu'na düştü

En fazla yağış Sipahi'ye düştü

Gazimağusa - Karpaz anayolunda çift şeritten ulaşım sağla...
RSS GÖNYELİ
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Benli: "Gönyeli Kıbrıs Türk Kurucu Devletinin başkenti olmalı"
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Belediye Başkanlığını yürüttüğü kent, Gönyelinin olası bir çözüm anında Kıbrıs Türk Kurucu Devletinin başkenti olması gerektiğini söyledi.

Gönyeli 'yıllanmış değerlerini' unutmadı

Gönyeli SAM'da Klik Fotoğraf Atölyesi Kursları Başlıyor

21 Aralık Şehitleri Gönyeli'de de unutulmadı

Yine iş aracı yine kaza!
RSS AKINCILAR
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Akıncılar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak
Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle; yarın Ercan Havaalanının bir kısmı, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

'Evvel zaman içinde' Luricina Panayırı yapıldı

"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yarın Akıncılar'da...

"8. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Pazar günü gerç...

Ercan - Akıncılar yolu temel atma töreni gerçekleştirildi
RSS ALAYKÖY
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Alayköy Belediyesi'nin köy içinde çöp yakması, Alayköy halkını isyan ettirdi...
Alayköy Belediyesinin topladığı çöpleri Güngör çöp tesislerine götürmek yerine köy içerisinde yakarak imha ettiğini iddia eden vatandaşlar, belediye göz göre göre sağlığımızla oynuyor diyerek isyan ettiler.

EL-SEN görev şehidini anacak

Alayköy çemberinde bisiklet sürücüsüne çarpıldı.. 1 yaral...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı AKSD'de

BEL-SEN Alayköy'de çalışanlarla bir araya geldi
RSS DEĞİRMENLİK
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Değirmenlik Belediyesi'nden "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Çocuklar, Değirmenlik Belediyesinin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılarak, günle ilgili düşüncelerini resme döktü.

Tuncer Bağışkan'dan önemli çağrı; "Değirmenlik'teki asker...

Değirmenlik Belediyesi, akıllı su sayacı sistemine geçiyo...

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde kazada zarar gören çe...

Taş ocakları yaşamı yok ediyor!
RSS BÜYÜKKONUK
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Tarım Dairesi, Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi ile Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde bölge üreticilerine yönelik bağ budanması ile hastalık ve zararlılarıyla mücadele konusunda tarla günü ve gece eğitimi düzenleniyor.

Kaplıca Köyü Atatürk büstü açılışı gerçekleştirildi

Büyükkonuk Belediyesi yeni yıl yemeğini iptal etti

Büyükkonuk-Yedikonuk arasındaki dere taştı

The Pine View Büyükkonuk Tesisleri'nin açılışı ertelendi
RSS MEHMETÇİK
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Dayanışma'dan "Noel Baba Tatil Köyü" tepkisi
Dayanışma Örgütü, "Noel Baba Tatil Köyü" yapımı için Kumyalı bölgesinde 564 dönümlük arazinin 49 yıllığına özel bir şahsa kiralanması kararına tepki gösterdi.

Mehmetçik Belediyesi 2. Toprak Ana Günü etkinliği düzenli...

Mehmetçik Belediyesi, "2. Toprak Ana Günü" düzenliyor

Mehmetçik Belediye Parkı yarın açılıyor

Kelle: "GDO'suz ürünleri tüketiciyle buluşturmak önemli"
RSS YENİERENKÖY
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Yeni Erenköy'de Akdeniz foku görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarından birisi, Cumartesi günü Yeni Erenköy kıyılarında görüldü.

Yeni Erenköy Belediyesi tarafından akıllı su sayacı takıl...

Özgürgün: "Ekmek parası için uğraşan insanların mağduriye...

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının maaşları ödenecek

Yeni Erenköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanları gerdi
RSS ALSANCAK
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Mehmetçik ve Alsancak'ta elektrik kesintisi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Mehmetçik ve Alsancak trafolarında çalışma olacağından bazı köylere yarın 6-7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Alsancak'ta hırsızlık, kasti hasar ve suç işlemeye teşebb...

Alsancak'ta sakin Hakkı Yarel yaşamını yitirdi

Alsancak bölgesinde yarın elektrik kesintisi var

Efdal Safel rahatsızlanarak hayatını kaybetti
RSS ÇATALKÖY
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Çatalköy İlkokulu'nda şehitler anıldı
Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Çatalköy'de yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Bakan Dürüst: "Girne Doğu Çevre Yolu ile trafikte yaşanan...

"Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri" 2. gününde...

Çatalköy'de Hz. Ömer Türbesi'nin bulunduğu sahilde "otel ...
RSS DİKMEN
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Çelebi: "İmar Planına geçilmeden, Emirnamelerin kaldırılması veyahut revize edilmesi endişe verici"
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaşı ziyaret eden Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, eski ve yeni tüm emirnamelerin kaldırılması konusunda endişelerinin var olduğunu söyledi.

Kanol: "emirnameler, siyasilerin yeni bir rant dağıtma ar...

KHYD ekibi Dikmen Belediyesi'ni ziyaret etti

Dağlarımız "kabak gibi" içten içe oyuluyor

Asırlık ağaçları kurutmak için köklerini oydular
RSS ESENTEPE
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Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi'yle ilgili Sayıştay Raporunu oy birliği ile onayladı
Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesinin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu oy birliği ile onayladı.

Kişi: "Tarihin en beceriksiz hükümetiyle karşı karşıyayız...

En çok yağışı Esentepe aldı

Esentepe-Alevkaya yolu toprak ve taş kayması nedeniyle ka...

En fazla yağış Esentepe'ye düştü
RSS LAPTA
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Su İşleri Dairesi ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta Belediye Başkanı'nın iddialarını yanıtladı
Su İşleri Dairesi Müdürü Mustafa Kutrafalı ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu Vudalı, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoyun KKTC Su Temin Projesi kapsamında adaya gelen suyun Akdeniz köyüne ...

Devlet, okullara bütçe ayırmayınca okul yönetimleri bağış...

LAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri i...

Tarım Dairesi'nden Akdeniz köyünde tarla günü ve gece eği...

Lapta Gençlik Kampı'nda MS kampı düzenleniyor
RSS AKDOĞAN
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Akdoğan Belediyesi çiçek dağıtımına başladı
Akdoğan Belediyesine ait serada yetiştirilen petunya türü çiçekler, faturalarını ödemeye gelen abonelere dağıtılmaya başlandı.

Aktuna: "Traktörü üzerine sürmedim"

Akdoğan Belediye Başkanı Latif yaptığı ve yapacağı projel...

Akdoğan Panayırı, Başbakan Özgürgün'ün katıldığı törenle ...

Türkiye'den gelen su yeni bölgelere verilmeye devam ediyo...
RSS TATLISU
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Tatlısu Harnup Festivali sona erdi
Tatlısu Belediyesinin düzenlediği 11. Uluslararası Harnup Festivali dün gece sona erdi.

Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor

"Önce kadın" Kıbrıs Kültürünü yansıtan ürünleriyle fark y...

11. Tatlısu Geleneksel Uluslararası Harnup Festivali düze...

Tarım Dairesi, harnup ağaçlarında budama ve aşılama konus...
RSS VADİLİ
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E'ler Hindi tesislerinden tarihi eser fışkırdı
Vadilide bulunan Eler Hindi tesislerinde topraktan tarihi eser fışkırdı.

Vadili Belediyesi ile DAÜ arasında işbirliği protokolü im...

Şükran Gürpınar hayatını kaybetti

Vadili Kadınlar Kültür ve Sanat Derneği, Belediye Başkanı...

Vadili İlkokulu'nun durumu içler acısı
RSS GEÇİTKALE
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Geçitkale için hedef, Mayıs 2017'de Cittaslow üyeliği
Geçitkale Belediyesi, bir yıldan uzun süredir sürdürdüğü Cittaslow üyelik sürecine yeni bir ivme kazandırdığını ve hedefinin gelecek yıl mayıs ayında üyelik olduğunu açıkladı.

Geçitkale'de üreten kadınlar pazarı, Pazar günü açılıyor

Geçitkale Belediyesi'nden "üreten kadınlar pazarı"

Geçitkale Köyü'ndeki kilise restore ediliyor

Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri törenle anılacak
RSS PAŞAKÖY
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Paşaköy'de suyun gelişi kutlandı...
KKTC su temin projesi kapsamında Mesaryaya ulaşan su Paşaköyde sevinç yarattı.

Paşaköy Asbaşkana emanet

Habil Tülücü yarışı kazandı!

Topaloğlu: "Paşaköy Belediyesi'nde şeffaf yönetim prensib...

DP-UG, Düzova'yı ziyaret etti
RSS BEYARMUDU
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24 saat içerisinde en çok yağış Beyarmudu'na düştü
Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içerisinde KKTCde yörelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Pile'de ortak polis operasyonu: "47 kişi gözaltına alındı...

Kuraklık zeytini fena vurdu

Beyarmudu Belediyesi ile İstanbul Arnavutköy Belediyesi a...

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Mudanya yolc...
RSS İNÖNÜ
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İnönü'de elektrik kesintisi
Orta gerilim çalışmaları nedeniyle yarın İnönüye 6 saat elektrik verilemeyecek.

İnönü'de, bu pazar çevre temizliği yapılacak

Sinde (İnönü) Panayırı Meclis Başkanı Siber'in de katılım...

İnönü'de kulüp binası kaosu sürüyor

İnönü Gençlik Merkezinden İnönü Akın Spor Kulübü binası ...
RSS SERDARLI
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Gönenderede ağıl sorununun çözümü için çalışma başlatıldı
Serdarlı Belediyesine bağlı Gönenderede köy içerisindeki ağıllar sorununun çözümü için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Serdarlı ve Çevre köylerde altyapı ve asfaltlama çalışmas...

Serdarlı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sucuoğlu, Serdarlı Belediyesi'ne bağlı bölgelerde yürüyüş...

Serdarlı Belediyesi çalışanları, topluca DEV-İŞ'e geçti
RSS YENİBOĞAZİÇİ
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Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis bölgesindeki konutları su şebekesine bağladı
Yeniboğaziçi Belediyesi, yıllardır tankerlerle su taşıyarak su hizmeti verdiği Salamis bölgesi konutlarını su şebekesine bağladı.

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Başkanlığı'na Katip Demir geti...

Yeniboğaziçi'nde yarın köy pazarı açılacak

Yeniboğaziçi'de 4. Toprak Ana Günü etkinliği düzenleniyor

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Kıbrıs Postası Gazetesi

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