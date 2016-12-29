Kıbrıs Postası Gazetesi

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Fileleftheros'tan KKTC makamlarının Rumların trafik cezalarını sildiği iddiası Rusya, Kıbrıs sorunun çözümü için konferansa katılmaya hazır Güney Kıbrıs'ta kuş gribi için tedbir alındı Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu KTÖS'ün ajandaları Rum basınında Rum siyasi partilerden AKEL ve DİSİ, retçi partileri eleştirdi Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ocak'ta beşli zirvede yer alacak" Yeni yılı yağışlı hava ile karşılayacağız Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetiminden önemli duyuru! Ban Ki-moon BM'ye veda etti Çavuşoğlu: "Ateşkesin garantörü türkiye ve rusya" Sömürüye açık 3. ülke işçileri 8 bini aştı Siber: "Çözüm değil; yaşayabilir bir çözüm" Trump: "Putin'in çok zeki olduğunu her zaman biliyordum" Erhürman, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti Baf'ın "Androliku" (Gündoğdu) köyünde Kıbrıslı Türk muhtar Hristodulides: "Tsipras, Cenevre'ye gitme konusundaki arzusunu Başkan Anastasiadis'e iletti"
24 saat içerisinde en çok yağış Beyarmudu'na düştü
Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içerisinde KKTCde yörelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.
26 yaşındaki Tolga Dağtekin, hayatını kaybetti
Gazimağusada sakin Tolga Dağtekin (E-26) dün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
HAKSEN Başkanı Türkmen'den yeni yıl mesajı
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı İzzet Türkmen, 2017nin barıştan, sevgiden yana, dileklerin gerçekleştiği, umutların çoğaldığı, barışın dünyada ve ülkede egemen olduğu, dayanışma duygularının güç kazandı...
Başkan Harmancı esnafın yeni yılını kutladı
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı başkent esnafına yeni yıl ziyaretleri gerçekleştirerek esnafın yeni yılını kutladı.
Neydi Olacağı: "Mızır Seçmen 2016'yı değerlendiriyor..."
Bu ülkede yaşanan her şeyi açıklayacak tek bir cümle var: Neydi olacağ
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetiminden önemli duyuru!
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yönetiminden önemli bir duyuru yapıldı. Hastanenin araç park yeri sorununa çözüm bulmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından açılan ihalenin sonuçlandığı ve ihaleyi kaza...
Polat Alper yazdı: "2017'den o kadar basit şeyler diliyorum ki...
Polat Alper bugünkü köşe yazısında, yeni yıldan beklentilerini değerlendirdi.
Yeni yılı yağışlı hava ile karşılayacağız
Yeni yıla saatler kaldı. Tüm dünya gibi Kuzey Kıbrıs da 2017ye hazırlanıyor. Gerek kıyafet gerek yiyecek alışverişleri nedeniyle özellikle şehirlerdeki alış-veriş merkezlerindeki hareketlilik ve yoğunluk devam ediyor...
Alithia: "Güney Kıbrıs ve Yunanistan, tüm senaryolara hazır"
Güney Kıbrıs ve Yunanistanın, gerek süreç gerekse öze ilişkin Cenevreye yönelik hazırlıkları dün Atinada şekillendirdiği belirtildi.
Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ocak'ta beşli zirvede yer alacak"
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Ocakta Cenevrede gerçekleştirilecek beşli zirveye katılacağını yineledi.
Rum siyasi partilerden AKEL ve DİSİ, retçi partileri eleştirdi
Rum siyasi partilerden AKEL ve DİSİ, retçi partileri eleştirerek, Kıbrıs sorununun çözülmesi yönünde gösterilen çabalar çerçevesinde birlik olunması çağrısında bulunurken; DİKO, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis...
Serbest Çalışan Hekimler Birliği yeni yıl mesajı yayınladı
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yeni yıl mesajı yayınladı.
Aralık ayında Güney Kıbrıs'a yüzde 138 daha fazla yağmur yağdı
Güney Kıbrısa 1-30 Aralık tarihleri arasında, mevsim normallerine kıyasla yüzde 138 oranında daha fazla yağmur yağdığı bildirildi.
KTÖS'ün ajandaları Rum basınında
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının (KTÖS) hazırladığı ve KKTCde gündemi meşgul eden ajandalara ilişkin haberler Rum basınında da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının, geçtiğimiz perşembe akşamı basın mensupları onuruna verdiği resepsiyonda yaptığı konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.
Güney Kıbrıs'ta kuş gribi için tedbir alındı
Güney Kıbrısta, AB ülkelerinde son zamanlarda görülmeye başlanan kuş gribi vakaları (H5N8) nedeniyle bir dizi tedbir alındığı bildirildi.
Rusya, Kıbrıs sorunun çözümü için konferansa katılmaya hazır
Rusyanın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osatchiy, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla gerçekleştirilecek konferansa katılmaya hazır olduğu bir kez daha yineledi.
Fileleftheros'tan KKTC makamlarının Rumların trafik cezalarını sildiği iddiası
Dillirga bölgesinde yaşamını sürdüren ve KKTCye geçmek için Yeşilırmak sınır kapısını kullanan Rumlar için, kişi başına 10un üzerindeki trafik cezalarının silindiği ileri sürüldü.
Ziya Öztürkler yazdı: "0, 29'luk katkı için mi? YAZIK!"
Köşe yazarlarımızda Ziya Öztürkler bugünkü yazısında, öğrencilere verilen ev ödevleri konusunu değerlendirdi.
Hristodulides: "Tsipras, Cenevre'ye gitme konusundaki arzusunu Başkan Anastasiadis'e iletti"
Yunanistanda gerçekleşen "Kıbrıs Cumhuriyeti" Devlet Başkanı Nikos Anastasiades ile Yunanistan Başbakan'ı Aleksis Tsipras arasındaki görüşmeyle ilgili bilgiler basına sızmaya başladı.
Baf'ın "Androliku" (Gündoğdu) köyünde Kıbrıslı Türk muhtar
Güney Kıbrısta 18 Aralıkta gerçekleştirilen yerel seçimde, Bafın Androliku (Gündoğdu) köyüne Kıbrıslı Türk muhtar Hasan Eskulun seçildiği bildirildi.
RSS İÇ HABERLER
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Lefkoşa Devlet Hastanesi park yerinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları başladı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yerinin yeniden düzenlenmesi için açılan ihalenin sonuçlanmasıyla, çalışmaların başladığı açıklandı.

Vatandaş "budama" olduğuna inanmadı

Topaloğlu: "Öğrenci taşımacılığı duracak"

Başbakan Özgürgün, İstanbul'da meydana gelen terör saldır...

Siber: "Masum insanlara yapılan terör saldırısı bizleri d...
RSS TÜRKİYE
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Saldırı ile ilgili Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantı başladı
İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantı başladı.

Saldırıya uğrayan Reina'nın sahibi konuştu

Erdoğan'dan Reina saldırısına ilişkin açıklama

Soylu: "39 kişi hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'in...

Akdağ: "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu o...
RSS İNGİLTERE
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Patates çuvalında Kıbrıs'tan Londra'ya yolculuk yapan yüzüğün sahibi aranıyor
Londra'da bir marketten satın aldığı patates filesinin içinde yüzük bulan bir kişi, sosyal medya aracılığı ile yüzüğün sahibini aramaya başladı.

Carrie Fisher'in ölümü İngiliz basınında büyük yer buldu

İngiltere'deki Kıbrıs Rum toplumu George Michael için say...

George Michael'in ölümü İngiliz gazetelerinin ilk baskıla...

Economist: "Büyükelçi cinayeti, Putin ve Erdoğan'ı yakınl...
RSS DÜNYA
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İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı dış basında geniş yankı buldu
İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı dış basında geniş yankı buldu. Birçok uluslararası yayın organı saldırıyı manşetlerine taşıdı.

İsrail'den Ortaköy'deki saldırıyla ilgili açıklama

Obama, İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin yak...

Endonezya'da yolcu taşıyan teknede yangın çıktı: 23 ölü

Merkel: "2016 zorlu sınavların olduğu bir yıldı"
RSS POLİS BÜLTENİ
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Polis, Mustafa Kenan Sivri'nin kayıp olduğunu bildirdi...
Lefkoşa'da sakin Mustafa Kenan Sivrinin (E-33) önceki gün evinden ayrıldığı ve halen dönmediği bildirildi.

Güzelyurt'ta 55 araç sürücüsünden 22'si rapor edildi

Çalıştığı işyerinden 7 bin 150 TL çaldı

Lapta'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa'da ani ölüm
RSS TOPLUM
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POST Araştırma Enstitüsü, Öğretmenlerin Cinsiyet Eşitliğine bakış açısını irdeleyen araştırma kitabını yayımladı
POST Araştırma Enstitüsünün, Öğretmenlerin Cinsiyet Eşitliğine bakış açısını irdeleyen araştırma kitabını yayımladı.

Altın Patiler Derneği: "Küçük dostlarımız, soğuk günlerde...

Gençlik Dairesi'nden yaşlılara bakım hizmeti

Cafe Down'da anlamlı gün, engelsiz sevinç

Engelliler Taşkent parkurunda yürüyecek
RSS EĞİTİM
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GAÜ'den "Geri Dönüştürülmüş Noel Ağaçları Sergisi"
Recycled Christmas Trees; (Geri Dönüştürülmüş Noel Ağaçları) Sergisi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi etkinliği olarak, fakülte binasında ziyarete açıldı.

Saydam: "2017, sevgilerin birleştiği bir yıl olsun"

ŞTO, III.Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne katıldı

GAÜ'den anlamlı bir etkinlik, "Bir Umut da Siz Olun"

GAÜ'de "Türkiye Cumhuriyeti dış politikası ve güncel olay...
RSS SAĞLIK
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Sağlıklı bir yaşam için 10 altın kural
Hastalıklardan uzak bir şekilde daha uzun yaşamayı, fit olmayı ve dinç hissetmeyi kim istemez ki... İşte bunlar için 10 altın kural, üstelik uygulaması da oldukça kolay...

Az uyuyanlar daha az yaşıyor

Savaşan: "Sevdiklerimize en güzel hediye sağlığımızdır!"

Hamilelik sonrası kilolarınızdan kurtulun

Uyku apne sendromu olanlar, dikkat!
RSS EKONOMİ
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GİAD TC Başbakan'ı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti...
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan bir heyet Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırımın davetlisi olarak 29 Aralık 2016 ...

Kalkınma Bankası, vizyonunu "ülkenin sürdürülebilir kalkı...

Serbest Liman Bölge Müdürlüğü'nde Toplu İş sözleşmesi

Atun: "Girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz"

Kıbrıs Bankası Başkan Yardımcısı Ross'un ABD Ticaret Baka...
RSS KÜLTÜR-SANAT
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan "2017'ye Merhaba" konseri
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017'ye Merhaba konseriyle, yeni yılı karşılayacak.

İskele Belediye Tiyatrosu ilk oyunu Ocak ayında sahneleye...

Dünyaca ünlü müzisyen Rick Parfitt hayatını kaybetti

"Kıbrıs Türkü'nün Karanlık Yılları" isimli fotoğraf sergi...

Amed Film Festivali, Lefkoşa ve birçok kentte başlıyor
RSS TURİZM
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KKTC "Travel Turkey İzmir Tourism Fair and Congress Fuarı"nda temsil edildi...
Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlunun yoğun ilgi ve önem gösterdiği tanıtma çalışmaları çerçevesinde, Bakanlığımız, turizm sektörü ile birlikte, turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında, 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında İ...

Ataoğlu: "Her ilçeye bir müze" hedefiyle yola çıktık ve i...

KITOB 26'ncı olağan genel kurulu yapıldı, Başkanlığa Feth...

Vakıflar'dan turizme destek

Ataoğlu, CBS Sempozyumu'nun açılışına katıldı
RSS EMLAK
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Parke bakımı nasıl yapılır?
Döşeme malzemelerinde gelip geçici eğilimler her zaman olmuşsa da ahşabın güzelliği nesiller boyu devam eder.

Kanalizasyon borusundan otel yaptılar!

Evinizi dekore ederken bu hatalara düşmeyin

Pencerenizin önünü keyif köşesi haline getirin

Evde renk seçiminin püf noktaları
RSS SPOR
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Survivor 2017 ünlüler takımı açıklandı
Acun Ilıcalı, kendisine ait Twitter hesabından Survivor 2017'de yarışacak ünlüler takımını açıkladı.

Tenis Kulübü Büyük Kadınlar lig şampiyonluğu kupasını Bel...

GAÜ Çetinkaya'dan işletmecilere büyük fırsat

Avni Aker'deki son derbiyi Fenerbahçe kazandı

Arda Turan'a Çin'den rekor teklif
RSS ADVERTORİAL
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Heyecandan Uzak Kalma; Canlı Maç İzle
Gerek dünyada gerekse Türkiyede yapılan karşılaşmaları bir çatı altında bulmak, dilediğiniz maçı tek bir dokunuşla izleyebilmek artık hayal değil.

Logan

İnstagramda Çığ Gibi Büyüyün

Modalife İle Zamanında Tüm Mobilyalar Evinizde

Chocolate Slim Eczanelerde Var mı? Satan Eczaneler
RSS MAHKEME İLANLARI
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Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16
Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 350/15

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Tereke - Tereke No: 14/2016

İskele Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 712/2015

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Celpname - Dava No: 386/15
RSS GÜNEY KIBRIS
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Yeorgiyadis: "Kıbrıs Türk ekonomisinin uyumu için çok değerli zamanı kaybettik"
Rum Ekonomi Bakanı Haris Yeorgiyadis, Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomik boyutuna ilişkin açıklamada bulundu.

Teoharus, Anastasiadis'i taviz vermekle suçladı

Anastasiadis'ten yeni yıl mesajı: "Çözüm çabalarımız süre...

"Lefkoşa'nın Non Paper'i, Türk formülleri ve BM'den altın...

Alithia: "Güney Kıbrıs ve Yunanistan, tüm senaryolara haz...
RSS TATİL
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Bayram'da tatil tercihi yurt içinde Karpaz; yurtdışında Antalya ve Avrupa
Kıbrıs Postasının seyahat acentelerinden elde ettiği bilgiye göre hafta sonu ile birleştirilen 9 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaş, Karpaz, Antalya ve Avrupa ülkelerini tercih edecek

2015'te gidilmesi gereken yerler

Turistler için en güvenli kentler

2015'in gözde tatil kentleri belirlendi

2015'te gezilmesi gereken 10 ülke
RSS MAGAZİN
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Jennifer Lopez ve Drake aşkına ilk tepki Rihanna'dan geldi
Jennifer Lopez ve Drakein birkaç haftadır ilişki yaşadıklarına dair çıkan söylentiler bir fotoğraf karesiyle doğrulandı.

NorthernLand Group'dan muhteşem yeni yıl kutlaması

Kıbrıslı şarkıcı Işın Karaca, üçüncü kez nikah masasına o...

Oyuncu Fisher'den bir gün sonra annesi Reynolds da hayatı...

Survivor'a sürpriz bir isim daha katıldı!
RSS KİŞİSEL BAKIM
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Yılbaşı rengi kırmızıyı doğru kombinleme rehberi
Yılbaşı kombinlerinin en çok kullanılan rengi kırmızının doğru parçalarla dengelenmesi gerekiyor. Peki kırmızı renk nasıl kombinlenir?

Yeni yıl gecesi tercih edilen renk 'kırmızı'

Yılbaşı makyajınız için iddialı ve pratik 10 öneri

Banyo lifi hangi sıklıkta değiştirilmeli?

Olduğunuzdan daha yaşlı görünmemek için 5 adım
RSS YAŞAM
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Özel çocuklar yeni yıl heyecanı yaşadı
ALGIM Özel Eğitim Merkezinin düzenlediği ve Telsimin de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi. "Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor" sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve Lefkoşa Özel...

Erülkü Supermarket'te Corsa'lar sahiplerini buldu!

Geleceğe umutla bakmak ölüm riskini azaltıyor

Uzmanlar uyarıyor: "Gece lambası ile uyumayın"

Cezayı "son kuruşuna kadar" ödedi
RSS DOĞA VE ÇEVRE
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Ataoğlu: "Orman arazilerinin çoğaltılması öncelikler arasında"
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Çevre Platformu ile çevre konularını görüştü.

Onların da nesli tükeniyor: "Dünyada sadece 7.100 çita ka...

Kıbrıs Çevre Platformu: "Kumyalı'daki arazi ve sahillerin...

Dizdarlı: "Odun sobası ve şömine kullanımında artış neden...

Üniversitelerin "Temiz Düşün" çevre kampanyasına katkı ça...
RSS BİLİM & TEKNOLOJİ
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Kıbrıs Postası'nda emojilerle tepki dönemi
Kıbrıs Postası okurları da artık internet gazetimizde yer alan haberlere ve köşe yazılarına çeşitli emoji ifadeleriyle tepki verebilecekler.

NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek

"Fikir Tarlası"nda hasat zamanı

Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği, "Uzay Gözlemi" kon...

5'inci Türkiye İnovasyon Haftası'nda gündem Kuzey Kıbrıs
RSS GURME
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Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili kitap hazırladı
Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili kitap hazırladı.

Ayrelli'nin tam zamanı...

Limonlu su zayıflatır mı?

LAÜ, dünyaca ünlü şefi ağırladı

DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm...
RSS GİRNE
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Güngördü yeni yıl mesajı yayımladı
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni yıl mesajı yayımladı.

Girne yeni yıl meydan konseri iptal edildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Disk eski başkanın...

Girne İnisiyatifi 2017'yi dileklerle karşıladı; dilekler ...

Güngördü Girne Açık Pazarı ziyaret etti
RSS LEFKOŞA
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Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa çarşısında esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Girne Kapısı (İnönü Meydanı), Girne Caddesi, Sarayönü (Atatürk Meydanı), Arasta, Büyük Han, Kumarcılar Hanı, Asmaalatı ve Bandabuliyada yurttaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, sabah kahvesini de Büyük Handa yurttaşlarla içti.

Başkan Harmancı esnafın yeni yılını kutladı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ne gidecek olanlar dikkat!

Surlariçi'nde 2 katlı kerpiç ev çöktü; "Sesimi duyan var ...

LTB, Haspolat İlkokulu öğrencilerine özel yeni yıl etkinl...
RSS GAZİMAĞUSA
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Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu minikleri yeni yıl kutlamasında eğlendi
Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, öğrencilerine yeni yıl eğlencesi düzenledi.

26 yaşındaki Tolga Dağtekin, hayatını kaybetti

Gazimağusa Belediyesi'nde yeni yıl kutlaması yapıldı

Gazimağusa Belediyesi, yeni yıla RAST grubuyla giriyor

Ortak mücadelenin tarihi resimlerle anlatıldı
RSS İSKELE
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İskele Belediyesi'nden çocuklara yeni yıl hediyesi
İskele Belediyesi çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.

İskele'de 27 Aralık Atatürk Koşusu düzenlendi

İskele'de şehitleri anma gecesi düzenlendi

İskele Belediyesi, şehitleri anma gecesi düzenliyor

İskele plajında belediyeye ait bisiklet çalındı
RSS GÜZELYURT
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Güzelyurt Belediyesi: "Yeni yıl için gerekli tedbirler alındı"
Yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde, Güzelyurt Belediyesi hizmetlerin aksamaması adına tedbirler alındığını bildirdi.

Güzelyurt'a yapılacak yeni hastanenin temeli Ocak ayında ...

Güzelyurt Kaymakamlığı, Akdeniz Atış Alanı'na 28-29 Aralı...

Güzelyurt Barış İlkokulu, Özçınar'a teşekkür etti

"Domuzun Kuyruğu" ayakta alkışlandı...

RSS LEFKE
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LAÜ'de "Yükseliş Yılı" kutlandı
Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimi, akademik ve idari personeli yeni yıl kokteylinde biraraya geldi. 30 Aralık 2016 tarihinde Gemikonağı EUL LOUNGE’da gerçekleşen kokteylde, LAÜ personeli yeni yılı kutladı.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri: "Tarihi kararın idraki için...

Lefke Belediyesi, yılbaşı etkinlikleri düzenledi

Özgürgün: "Lefke ilçesi özel bir ilçe olmalıdır, yani kum...

Başbakan Özgürgün, Lefke'de sevinçle karşılandı
RSS KARPAZ
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En çok yağış Zafer Burnu'na düştü
Meteoroloji Dairesi dün sabah saat 8den bu sabah 8e kadar en çok yağışı, metrekareye 113 kilogram yağmurun düştüğü Zafer Burnunun aldığını açıkladı.

En fazla yağış Sipahi'ye düştü

Gazimağusa - Karpaz anayolunda çift şeritten ulaşım sağla...

Çayırova İlkokulu'nun bahçesi sular altında kaldı

BKP: "Türkiye ve Kıbrıs halkları birbirlerini sahiplendiğ...
RSS GÖNYELİ
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Gönyeli 'yıllanmış değerlerini' unutmadı
Gönyelide kökleriyle geleceği yaratan 400ü aşkın isim yılbaşı için düzenlenen özel etkinlikte buluştu. Gönyeli Belediyesi önce insan diyerek sosyal belediyecilik anlayışını sürdürdü.

Gönyeli SAM'da Klik Fotoğraf Atölyesi Kursları Başlıyor

21 Aralık Şehitleri Gönyeli'de de unutulmadı

Yine iş aracı yine kaza!

Türkiye Belediyeler Birliği Birlik Encümeni Yaşar, Beledi...
RSS AKINCILAR
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Akıncılar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak
Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle; yarın Ercan Havaalanının bir kısmı, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

'Evvel zaman içinde' Luricina Panayırı yapıldı

"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yarın Akıncılar'da...

"8. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Pazar günü gerç...

Ercan - Akıncılar yolu temel atma töreni gerçekleştirildi
RSS ALAYKÖY
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EL-SEN görev şehidini anacak
EL-SEN Görevi başında şehit düşen Mehmet Ali Soykan'ı yarın Alayköy'de kabri başında anacak.

Alayköy çemberinde bisiklet sürücüsüne çarpıldı.. 1 yaral...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı AKSD'de

BEL-SEN Alayköy'de çalışanlarla bir araya geldi

Alayköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
RSS DEĞİRMENLİK
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Değirmenlik Belediyesi'nden "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Çocuklar, Değirmenlik Belediyesinin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılarak, günle ilgili düşüncelerini resme döktü.

Tuncer Bağışkan'dan önemli çağrı; "Değirmenlik'teki asker...

Değirmenlik Belediyesi, akıllı su sayacı sistemine geçiyo...

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde kazada zarar gören çe...

Taş ocakları yaşamı yok ediyor!
RSS BÜYÜKKONUK
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Kaplıca Köyü Atatürk büstü açılışı gerçekleştirildi
Büyükkonuk Belediyesine bağlı Kaplıca Köyü Atatürk Büstü Yenilendi.

Büyükkonuk Belediyesi yeni yıl yemeğini iptal etti

Büyükkonuk-Yedikonuk arasındaki dere taştı

The Pine View Büyükkonuk Tesisleri'nin açılışı ertelendi

Bakan Dürüst: "KKTC'nin her karış toprağı bizim için ayni...
RSS MEHMETÇİK
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Mehmetçik Belediyesi 2. Toprak Ana Günü etkinliği düzenliyor
Sakin şehir (Cittaslow) Mehmetçik Belediyesi, bugün Balalan’da “2. Toprak Ana Günü” düzenliyor.

Mehmetçik Belediyesi, "2. Toprak Ana Günü" düzenliyor

Mehmetçik Belediye Parkı yarın açılıyor

Kelle: "GDO'suz ürünleri tüketiciyle buluşturmak önemli"

Lefkara Şehitliği yenileniyor
RSS YENİERENKÖY
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Yeni Erenköy'de Akdeniz foku görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarından birisi, Cumartesi günü Yeni Erenköy kıyılarında görüldü.

Yeni Erenköy Belediyesi tarafından akıllı su sayacı takıl...

Özgürgün: "Ekmek parası için uğraşan insanların mağduriye...

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının maaşları ödenecek

Yeni Erenköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanları gerdi
RSS ALSANCAK
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Mehmetçik ve Alsancak'ta elektrik kesintisi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Mehmetçik ve Alsancak trafolarında çalışma olacağından bazı köylere yarın 6-7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Alsancak'ta hırsızlık, kasti hasar ve suç işlemeye teşebb...

Alsancak'ta sakin Hakkı Yarel yaşamını yitirdi

Alsancak bölgesinde yarın elektrik kesintisi var

Efdal Safel rahatsızlanarak hayatını kaybetti
RSS ÇATALKÖY
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Çatalköy İlkokulu'nda şehitler anıldı
Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Çatalköy'de yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Bakan Dürüst: "Girne Doğu Çevre Yolu ile trafikte yaşanan...

"Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri" 2. gününde...

Çatalköy'de Hz. Ömer Türbesi'nin bulunduğu sahilde "otel ...
RSS DİKMEN
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Çelebi: "İmar Planına geçilmeden, Emirnamelerin kaldırılması veyahut revize edilmesi endişe verici"
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaşı ziyaret eden Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, eski ve yeni tüm emirnamelerin kaldırılması konusunda endişelerinin var olduğunu söyledi.

Kanol: "emirnameler, siyasilerin yeni bir rant dağıtma ar...

KHYD ekibi Dikmen Belediyesi'ni ziyaret etti

Dağlarımız "kabak gibi" içten içe oyuluyor

Asırlık ağaçları kurutmak için köklerini oydular
RSS ESENTEPE
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Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi'yle ilgili Sayıştay Raporunu oy birliği ile onayladı
Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesinin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu oy birliği ile onayladı.

Kişi: "Tarihin en beceriksiz hükümetiyle karşı karşıyayız...

En çok yağışı Esentepe aldı

Esentepe-Alevkaya yolu toprak ve taş kayması nedeniyle ka...

En fazla yağış Esentepe'ye düştü
RSS LAPTA
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Su İşleri Dairesi ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta Belediye Başkanı'nın iddialarını yanıtladı
Su İşleri Dairesi Müdürü Mustafa Kutrafalı ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu Vudalı, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoyun KKTC Su Temin Projesi kapsamında adaya gelen suyun Akdeniz köyüne ...

Devlet, okullara bütçe ayırmayınca okul yönetimleri bağış...

LAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri i...

Tarım Dairesi'nden Akdeniz köyünde tarla günü ve gece eği...

Lapta Gençlik Kampı'nda MS kampı düzenleniyor
RSS AKDOĞAN
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Akdoğan Belediyesi çiçek dağıtımına başladı
Akdoğan Belediyesine ait serada yetiştirilen petunya türü çiçekler, faturalarını ödemeye gelen abonelere dağıtılmaya başlandı.

Aktuna: "Traktörü üzerine sürmedim"

Akdoğan Belediye Başkanı Latif yaptığı ve yapacağı projel...

Akdoğan Panayırı, Başbakan Özgürgün'ün katıldığı törenle ...

Türkiye'den gelen su yeni bölgelere verilmeye devam ediyo...
RSS TATLISU
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Tatlısu Harnup Festivali sona erdi
Tatlısu Belediyesinin düzenlediği 11. Uluslararası Harnup Festivali dün gece sona erdi.

Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor

"Önce kadın" Kıbrıs Kültürünü yansıtan ürünleriyle fark y...

11. Tatlısu Geleneksel Uluslararası Harnup Festivali düze...

Tarım Dairesi, harnup ağaçlarında budama ve aşılama konus...
RSS VADİLİ
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E'ler Hindi tesislerinden tarihi eser fışkırdı
Vadilide bulunan Eler Hindi tesislerinde topraktan tarihi eser fışkırdı.

Vadili Belediyesi ile DAÜ arasında işbirliği protokolü im...

Şükran Gürpınar hayatını kaybetti

Vadili Kadınlar Kültür ve Sanat Derneği, Belediye Başkanı...

Vadili İlkokulu'nun durumu içler acısı
RSS GEÇİTKALE
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Geçitkale için hedef, Mayıs 2017'de Cittaslow üyeliği
Geçitkale Belediyesi, bir yıldan uzun süredir sürdürdüğü Cittaslow üyelik sürecine yeni bir ivme kazandırdığını ve hedefinin gelecek yıl mayıs ayında üyelik olduğunu açıkladı.

Geçitkale'de üreten kadınlar pazarı, Pazar günü açılıyor

Geçitkale Belediyesi'nden "üreten kadınlar pazarı"

Geçitkale Köyü'ndeki kilise restore ediliyor

Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri törenle anılacak
RSS PAŞAKÖY
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Paşaköy'de suyun gelişi kutlandı...
KKTC su temin projesi kapsamında Mesaryaya ulaşan su Paşaköyde sevinç yarattı.

Paşaköy Asbaşkana emanet

Habil Tülücü yarışı kazandı!

Topaloğlu: "Paşaköy Belediyesi'nde şeffaf yönetim prensib...

DP-UG, Düzova'yı ziyaret etti
RSS BEYARMUDU
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24 saat içerisinde en çok yağış Beyarmudu'na düştü
Meteoroloji Dairesi, son 24 saat içerisinde KKTCde yörelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Pile'de ortak polis operasyonu: "47 kişi gözaltına alındı...

Kuraklık zeytini fena vurdu

Beyarmudu Belediyesi ile İstanbul Arnavutköy Belediyesi a...

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Mudanya yolc...
RSS İNÖNÜ
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İnönü'de elektrik kesintisi
Orta gerilim çalışmaları nedeniyle yarın İnönüye 6 saat elektrik verilemeyecek.

İnönü'de, bu pazar çevre temizliği yapılacak

Sinde (İnönü) Panayırı Meclis Başkanı Siber'in de katılım...

İnönü'de kulüp binası kaosu sürüyor

İnönü Gençlik Merkezinden İnönü Akın Spor Kulübü binası ...
RSS SERDARLI
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Gönenderede ağıl sorununun çözümü için çalışma başlatıldı
Serdarlı Belediyesine bağlı Gönenderede köy içerisindeki ağıllar sorununun çözümü için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Serdarlı ve Çevre köylerde altyapı ve asfaltlama çalışmas...

Serdarlı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sucuoğlu, Serdarlı Belediyesi'ne bağlı bölgelerde yürüyüş...

Serdarlı Belediyesi çalışanları, topluca DEV-İŞ'e geçti
RSS YENİBOĞAZİÇİ
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Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Başkanlığı'na Katip Demir getirildi
İtalyada başlayan ve dünyada 230 kente yayılan Cittaslow ağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Yeniboğaziçi Belediyesi, sonra da Lefke Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesinin de dahil olmasının ardından kurulan Cittaslow başkanlığına ...

Yeniboğaziçi'nde yarın köy pazarı açılacak

Yeniboğaziçi'de 4. Toprak Ana Günü etkinliği düzenleniyor

Tarım Dairesi Yeniboğaziçi'nde çiçek seralarını denetledi

"Cittaslow köy pazarı" etkinliği yarın Yeniboğaziçi'nde
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Kıbrıs Postası Gazetesi

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