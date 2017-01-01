Kıbrıs Postası Gazetesi

|
En Çok Okunan Haberler
Bugün
Haftalık
Aylık
|
En Çok Yorumlanan Haberler
Bugün
Haftalık
Aylık
|
Okuyucu Mektupları
Bugün
Haftalık
Aylık
|e-Gazete
|
Ulaş Barış yazdı: "Kıbrıs sorununda büyük final Nisan sonu..."
Köşe yazarlarımızdan Ulaş Barış bugünkü yazısında, Nisan ayının sonunda Kıbrıs sorununda büyük final zamanının olacağını yazdı.
|
Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ı protesto etti
Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ı, Kıbrıs sorununu “işgal ve istila sorunu” diye tanımlaması ve Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün garantiler sisteminin sona erdirilmesi...
|
Türk firması 'şeffaf deri' üretti
Uşak'ta bir deri firması 2 yıl süren çalışma sonucu 0,4 milimetre kalınlıkta şeffaf deri üretmeyi başardı.Uşak'ta yenilikçi bir deri ürünü elde etmek için araştırma yürüten firma, 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf der...
|
YDP, İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti
Yeni Doğuş Partisi (YDP) İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti.
|
Dünyanın sonu mu geliyor?
İngiliz basını, ABD’nin California eyaletinde bulunan ve dünyadaki teknoloji üretiminin merkezi kabul edilen Silikon Vadisi’ndeki milyonerlerin büyük bir kısmının dünyada yaşanabilecek büyük bir felakete k...
|
ABD Adalet Bakanlığı vize yasağını durdurma kararına itiraz etti
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurdu.
|
Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 166'ncı gününde, DEAŞ'a ait 259 hedef vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 166'ncı gününde, DEAŞ'a ait 259 hedef havadan ve karadan vuruldu. Gün içindeki çatışmalar ve harekâtl...
|
UKÜ'den Girne Halk Kütüphanesi'ne ziyaret
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü tarafından “Girne Halk Kütüphanesi’ne Ziyaret” organizasyonu gerçekleştirildi.
|
Arapköy ve Gazimağusa'da yangın
Arapköy’de bir çiftliğin işçi koğuşunda, Gazimağusa’da ise bir evde çıkan yangınlar hasara yol açtı.
|
Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37'nci yıl dönümünde yarın anılıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde yarın anılıyor. Anma töreni, saat 11.00'de Lefkoşa Mezarlığı'nda yer alacak.
|
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
|
Arpalık Şehitleri, yarın törenle anılıyor
Arpalık Şehitleri, yarın törenle anılıyor
|
Kırgızistan'dan AB'ye gümrüksüz ihracat
Kırgızistan'ın ihracat şirketleri Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanarak 68 milyon dolarlık ihracat yaptı
|
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump kararnamesini askıya aldı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Washington eyaletinden bir Federal Yargıcın kararına bianen Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'ni tamam...
|
Savaşan: "Kanserde, bilinen yanlışlardan kurtulmak hayati öneme sahip"
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kanser konusunda doğru bilinen yanlışlardan kurtulmanın önemine dikkat çekti.
|
Avcı: "Sağlık alanında kendi ülkemiz ile değil dünya ile yarışacağız"
Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı; GAÜ’nün sağlık alanında yapacağı bütünlüklü yatırımların hizmete alınmasıyla beraber, sağlık alanındaki halihazırda elde edilmiş geli...
|
"Ev İçi Şiddet" konusunda eğitim çalışması yapılacak
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kadından Yaşama Destek Derneği ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu işbirliğinde “Ev İçi Şiddet” konusunda eğitim çalışması yapılacak.
|
Türkiye'ye 'tam NATO üyeliği' vermek istememişler
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gizliliği kaldırılarak internet kullanıcılarının erişimine açılan belgelerde, 1950 yılında Türkiye'ye NATO'da tam üyelik verilmesi yerine Akdeniz'in korunması için NAT...
|
LAÜ Öğretim Üyesi Bardak,kış aylarında beslenme konusunda bilgiler verdi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim ÜyesiYrd.Doç.Dr.Nazal Bardak, kış aylarında beslenme konusunda bilgiler vererek, bağışıklık sistemini daha güçlü kılmak ger...
|
İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!
Washington ile Tahran'ın karşılıklı yaptırım kararları iki ülke arasındaki ipleri daha da gererken, ABD'den İran'a yönelik ağır bir suçlama daha geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun...
|
ABD'de federal yargıçtan Trump'ın vize yasağına geçici durdurma...
ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.
|
İÇ HABERLER
|
|
|
|
POLİS BÜLTENİ
|
|
|
|
|
KÜLTÜR-SANAT
|
|
|
|
ADVERTORİAL
|
MAHKEME İLANLARI
|
GÜNEY KIBRIS
|
|
|
KİŞİSEL BAKIM
|
|
DOĞA VE ÇEVRE
|
BİLİM & TEKNOLOJİ
|
|
|
|
GAZİMAĞUSA
|
|
|
|
|
|
|
|
DEĞİRMENLİK
|
BÜYÜKKONUK
|
|
YENİERENKÖY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YENİBOĞAZİÇİ
|
En Çok Okunan Haberler
Bugün
Haftalık
Aylık
|
En Çok Yorumlanan Haberler
Bugün
Haftalık
Aylık
|
Okuyucu Mektupları
Bugün
Haftalık
Aylık
|e-Gazete