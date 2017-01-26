Kıbrıs Postası Gazetesi

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Blok A No: 1
Kaliforian Restaurant karşısı
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Akıncı'nın NTV'ye, Eide'nin KİPE'ye açıklamaları Güney'de tepki yarattı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının NTVye, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eidenin de KİPEye verdiği röportajların Rum iç cephesindeki siyasi çatışmaların ön mevzisini oluşturduğu, Kıbrıs soru...
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KTAMS, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde bugün de tam gün grev uyguluyor
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde bugün de tam gün grev uyguluyor.
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Serbest Çalışan Hekimler özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinin yasalara uygun yapılmadığını savundu
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), özel sağlık kuruluşlarının denetimlerinin, yasaların emrettiği şekilde yapılmadığını ve denetleme raporlarının Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu ile düzenli paylaşılm...
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Akıncı ile Anastasiadis biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.
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Gazimağusa'da ağır yaralama
Gazimağusada Çanakkale Göleti şehit arsaları bölgesinde, Chibuzor Okubenin kafasına sert bir cisimle vurularak ağır bir şekilde yaralandı.
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Dolar 3.81 civarında hareket ediyor...
Bankalararası piyasada dolar 3,81 civarında hareket ediyor.
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Doğukan, İstanbul'da sağlığına yeniden kavuştu
Boğazındaki darlık nedeniyle Türkiye'de Acıbadem Hastanesinde Kıbrıslı Türk Prof. Ferhat Erişir ile Prof. Nihat Şekercioğlu tarafından ameliyat edilen Doğukan Hüryaşar, dört saatlik bir ameliyatın ardından sağlığına ...
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Güney Kıbrıs'ta yılda 6 milyon turist hedefleniyor
Güney Kıbrısa bu yıl itibarıyla yılda 6 milyon turist gelmesinin hedeflendiği ve bu bağlamda, 2017-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Stratejisi planı hazırlandığı bildirildi.
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Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti
NASA'nın yeni nesil Dünya gözlem uydusu ilk fotoğraflarını gönderdi.
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Avrupa Parlamentosu'nda yapılan Kıbrıs sorunu ve doğalgaz konulu etkinliğe Silikiotis'ten tepki
AKELin Avrupa Parlamentosundaki (AP) Milletvekili Neoklis Silikiotis, APda geçtiğimiz günlerde, Bulgar AP Milletvekili İlhan Kyuchyuk tarafından düzenlenen Kıbrıs sorunu ve doğalgaz konulu yuvarlak masa toplantısın...
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Alithia: "Bugünkü görüşme belirleyici"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre ve Mont Pelerin süreçlerinin ardından bugün görüşüyor. Rum basını liderlerin bugünkü görüşmesinin müzakere süreci açısından kritik ve bel...
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Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının NTVye verdiği röportaj Rum basınında da geniş yer buldu.
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Avrupa Komisyonu'ndan İnsan Hakları Film Günleri başlıyor
Avrupa Komisyonu, 26 Ocak - 1 Şubat arası insan hakları ve demokrasinin evrensel öneminin altının çizileceği İnsan Hakları Film Günleri düzenliyor.
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Financial Times, Astana zirvesinin perde gerisini araladı
Financial Times (FT) gazetesinin birinci sayfasında Astana'daki Suriye görüşmelerinin perde arkasına dair ayrıntıların bulunduğu bir haber yer alıyor.
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İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 59'uncu yıldönümü nedeniyle törenler düzenleniyor
Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anılacak.
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Elektrik kesintisi iptal edildi
Gönyeli-Girne yolu üzerindeki bölgede bugün 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı.
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Başbakan Yardımcısı Denktaş Ankara'ya gidiyor; Türkeş ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankaraya gidiyor.
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Bugün grev ve eylem var!
Girne Sosyal Sigortalar Dairesi tam gün grevde. Sendikalar, saat 13.00'te Maliye Bakanlığı önünde zamları protesto edecek.
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Polat Alper yazdı: "Belimizi büken krize yok muamelesi yapılıyor..."
Polat Alper, bugünkü köşe yazısında dövizde yaşanan yükseliş ve iğneden ipliğe yapılan tüm zamları değerlendirdi.
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Pavlopoulos, BM Genel Sekreterine, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Kıbrıs sorununa adil bir çözüm istediklerini söyledi
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs ve Yunanistan'ın, Kıbrıs sorununa Uluslararası ve Avrupa hukukuna dayalı, adil ve yaşayab...
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Rasıh Reşat yazdı: "Amma lükse düşkünmüşsünüz siz de"
Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat bugünkü köşe yazısında, yapılan tüm zamları değerlendirdi ve artık herşeyin lüks haline geldiğini dile getirdi.
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