Kıbrıs Postası Gazetesi

|
En Çok Okunan Haberler
Bugün
Haftalık
Aylık
|
En Çok Yorumlanan Haberler
Bugün
Haftalık
Aylık
|
Okuyucu Mektupları
Bugün
Haftalık
Aylık
|e-Gazete
Mağusa Eczanesi
Gazimağusa
Tel: Tel : (392)365-1920
İçten Eczanesi
İSMET İNÖNÜ CAD. 2 YAKIN DOĞU HASTANESİ YANI
Tel: 367-0100
Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No: 311
Ocak Kulübü Karşısı
Ocak Kulübü Karşısı
Tel: 8153620
Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi No:3 Karaoğlanoğlu
Tel: 822 38 85
İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:1-K
Terminal karşısı
Terminal karşısı
Tel: 714 32 52
Galen Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Cad. No.62/11
Otobüs Terminali Karşısı
Otobüs Terminali Karşısı
Tel: 227 26 03
Seval Eczanesi
9 Yavuz Konnolu Sok. Ortaköy-Kermiya
(Başkent Has. Yanı)
(Başkent Has. Yanı)
Tel: 2238675