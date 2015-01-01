Kıbrıs Postası Gazetesi

Çelebi: "İmar Planına geçilmeden, Emirnamelerin kaldırılması veyahut revize edilmesi endişe verici"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaşı ziyaret eden Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, eski ve yeni tüm emirnamelerin kaldırılması konusunda endişelerinin var olduğunu söyledi.