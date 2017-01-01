Kıbrıs Postası Gazetesi

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Ulaş Barış yazdı: "Kıbrıs sorununda büyük final Nisan sonu..."
Köşe yazarlarımızdan Ulaş Barış bugünkü yazısında, Nisan ayının sonunda Kıbrıs sorununda büyük final zamanının olacağını yazdı.
Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ı protesto etti
Bağımsızlık İttifakı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ı, Kıbrıs sorununu “işgal ve istila sorunu” diye tanımlaması ve Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün garantiler sisteminin sona erdirilmesi...
Türk firması 'şeffaf deri' üretti
Uşak'ta bir deri firması 2 yıl süren çalışma sonucu 0,4 milimetre kalınlıkta şeffaf deri üretmeyi başardı.Uşak'ta yenilikçi bir deri ürünü elde etmek için araştırma yürüten firma, 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf der...
YDP, İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti
Yeni Doğuş Partisi (YDP) İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti.
Dünyanın sonu mu geliyor?
İngiliz basını, ABD’nin California eyaletinde bulunan ve dünyadaki teknoloji üretiminin merkezi kabul edilen Silikon Vadisi’ndeki milyonerlerin büyük bir kısmının dünyada yaşanabilecek büyük bir felakete k...
ABD Adalet Bakanlığı vize yasağını durdurma kararına itiraz etti
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi 9. Dairesine başvurdu.
Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 166'ncı gününde, DEAŞ'a ait 259 hedef vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 166'ncı gününde, DEAŞ'a ait 259 hedef havadan ve karadan vuruldu. Gün içindeki çatışmalar ve harekâtl...
UKÜ'den Girne Halk Kütüphanesi'ne ziyaret
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü tarafından “Girne Halk Kütüphanesi’ne Ziyaret” organizasyonu gerçekleştirildi.
Arapköy ve Gazimağusa'da yangın
Arapköy’de bir çiftliğin işçi koğuşunda, Gazimağusa’da ise bir evde çıkan yangınlar hasara yol açtı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37'nci yıl dönümünde yarın anılıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde yarın anılıyor. Anma töreni, saat 11.00'de Lefkoşa Mezarlığı'nda yer alacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Arpalık Şehitleri, yarın törenle anılıyor
Arpalık Şehitleri, yarın törenle anılıyor
Kırgızistan'dan AB'ye gümrüksüz ihracat
Kırgızistan'ın ihracat şirketleri Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanarak 68 milyon dolarlık ihracat yaptı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump kararnamesini askıya aldı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Washington eyaletinden bir Federal Yargıcın kararına bianen Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'ni tamam...
Savaşan: "Kanserde, bilinen yanlışlardan kurtulmak hayati öneme sahip"
Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kanser konusunda doğru bilinen yanlışlardan kurtulmanın önemine dikkat çekti.
Avcı: "Sağlık alanında kendi ülkemiz ile değil dünya ile yarışacağız"
Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı; GAÜ’nün sağlık alanında yapacağı bütünlüklü yatırımların hizmete alınmasıyla beraber, sağlık alanındaki halihazırda elde edilmiş geli...
"Ev İçi Şiddet" konusunda eğitim çalışması yapılacak
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kadından Yaşama Destek Derneği ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu işbirliğinde “Ev İçi Şiddet” konusunda eğitim çalışması yapılacak.
Türkiye'ye 'tam NATO üyeliği' vermek istememişler
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gizliliği kaldırılarak internet kullanıcılarının erişimine açılan belgelerde, 1950 yılında Türkiye'ye NATO'da tam üyelik verilmesi yerine Akdeniz'in korunması için NAT...
LAÜ Öğretim Üyesi Bardak,kış aylarında beslenme konusunda bilgiler verdi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim ÜyesiYrd.Doç.Dr.Nazal Bardak, kış aylarında beslenme konusunda bilgiler vererek, bağışıklık sistemini daha güçlü kılmak ger...
İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!
Washington ile Tahran'ın karşılıklı yaptırım kararları iki ülke arasındaki ipleri daha da gererken, ABD'den İran'a yönelik ağır bir suçlama daha geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis, "terörizmin en büyük sponsorunun...
ABD'de federal yargıçtan Trump'ın vize yasağına geçici durdurma...
ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.
RSS İÇ HABERLER
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'Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller' konulu konferans yarın Dayanışma Evi'nde yapılıyor
Basın özgürlüğünün önündeki engeller konusunda dünyadaki ve Kıbrıs’taki durum, yarın ara bölgede Dayanışma Evi’nde düzenlenecek iki panelden oluşan konferansla ele alınıyor.

KTÖS ve KTOEÖS'e bağlı öğretmenler Güney'de bazı okullara...

Burcu: "Siyasal eşitlik, çözümün temel ilkelerinden birid...

Bugünün en çok okunan 10 haberi sizler için hazırladık

Kuzey Kıbrıs Turkcell'den tüm sevgililere 14 Şubat kampan...
RSS TÜRKİYE
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Erdoğan ile Yıldırım görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

DEAŞ'a büyük operasyon başladı. Gözaltı sayısı 500'e yakl...

Türk firması 'şeffaf deri' üretti

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 166'ncı gününde, DEAŞ'a ait 25...

Çavuşoğlu'ndan Latin Amerika ve Karayipler'e "stratejik o...
RSS İNGİLTERE
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İngiltere hükümetinin Brexit'e yönelik yayınladığı strateji belgesinin yankıları sürüyor
İngiliz gazetelerinde bugün ağırlıklı olarak, İngiltere hükümetinin Brexit'e yönelik yayınladığı strateji belgesinin yankıları yer alıyor.

Britanya Savunma Bakanı: "Putin, Batı'yı istikrarsızlaştı...

Financial Times: "Brüksel Britanya'dan, üyelikten ayrılış...

İngilizler, Trump'a karşı "İngiltere tarihinin en büyük p...

Birleşik Krallık'taki Trump karşıtı eylemlere binlerce ki...
RSS DÜNYA
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İran, ABD'li güreşçilere vize yasağını kaldırdı
Tahran yönetimi, 16-17 Şubat’ta İran’da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları’na ABD’li güreşçilerin katılmasına izin vereceğini bildirdi.

Sırtını 150 bin Euroya satan adamın öyküsü

İsrail'den Filistin'li kız çocuğuna 6 yıl hapis

Sicilya Kanalı'nda son 48 saatte bin 600'den fazla göçmen...

Dünyanın en zengin adamlarından Jianlin varisini yarışma ...
RSS POLİS BÜLTENİ
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Arapköy ve Gazimağusa'da yangın
Arapköy’de bir çiftliğin işçi koğuşunda, Gazimağusa’da ise bir evde çıkan yangınlar hasara yol açtı.

Uşturucu ve evrak sahteleme

Trafikte en fazla sürat ve cep telefonu ile konuşma suçu ...

Girne'de huzur operasyonu yapıldı

Haspolat'ta iki kişi delici aletlerle birbirini yaraladı
RSS TOPLUM
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"Temiz Düşün" projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi
Ülkemizin en büyük sorunları arasında yer alan çevre kirliliği konusunun, KKTC Cumhurbaşkanlığınca genel ve sürdürülebilir çözümüne yönelik yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, 3 bin fidan, 03 Şubat...

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği'nden "Her kadına bir harf ol...

Kuir Kıbrıs Derneği, Ceza Yasası'nın değişmesinin 3. yılı...

Görmezler Derneği'nin piyangosundan 200 bin TL

LAÜ öğrencilerinden sosyal sorumluluk örneği
RSS EĞİTİM
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GAÜ mimarlık öğrencileri Moldova'da şehir ile iç içe derslerine devam ediyor
Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde devam eden ara dönemde, Mimarlık öğrencileri şehir ile iç içe derslerine devam ediyor.

Buldanlıoğlu: "Lefke öncelikli olmak üzere ileri yaş turi...

Telsim Liselerarası Müzik Yarışması'nda yarışacak gruplar...

"Bir Yuva, Bir Orman" projesinin ilk adımı atıldı

GAÜ'nün minikleri hem eğlendi, hem de yerli malının önemi...
RSS SAĞLIK
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Kocaismail: "Kanser Savaş Birimi'nin çalışmaları, tüm hastalara ve halkımıza umut olacak"
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, Kanser Savaş Birimi’nin önemine dikkat çekti.

Doğru nefes almak ve nefes terapisi

Avcı: "Sağlık alanında kendi ülkemiz ile değil dünya ile ...

LAÜ Öğretim Üyesi Bardak,kış aylarında beslenme konusunda...

Kocaismail: "Tıbbi onkolog 24 saat tam zamanlı hizmet ver...
RSS EKONOMİ
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Zam yağmuru dinmiyor! Ekmeğe de zam geldi...
Son günlerde ülkede yaşanan zam maratonuna temel gıda maddesi olan ekmek de katıldı...

Ekonomist Akifler ve Şafaklı: "Atun'un söylemi politik, T...

Dolar 3.81 civarında hareket ediyor...

TC Merkez Bankası faiz artırımına gitti

Ekonomist Ergün: "Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkleri gebert...
RSS KÜLTÜR-SANAT
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Barış Manço, ölümünün 18. yılında anıldı
Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 18. yılında mezarı başında anıldı.

LBT'nin yeni oyunu "Kim Bay Schmıtt" prömiyerini yaptı

Liberal Federalizm, GÜKAD ve Khora Yayınları'nın ortak et...

Kriz üçgeninde Türkiye ve Ada kronikleri kitapları okuyuc...

"Tiyatronun Sınır İhlali" kitabı ara bölgede tanıtıldı
RSS TURİZM
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Otellerin doluluklarında Ocak ayında düşüş yaşadı...
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranları ortalamasının ocak ayında yüzde 53, küçük otellerin yüzde 42, tüm otellerin ise yüzde 47 olduğunu açıkladı.

Turizm Bakanı Ataoğlu Turizm profesyonelleri ile bir aray...

KKTC turizmi Girne'de düzenlenen çalıştayda ele alındı

Ataoğlu: "Daha geniş bir turizm konseptiyle yolumuza deva...

Uluslararası Final Üniversitesi ve Anatolya Turizm işbirl...
RSS EMLAK
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Sungur: "2017 yılında KKTC emlak piyasası altın yılını yaşayacak!"
2017 yılında emlak fiyatlarının yoğun talep nedeniyle yükseleceğini açıklayan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Türkiye'deki terör korkusunun Türk vatandaşlarını Kıbrıs'a yönlendireceğini dile getirdi.

Parke bakımı nasıl yapılır?

Kanalizasyon borusundan otel yaptılar!

Evinizi dekore ederken bu hatalara düşmeyin

Pencerenizin önünü keyif köşesi haline getirin
RSS SPOR
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Fenerbahçe çeyrek finalde... Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Robin van Persie kaydetti...

Buse Savaşkan Türkiye ikincisi oldu

Çevre temalı 2017 Girne Satranç Turnuvası, Teneke Çocukla...

Spor Dairesi ile Yenicami Ağdelen Kulübü arasında arazi t...

Ülkemizde profesyonelliğin geldiği son nokta. "Yedek kulü...
RSS ADVERTORİAL
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Havalimanı Araç Kiralama
Kıbrıs'a ulaşımın havayolu be gemi yolu olmak üzere iki yöntemi bulunmaktadır. Kıbrıs ulaşımında havayolu en çok tercih edilen yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan araç kiralama taleplerinin teslim noktası olarak E...

Bölgeden Haber Var

Remzi Süpermarket'ten Dikmen halkına müjde İsteyin Getir...

2017 Yazında Tatil İçin Yurtdışı Destinasyon Önerileri

tikobilet.com İle Eskişehir
RSS MAHKEME İLANLARI
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Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16
Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 350/15

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Tereke - Tereke No: 14/2016

İskele Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 712/2015

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Celpname - Dava No: 386/15
RSS GÜNEY KIBRIS
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Hasikos, yeni mülteci akınından endişeli
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, “Kıbrıs’a” yönelik yeni mülteci akınından oldukça endişeli olduğu belirtildi.

"Garantiler ve 4 özgürlük konusunda formüller"

Rum siyasi partilerinden Eide'ye tepki

Hristodulidis: "Siyasi eşitlik dönüşümlü başkanlığı gerek...

"BM'nin dört özgürlüğe ilişkin görüşü düşündürücü"
RSS TATİL
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Bayram'da tatil tercihi yurt içinde Karpaz; yurtdışında Antalya ve Avrupa
Kıbrıs Postasının seyahat acentelerinden elde ettiği bilgiye göre hafta sonu ile birleştirilen 9 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaş, Karpaz, Antalya ve Avrupa ülkelerini tercih edecek

2015'te gidilmesi gereken yerler

Turistler için en güvenli kentler

2015'in gözde tatil kentleri belirlendi

2015'te gezilmesi gereken 10 ülke
RSS MAGAZİN
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Goya ödülleri sahiplerini buldu
İspanyol sinemasının en önemli ödülleri "Goya"lar, Madrid'teki gala töreninde sahiplerini buldu.

Beyonce, hamileliği ile ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti

Demet Şener'den duygusal paylaşım

14 dalda Oscar adayı olan La La Land rekor kırdı
RSS KİŞİSEL BAKIM
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10 kadından biri seks yaparken acı çekiyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı hissediyor.

Yılbaşı rengi kırmızıyı doğru kombinleme rehberi

Yeni yıl gecesi tercih edilen renk 'kırmızı'

Yılbaşı makyajınız için iddialı ve pratik 10 öneri

Banyo lifi hangi sıklıkta değiştirilmeli?
RSS YAŞAM
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Özel çocuklar yeni yıl heyecanı yaşadı
ALGIM Özel Eğitim Merkezinin düzenlediği ve Telsimin de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi. "Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor" sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve Lefkoşa Özel...

Erülkü Supermarket'te Corsa'lar sahiplerini buldu!

Geleceğe umutla bakmak ölüm riskini azaltıyor

Uzmanlar uyarıyor: "Gece lambası ile uyumayın"

Cezayı "son kuruşuna kadar" ödedi
RSS DOĞA VE ÇEVRE
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Nergis, mantar ve ayrelli tartışması!
Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi Biyoloğu Sema Karahan,  nergisin toplanması ve satılmasının yasak olduğunu ancak ayrelli ve mantar gibi bitkilerin toplanmasının ve satılmasının yasak olmadığını bildirirken; Biyologlar Derneği Yön...

Ataoğlu: "Orman arazilerinin çoğaltılması öncelikler aras...

Onların da nesli tükeniyor: "Dünyada sadece 7.100 çita ka...

Kıbrıs Çevre Platformu: "Kumyalı'daki arazi ve sahillerin...

Dizdarlı: "Odun sobası ve şömine kullanımında artış neden...
RSS BİLİM & TEKNOLOJİ
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"Fikir Tarlası"nda sona doğru
Fikir Tarlasında ön elemenin ardından seçilen birbirinden yaratıcı projelerin sunumları yapıldı.

Facebook, 500 milyon dolarlık ceza ile karşı karşıya

Volkswagen'in 600 bin aracı geri çağıracağı iddia edildi

Dünya hiç bu kadar net gözükmemişti

NASA binlerce dünyaya bedel bir asteroidin peşinde
RSS GURME
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali pazar günü yapılacak
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali Pazar günü yapılacak.

Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili...

Ayrelli'nin tam zamanı...

Limonlu su zayıflatır mı?

LAÜ, dünyaca ünlü şefi ağırladı
RSS GİRNE
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Girne Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik 'Yarı Yıl Şenliği' başladı
Girne Belediyesi’nin okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuk ve gençlere yönelik organize ettiği “Yarı Yıl Şenliği” başladı.

Girne'de bugün asfalt çalışmaları nedeniyle Semih Sancar ...

Semih Sancar Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatılacak

Esentepe'de uyuşturucu, 5 kişi tutuklandı...

Erhürman: "Esnaf turizmden elde edilen gelirden pay alamı...
RSS LEFKOŞA
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LTB bir şahıs tarafından izinsiz kesim yapılan arsayı yeniden ağaçlandırdı
LTB bir şahıs tarafından izinsiz kesim yapılan arsayı mülk sahibi ile birlikte yeniden ağaçlandırdı.

Acil kan aranıyor...

Başkan Harmancı'nın esnaflar ile diyalog toplantıları dev...

Telekomünikasyon, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi böl...

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan halka çağrı...
RSS GAZİMAĞUSA
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Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa şubesi organizasyonuyla fidan dikildi
Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa şubesi organizasyonuyla fidan dikildi.

Alanlı, Balalan'da ağaç dikimi etkinliğine katıldı

Gazimağusa Belediyesi okullarda Şubat tatili temizliği ya...

Çavuşoğlu: "Su, bu ülkenin geleceğidir"

Gazimağusada uyuşturucudan 2 tutuklu
RSS İSKELE
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Saner, bugün İskele ilçesinde incelemelerde bulundu
İlk olarak İskele Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Saner, Belediye Başkan'ı Hasan Sadıkoğlu ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Noyanlar şirketindeki hırsızlıkla ilgili 4 kişi tutukland...

İskele'de "Karneni getir, kitabını götür" kampanyası yapı...

İskele Belediye Başkanı ile Tapu Dairesi Müdürü, İskele K...

İskele Belediyesi, Şehit İlker Karter İlkokulu'nun duvarl...
RSS GÜZELYURT
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Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği: "Engelsiz bir Güzelyurt"
Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, engelli, hasta ve yaşlılar başta olmak üzere bütün bireylerin rahat hareketine olanak veren, engelleyici olmayan bir şehirsel çevre yaratılması için yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına büyük g...

Güzelyurt'ta bazı bölgelerde pazartesi günü elektrik kesi...

Kalkanlı'da çevre düzenleme çalışmaları

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Şahali Güzelyur'ta hastane yap...

"Hükümetimiz Güzelyurt'a hastane yapılmasında kararlıdır"
RSS LEFKE
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LAÜ Öğretim Üyesi Ergin, Lenfödem Tedavisinde Aqua-lenfatik terapi hakkında bilgi verdi
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülbin Ergin, Aqua-Lenfatik Terapi-Lenfödem Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım konusunda açıklamalarda bulundu.

LAÜ'nün Giriş ve Burs sınavı, 4 Haziran'da yapılacak

LAÜ yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru kabul ...

Lefke Turizm Derneği Başkanı yeniden Karlıtaş...

Lefke'de "1948 büyük maden grevi" konferans ve belgesel g...
RSS KARPAZ
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Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine kanser hastalığı anlatıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi çalışmaları kapsamında, Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Sem...

DP İskele Gençlik Örgütü'nden, Derince Anaokulu ve Yeşilk...

Dipkarpaz Marina ve Teresa Otel Bölgesi'nde yarın elektri...

Soğancı: "Hükümet gözünü şimdi de gelecek nesillerin mira...

Bağımsızlık Yolu: "Karpazımıza dokundurmayız"
RSS GÖNYELİ
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Gönyeli Belediyesi emekçileri DEV-İŞ dedi!
Gönyeli Belediyesinde gerçekleştirilen sendika seçimlerinde, emekçiler DEV-İŞi tercih etti.

Gönyeli ile Boğaz arasında bazı bölgelere yarın elektrik ...

Elektrik kesintisi iptal edildi

Yarın Gönyeli ile Boğaz arasında elektrik kesintisi olaca...

Bu çile Nisan'da bitecek
RSS AKINCILAR
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Akıncılar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak
Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle; yarın Ercan Havaalanının bir kısmı, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

'Evvel zaman içinde' Luricina Panayırı yapıldı

"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yarın Akıncılar'da...

"8. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Pazar günü gerç...

Ercan - Akıncılar yolu temel atma töreni gerçekleştirildi
RSS ALAYKÖY
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Alayköy Belediyesi'nin köy içinde çöp yakması, Alayköy halkını isyan ettirdi...
Alayköy Belediyesinin topladığı çöpleri Güngör çöp tesislerine götürmek yerine köy içerisinde yakarak imha ettiğini iddia eden vatandaşlar, belediye göz göre göre sağlığımızla oynuyor diyerek isyan ettiler.

EL-SEN görev şehidini anacak

Alayköy çemberinde bisiklet sürücüsüne çarpıldı.. 1 yaral...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı AKSD'de

BEL-SEN Alayköy'de çalışanlarla bir araya geldi
RSS DEĞİRMENLİK
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Değirmenlik Belediyesi'nden "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Çocuklar, Değirmenlik Belediyesinin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılarak, günle ilgili düşüncelerini resme döktü.

Tuncer Bağışkan'dan önemli çağrı; "Değirmenlik'teki asker...

Değirmenlik Belediyesi, akıllı su sayacı sistemine geçiyo...

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde kazada zarar gören çe...

Taş ocakları yaşamı yok ediyor!
RSS BÜYÜKKONUK
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Büyükkonuk'ta 'Eşek Günü' yapıldı
Büyükkonuk Eko Turizm Derneği’nin düzenlediği ve Büyükkonuk Belediyesi’nin de destek verdiği “8’inci Eşek Günü” bugün Büyükkonuk’ta yapıldı.

Özgürgün: "2017 yatırımlar açısından atılım yılı olacak"

Büyükkonuk Belediyesi, "cittaslow" başvurusunu gerçekleşt...

"Eşek günü" 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek

Büyükkonuk Eko-Turizm Derneği başkanlığına Kıymet Alibey ...
RSS MEHMETÇİK
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Mehmetçik Belediyesi: "Mehmetçik slowfood üyesi ilan edildi"
Mehmetçik Belediyesi, Mehmetçikin (Galatya) Slowfood üyesi ilan edildiğini bildirdi.

Dayanışma'dan "Noel Baba Tatil Köyü" tepkisi

Mehmetçik Belediyesi 2. Toprak Ana Günü etkinliği düzenli...

Mehmetçik Belediyesi, "2. Toprak Ana Günü" düzenliyor

Mehmetçik Belediye Parkı yarın açılıyor
RSS YENİERENKÖY
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Yenirenköy Belediyesi su şebekesinde sıkça yaşanan patlaklar nedeniyle Hükümet'ten destek talep etti
Yenierenköy Belediyesi, hizmet vermekle yükümlü olduğu 12 köyde su hatlarının yenilenmesi veya tadil edilmesi için Hükümetten destek talep etti.

Yeni Erenköy'de Akdeniz foku görüntülendi

Yeni Erenköy Belediyesi tarafından akıllı su sayacı takıl...

Özgürgün: "Ekmek parası için uğraşan insanların mağduriye...

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının maaşları ödenecek
RSS ALSANCAK
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Tarım Dairesi'nden Alsancak'ta tarla günü ve gece eğitimi...
Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor.

Mehmetçik ve Alsancak'ta elektrik kesintisi

Alsancak'ta hırsızlık, kasti hasar ve suç işlemeye teşebb...

Alsancak'ta sakin Hakkı Yarel yaşamını yitirdi

Alsancak bölgesinde yarın elektrik kesintisi var
RSS ÇATALKÖY
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Çatalköy İlkokulu'nda şehitler anıldı
Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Çatalköy'de yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Bakan Dürüst: "Girne Doğu Çevre Yolu ile trafikte yaşanan...

"Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri" 2. gününde...

Çatalköy'de Hz. Ömer Türbesi'nin bulunduğu sahilde "otel ...
RSS DİKMEN
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Dikmen'de düşürülen çantadan hırsızlık yapıldı...
Dikmende, 20 Temmuz Caddesi üzerinde Fatma Sevilay Mutsuzlar tarafından düşürülen bel çantası ve içerisinde muhafaza edilen kimlik kartı, sürüş ehliyeti, 1048 TL nakit para ile muhtelif evraklar, H.A.(E-39) tarafından bulunarak çalındı....

Bu zulme biri dur desin!

Çelebi: "İmar Planına geçilmeden, Emirnamelerin kaldırılm...

Kanol: "emirnameler, siyasilerin yeni bir rant dağıtma ar...

KHYD ekibi Dikmen Belediyesi'ni ziyaret etti
RSS ESENTEPE
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Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi'yle ilgili Sayıştay Raporunu oy birliği ile onayladı
Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesinin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu oy birliği ile onayladı.

Kişi: "Tarihin en beceriksiz hükümetiyle karşı karşıyayız...

En çok yağışı Esentepe aldı

Esentepe-Alevkaya yolu toprak ve taş kayması nedeniyle ka...

En fazla yağış Esentepe'ye düştü
RSS LAPTA
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Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planı'nı açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı
Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planını açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı.

Aşırı ısınan uzatma kabloları evi yakıyordu

Su İşleri Dairesi ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta...

Devlet, okullara bütçe ayırmayınca okul yönetimleri bağış...

LAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri i...
RSS AKDOĞAN
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625 kilo kaçak patates tohumu ele geçirildi
Türkmenköyde dün saat 19.00 sıralarında, E.E. (E-54)'ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, Hollanda menşeli 625 kilo patates tohumu bulunarak emare olarak alındı.

Akdoğan Belediyesi çiçek dağıtımına başladı

Aktuna: "Traktörü üzerine sürmedim"

Akdoğan Belediye Başkanı Latif yaptığı ve yapacağı projel...

Akdoğan Panayırı, Başbakan Özgürgün'ün katıldığı törenle ...
RSS TATLISU
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Tatlısu Harnup Festivali sona erdi
Tatlısu Belediyesinin düzenlediği 11. Uluslararası Harnup Festivali dün gece sona erdi.

Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor

"Önce kadın" Kıbrıs Kültürünü yansıtan ürünleriyle fark y...

11. Tatlısu Geleneksel Uluslararası Harnup Festivali düze...

Tarım Dairesi, harnup ağaçlarında budama ve aşılama konus...
RSS VADİLİ
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü'nde görev Yüksel Özyaşar'ın
Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi ve Ocak Örgütü Başkanlığına Yüksel Özyaşar getirildi.

E'ler Hindi tesislerinden tarihi eser fışkırdı

Vadili Belediyesi ile DAÜ arasında işbirliği protokolü im...

Şükran Gürpınar hayatını kaybetti

Vadili Kadınlar Kültür ve Sanat Derneği, Belediye Başkanı...
RSS GEÇİTKALE
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Geçitkale'de üreten kadınlar pazarı yardıma muhtaç aileler için kuruldu
Geçitkale Belediyesi tarafından ayda 4 kez kurulan “Üreten Kadınlar Pazarı”nda bugün Vicdani Yardım Derneği yardıma muhtaç ailelere yönelik satış yaptı.

Geçitkale'de üreten kadınlar yardım kampanyası düzenliyor

Geçitkale ve civar köylerde Pazartesi elektirk kesintisi ...

Geçitkale Belediyesi ile Hava Sporları Federasyonu, model...

Geçitkale bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi
RSS PAŞAKÖY
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Paşaköy'de suyun gelişi kutlandı...
KKTC su temin projesi kapsamında Mesaryaya ulaşan su Paşaköyde sevinç yarattı.

Paşaköy Asbaşkana emanet

Habil Tülücü yarışı kazandı!

Topaloğlu: "Paşaköy Belediyesi'nde şeffaf yönetim prensib...

DP-UG, Düzova'yı ziyaret etti
RSS BEYARMUDU
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En çok yağış Beyarmudu'na düştü
Meteoroloji Dairesi dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında ülke genelinde etkili olan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 26 kg ile Beyarmuduna düştüğünü bildirdi.

24 saat içerisinde en çok yağış Beyarmudu'na düştü

Pile'de ortak polis operasyonu: "47 kişi gözaltına alındı...

Kuraklık zeytini fena vurdu

Beyarmudu Belediyesi ile İstanbul Arnavutköy Belediyesi a...
RSS İNÖNÜ
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İnönü'de elektrik kesintisi
Orta gerilim çalışmaları nedeniyle yarın İnönüye 6 saat elektrik verilemeyecek.

İnönü'de, bu pazar çevre temizliği yapılacak

Sinde (İnönü) Panayırı Meclis Başkanı Siber'in de katılım...

İnönü'de kulüp binası kaosu sürüyor

İnönü Gençlik Merkezinden İnönü Akın Spor Kulübü binası ...
RSS SERDARLI
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Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri
Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen kanser farkındalık seminerleri kapsamında Serdarlıda seminer düzenlendi.

Gönenderede ağıl sorununun çözümü için çalışma başlatıld...

Serdarlı ve Çevre köylerde altyapı ve asfaltlama çalışmas...

Serdarlı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sucuoğlu, Serdarlı Belediyesi'ne bağlı bölgelerde yürüyüş...
RSS YENİBOĞAZİÇİ
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Yeniboğaziçi'nde bugün Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor
Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde bugün, “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla Cittaslow Köy Pazarı kuruluyor.

Yeniboğaziçi'de pazar günü Cittaslow köy pazarı kuruluyor

Yeniboğaziçi'nden "yerel üret, yerel tüket" sloganıyla kö...

Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis bölgesindeki konutları su...

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Başkanlığı'na Katip Demir geti...
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AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Harms: "Akkuyu delilik, aptallık!"

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