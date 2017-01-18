Kıbrıs Postası Gazetesi

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II. Hrisostomos, 2018 Başkanlık seçimleri kampanyasına start verdi
Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomosun, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamalarla, 2018 yılı Rum Başkanlık seçimlerine yönelik seçim kampanyasını başlattığı ve bir sonraki başkanın seçilmesine yö...
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Slovakya'dan Kıbrıs Sorunu'nun çözümüne destek
Slovakyanın, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunmasına destek verdiği bildirildi.
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Rum Tarım Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye "ticaret gafı"
Rum Tarım Bakanlığının, hiçbir ticari ilişkisinin veya işbirliği anlaşmasının bulunmadığı Kuzey Koreye, iki ülke arasındaki narenciye ürünleri ticaretinin geliştirilmesiyle ilgili mektup gönderdiği bildirildi.
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Fransız Kültür Derneği "Galette des rois" gecesi düzenleyecek
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği Galette des Rois gecesi düzenleyecek.
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Lefkoşa 60 bin çiçek fidesiyle renklenecek
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bir yandan parklara bakım yaparken bir yandan da mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediyor.
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Rum Başsavcı, Sayıştayı haklı buldu, Eğitim Bakanlığını eleştirdi
Rum Başsavcı Kostas Kliridis, geçtiğimiz yıl Antigoni oyununun Salamis Antik Tiyatrosunda oynanmasının ardından çıkan tartışmalar üzerine tarafların tavırlarıyla ilgili bir rapor yayımladı.
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Donald Trump, yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu
ABD Kongresinde dün gerçekleşen törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, "Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü...
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Demokrat Parti Genel Sayman'ı Nevzat Nevzat oldu
Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını gerçekleştirdi.
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"VI. Amatör Seramikçiler Yarışmalı Sergisi" seçmeleri yapıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğünün katkılarıyla, Mezi Trading ve Emirtaş Mermer Sanayinin sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneğinin organize ettiği VI. Amatör Seramikçiler Yarış...
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KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşecek
KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.
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Polat Alper yazdı: "Bakanın 'rehin alınmadım' taklidi..."
Polat Alper bugünkü köşe yazısında, dün Tarım Bakanlığı'nda yaşanan üretici eylemini değerlendirdi.
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MÜSİAD ekibi, Bakan Atun ve Büyükelçi Kanbay'ı ziyaret etti
Adana Genç Müsiad ekibi ve Müsiad Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile bugün görüşme gerçekleştirdiler.
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Akıncı, bugün müzakere heyetleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre’deki toplantılara katılan müzakere heyetiyle değerlendirme toplantısı yapacak.
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Şahali: "Çavuşoğlu'nu uyarmıştık "
Eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlık görevini devrederken Nazım Çavuşoğlu'nu Toprak Ürünleri Kurumunun (TÜK) Genel Tarım Sigortası Fonu'na olan borcunu hemen ödemesi konusunda uyardıklarını anı...
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Büyük ikramiye talihlisi ödülüne kavuştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosunun 18 Ocak 2017 Çekilişinde 23922 numaralı bilete isabet eden 200.000TLlik büyük ikramiye talihlisi belli ...
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Akıncı ile Anastasıadis 26 Ocak'ta biraraya gelecek
Kıbrıs müzakerelerinde Güvenlik ve Garantiler başlığının ele alındığı Beşli Konferans çerçevesinde Mont Pelerinde gerçekleşen çalışma grupları toplantısının ardından müzakerelere adada devam edilmesi bekleniyor.
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KTÖS, Maliye Bakanlığı önünde "Hükümetin ajandasını sorguladı"
KıbrısTürk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı önünde hükümetin ajandasını sorgulama eylemi yaptı.
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Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına Dilek Hanif defilesi
Ünlü modacı DİLEK HANİFin defilesi ile kanser hastası çocuklar yararına çalışmalar yapan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına bağış toplanacak. Defile, 4 Şubat Cumartesi akşamı Merit Royal ...
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Yücelen: "TSF'dan yapılacak borçlama ile ilgili Sayıştay Başkanı'nın görüş vermesi hukuka aykırıdır"
Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hasan Yücelen, Tarım Bakanlığı'nın Tarım Sigorta Fonu'ndan yapılacak borçlanma ile ilgili Sayıştay Başkanı'nından görüş alındığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
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TKP kurucu üyesi Mustafa Emiroğulları hastaneye kaldırıldı
Toplumcu Kurtuluş Partisi kurucularından olan eski Mağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak anjiyoya alındı.
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Alkan: "Bundan sonrasının daha karmaşık bir hal alacağı konusunda düşüncemi koruyorum"
Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Alkan, bugün Tarım Bakanlığı'nda yaptıkları eylemi değerlendirdi. Alkan, sonuç alana kadar orada kalacaklarını da yineledi.
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|e-Gazete