Kıbrıs Postası Gazetesi

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Ertuğruloğlu: "Cenevre'de müzakereler artık bir neticeye bağlanmalı. Bu kaçınılmazdır" Berova: "Engelsiz bir yaşam alanı yaratmak devletin görevleri arasındadır" Esentepe'de metrekareye yaklaşık 9 kilogram yağmur yağdı Cumhurbaşkanlığı'nda değerlendirme toplantısı yapıldı Ertuğruloğlu: "Son derece vahim bir hata" Alkan: "Bundan sonrasının daha karmaşık bir hal alacağı konusunda düşüncemi koruyorum" TKP kurucu üyesi Mustafa Emiroğulları hastaneye kaldırıldı Yücelen: "TSF'dan yapılacak borçlama ile ilgili Sayıştay Başkanı'nın görüş vermesi hukuka aykırıdır" Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına Dilek Hanif defilesi KTÖS, Maliye Bakanlığı önünde "Hükümetin ajandasını sorguladı" Akıncı ile Anastasıadis 26 Ocak'ta biraraya gelecek Büyük ikramiye talihlisi ödülüne kavuştu Şahali: "Çavuşoğlu'nu uyarmıştık" Lefkoşa Merkezi Cezaevi'ndeki grev sabaha kadar sürecek... Yaşananlar Kıbrıs Postası'nda! Türkmen: "Cezaevinde yaşanan problemlerin çözümü için birlikte mücadele etmeliyiz" Bengihan: "Toplantıdan olumlu sonuç çıkmazsa grev sabaha kadar sürecek" Cezaevi eylemi askıda Akıncı, bugün müzakere heyetleriyle görüşecek MÜSİAD ekibi, Bakan Atun ve Büyükelçi Kanbay'ı ziyaret etti MİK Başkanı Çelebi Ilık: "Yüksek İdare Mahkemesi ihalenin yasal olduğu yönünde karar üretti" Polat Alper yazdı: "Bakanın 'rehin alınmadım' taklidi..." KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşecek "VI. Amatör Seramikçiler Yarışmalı Sergisi" seçmeleri yapıldı Çaylı kahveli komik rehine krizi! Demokrat Parti Genel Sayman'ı Nevzat Nevzat oldu
II. Hrisostomos, 2018 Başkanlık seçimleri kampanyasına start verdi
Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomosun, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamalarla, 2018 yılı Rum Başkanlık seçimlerine yönelik seçim kampanyasını başlattığı ve bir sonraki başkanın seçilmesine yö...
Slovakya'dan Kıbrıs Sorunu'nun çözümüne destek
Slovakyanın, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunmasına destek verdiği bildirildi.
Rum Tarım Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye "ticaret gafı"
Rum Tarım Bakanlığının, hiçbir ticari ilişkisinin veya işbirliği anlaşmasının bulunmadığı Kuzey Koreye, iki ülke arasındaki narenciye ürünleri ticaretinin geliştirilmesiyle ilgili mektup gönderdiği bildirildi.
Fransız Kültür Derneği "Galette des rois" gecesi düzenleyecek
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği Galette des Rois gecesi düzenleyecek.
Lefkoşa 60 bin çiçek fidesiyle renklenecek
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bir yandan parklara bakım yaparken bir yandan da mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediyor.
Rum Başsavcı, Sayıştayı haklı buldu, Eğitim Bakanlığını eleştirdi
Rum Başsavcı Kostas Kliridis, geçtiğimiz yıl Antigoni oyununun Salamis Antik Tiyatrosunda oynanmasının ardından çıkan tartışmalar üzerine  tarafların tavırlarıyla ilgili bir rapor yayımladı.
Donald Trump, yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu
ABD Kongresinde dün gerçekleşen törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump,  "Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü...
Demokrat Parti Genel Sayman'ı Nevzat Nevzat oldu
Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını gerçekleştirdi.
"VI. Amatör Seramikçiler Yarışmalı Sergisi" seçmeleri yapıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğünün katkılarıyla, Mezi Trading ve Emirtaş Mermer Sanayinin sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneğinin organize ettiği VI. Amatör Seramikçiler Yarış...
KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşecek
KTEZO 10. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.
 
Polat Alper yazdı: "Bakanın 'rehin alınmadım' taklidi..."
Polat Alper bugünkü köşe yazısında, dün Tarım Bakanlığı'nda yaşanan üretici eylemini değerlendirdi.
MÜSİAD ekibi, Bakan Atun ve Büyükelçi Kanbay'ı ziyaret etti
Adana Genç Müsiad ekibi ve Müsiad Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile bugün görüşme gerçekleştirdiler.
Akıncı, bugün müzakere heyetleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre’deki toplantılara katılan müzakere heyetiyle değerlendirme toplantısı yapacak.
Şahali: "Çavuşoğlu'nu uyarmıştık"
Eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlık görevini devrederken Nazım Çavuşoğlu'nu Toprak Ürünleri Kurumunun (TÜK) Genel Tarım Sigortası Fonu'na olan borcunu hemen ödemesi konusunda uyardıklarını anı...
Büyük ikramiye talihlisi ödülüne kavuştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosunun 18 Ocak 2017 Çekilişinde 23922 numaralı bilete isabet eden 200.000TLlik büyük ikramiye talihlisi belli ...
Akıncı ile Anastasıadis 26 Ocak'ta biraraya gelecek
Kıbrıs müzakerelerinde Güvenlik ve Garantiler başlığının ele alındığı Beşli Konferans çerçevesinde Mont Pelerinde gerçekleşen çalışma grupları toplantısının ardından müzakerelere adada devam edilmesi bekleniyor.
KTÖS, Maliye Bakanlığı önünde "Hükümetin ajandasını sorguladı"
KıbrısTürk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı önünde hükümetin ajandasını sorgulama eylemi yaptı.
Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına Dilek Hanif defilesi
Ünlü modacı DİLEK HANİFin defilesi ile kanser hastası çocuklar yararına çalışmalar yapan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına bağış toplanacak. Defile, 4 Şubat Cumartesi akşamı Merit Royal ...
Yücelen: "TSF'dan yapılacak borçlama ile ilgili Sayıştay Başkanı'nın görüş vermesi hukuka aykırıdır"
Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hasan Yücelen, Tarım Bakanlığı'nın Tarım Sigorta Fonu'ndan yapılacak borçlanma ile ilgili Sayıştay Başkanı'nından görüş alındığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
TKP kurucu üyesi Mustafa Emiroğulları hastaneye kaldırıldı
Toplumcu Kurtuluş Partisi kurucularından olan eski Mağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak anjiyoya alındı.
Alkan: "Bundan sonrasının daha karmaşık bir hal alacağı konusunda düşüncemi koruyorum"
Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Alkan, bugün Tarım Bakanlığı'nda yaptıkları eylemi değerlendirdi. Alkan, sonuç alana kadar orada kalacaklarını da yineledi.
RSS İÇ HABERLER
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Yunanistan Dışişleri Bakanı: "Türk askeri Ada'dan çekilmeli"
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs’taki sorunun Türk askerinin varlığı olduğunu dile getirdi. Alman Haber Ajansı dpa’ya konuşan Kotzias, Türk ordusunun Kıbrıs’tan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Özgürgün'den Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki: "Ağzın...

Adana Genç MÜSİAD Başkanı Muhammet Veysel Gök Kıbrıs tem...

Tarım Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu'na olan borçla...

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Kurulu yapı...
RSS TÜRKİYE
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Türkiye Dışişleri'nden "AB'nin FETÖ" raporu haberlerine tepki...
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin istihbaratçılarından oluşan bir merkezin kaleme aldığı, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yanlış, temelsiz, yanlı ve cahilce iddiaların yer aldığı ileri sürülen bir rapor...

Marmaris'te 2700 yıllık Kıbrıslı tanrıça heykeli bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde freni patlayan kamyon alar...

180 TSK personeli hakkında gözaltı kararı

Çavuşoğlu: "Çerçevesi belli olan bir müzakerenin sonuçlan...
RSS İNGİLTERE
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Times, Brexit'in İngiltere'ye maliyetini açıkladı
Times'ın ekonomi sayfasında Brexit'in İngiliz ekonomisine etkilerini inceleyen bir araştırma vardı.

İngiltere gazetelerinin gündemi 'Donald Trump'

İngiltere basınının gündemi yine "Brexit"

İngiltere'den flaş 'AB' açıklaması

Times: "May piyasaları yatıştırmak için sert Brexit vizyo...
RSS DÜNYA
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ABD, Güney Kore'den Ban'ın kardeşinin gözaltına alınmasını istedi
ABD, Güney Kore'den Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kardeşini rüşvet suçlamasıyla gözaltına almasını talep etti.

İtalya'daki çığ felaketi...

Trump'ın ilk işi bu değişikliği yapmak oldu!

Güney Kore'de sanatçıların 'kara listeye' alındığı iddias...

Avustralya'da Trump karşıtı gösteriler düzenlendi
RSS POLİS BÜLTENİ
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Sahtekarlıkla para temin eden ve canlı mermi bulunduran bir kişi tutuklandı
Lefkoşada sahtekarlıkla para temin etmek ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından isminin baş harfleri H.T. (E-46) olan bir kişi tutuklandı.

Ercan'dan gelen yolcunun üzerinde hintkeneviri bulundu

36 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Mormenekşe'de yangın

Kiracı olarak kaldığı evden televizyon çaldı
RSS TOPLUM
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Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına Dilek Hanif defilesi
Ünlü modacı DİLEK HANİFin defilesi ile kanser hastası çocuklar yararına çalışmalar yapan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına bağış toplanacak. Defile, 4 Şubat Cumartesi akşamı Merit Royal Hotelde gerçekleşti...

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu : "Akile için adale...

Avrupa Komisyonu "Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün"...

Lösemi ve kanser konusunda farkındalık yaratmak için "Çoc...

GAÜ İletişim Fakültesi sosyal sorumluluk projelerine deva...
RSS EĞİTİM
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LAÜ'ye yatay geçişle gelen öğrencilere burs imkanı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi için yatay geçiş başvuruları başladı. Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim gören öğrenciler, Lefke Avrupa Üniversitesine yatay geç...

Öğretmenler, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması...

Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde "Pakistan Day Celebration" y...

UKÜ Öğretim Üyesi'nin tasarım konulu kitabı yayımlandı

The American Nursery School "Yaşasın birlikte yapıyoruz" ...
RSS SAĞLIK
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Uzmanlar, son 1 yılda biri Güney Kıbrıs'tan olmak üzere 9 hastaya ameliyatsız operasyon yaptı
Aort kapağının kireçlenmesiyle meydana gelen, erken yorulma, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi belirtileri olan Aort Darlığı rahatsızlığı artık yurt dışından uzman gelmeden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi he...

Gıda Mühendisleri Odası: "Ülkedeki gıda güvenlik sistemin...

Bakan Sucuoğlu: "Çölyak oranı dünya standartlarında"

Kalp krizini bilen yapay zeka geliştirildi...

Nalbantoğlu: "2025 yılını sağlık sektörünün altın yılı ol...
RSS EKONOMİ
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Atun: "2017 yılında tam 322 milyon TL mali destek sağlayacağız"
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak ortaya koydukları vizyonun üretimi ve istihdamı arttırmaya yönelik olduğunu ve bunun gerçekleşebilmesi için girişimcilerin daha çok desteklenmesinin gerektiğini söyl...

Brexit'in yol haritası ardından "pazar umuduna" ekonomik ...

GİAD Başkanı Gülercan: "KKTC olarak dövize müdahale edece...

Dolar yükselişe geçti...

Atun, Konya'da düzenlenen Arfika-Konya Zirvesine KKTC'li...
RSS KÜLTÜR-SANAT
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Girne Inner Wheel Üyeleri Kıbrıs İlim Üniversitesi'ndeydi...
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİU), Sürekli Eğitim Merkezi'ne bağlı ClayArt Seramik Atölyesi, Girne Inner Wheel üyelerinin katıldığı “Seramik Workshop”unu Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde yaptı.

Fransız Kültür Derneği "Galette des rois" gecesi düzenley...

"VI. Amatör Seramikçiler Yarışmalı Sergisi" seçmeleri yap...

Ressam-Şair Ümit İnatçı'dan roman ve şiir kitabı

Seramikçiler Derneği'nin "6. Amatör Seramikçiler Yarışmas...
RSS TURİZM
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KKTC turizmi Viyana'da tanıtıldı
Turizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Avusturya'nın en önemli turizm fuarı "Ferien Messe Wien"de temsil edildi.

KKTC Dünya turizm arenasında, Hollanda'da temsil ediliyor

KKTC "Travel Turkey İzmir Tourism Fair and Congress Fuarı...

Ataoğlu: "Her ilçeye bir müze" hedefiyle yola çıktık ve i...

KITOB 26'ncı olağan genel kurulu yapıldı, Başkanlığa Feth...
RSS EMLAK
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Sungur: "2017 yılında KKTC emlak piyasası altın yılını yaşayacak!"
2017 yılında emlak fiyatlarının yoğun talep nedeniyle yükseleceğini açıklayan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Türkiye'deki terör korkusunun Türk vatandaşlarını Kıbrıs'a yönlendireceğini dile getirdi.

Parke bakımı nasıl yapılır?

Kanalizasyon borusundan otel yaptılar!

Evinizi dekore ederken bu hatalara düşmeyin

Pencerenizin önünü keyif köşesi haline getirin
RSS SPOR
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Eşref Bitlis Taekwondo Karate Budo şampiyonası yapıldı
Eşref Bitlis Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong-Pumse Kata Şampiyonası Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde dün akşam yapıldı.

GAÜ Çetinkaya Dramme ve Faye ile lige bomba gibi devam ed...

Futbolcu Mete Adanır ölümünün 28. yılında anılacak

Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Gerçekleşti

En değerli futbolcu listesi değişti! Yeni 1 numara...
RSS ADVERTORİAL
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Bonus'tan MTV Ödeme Avantajı

Neden İngilizce ve neden Kanada dil okulları

Bayana Sevgililer Günü Hediyesi

Sevilen Müziklerin Tek Adresi
RSS MAHKEME İLANLARI
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Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16
Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 211/16

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Mahkeme İlanı - Dava No: 350/15

Lefkoşa Kaza Mahkemesi - Tereke - Tereke No: 14/2016

İskele Kaza Mahkemesi - Celpname - Dava No: 712/2015

Lefkoşa Aile Mahkemesi - Celpname - Dava No: 386/15
RSS GÜNEY KIBRIS
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Rum meclisinde elektronik oylama dönemi
Rum Meclisinde elektronik oylama sisteminin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Anastasiadis: "Bir tarafın güvenliği diğerinin aleyhine o...

II. Hrisostomos, 2018 Başkanlık seçimleri kampanyasına st...

Slovakya'dan Kıbrıs Sorunu'nun çözümüne destek

Rum Tarım Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye "ticaret gafı"
RSS TATİL
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Bayram'da tatil tercihi yurt içinde Karpaz; yurtdışında Antalya ve Avrupa
Kıbrıs Postasının seyahat acentelerinden elde ettiği bilgiye göre hafta sonu ile birleştirilen 9 günlük Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaş, Karpaz, Antalya ve Avrupa ülkelerini tercih edecek

2015'te gidilmesi gereken yerler

Turistler için en güvenli kentler

2015'in gözde tatil kentleri belirlendi

2015'te gezilmesi gereken 10 ülke
RSS MAGAZİN
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Ünlü oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Atilla, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'den ne kadar kaz...

Nusret, bu kez ABD'de talk show'a konu oldu

Miss Helsinki 2017'yi Sephora Ikalaba kazandı

Ünlü oyuncular karda mahsur kaldı...
RSS KİŞİSEL BAKIM
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Yılbaşı rengi kırmızıyı doğru kombinleme rehberi
Yılbaşı kombinlerinin en çok kullanılan rengi kırmızının doğru parçalarla dengelenmesi gerekiyor. Peki kırmızı renk nasıl kombinlenir?

Yeni yıl gecesi tercih edilen renk 'kırmızı'

Yılbaşı makyajınız için iddialı ve pratik 10 öneri

Banyo lifi hangi sıklıkta değiştirilmeli?

Olduğunuzdan daha yaşlı görünmemek için 5 adım
RSS YAŞAM
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Özel çocuklar yeni yıl heyecanı yaşadı
ALGIM Özel Eğitim Merkezinin düzenlediği ve Telsimin de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi. "Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor" sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim ve Lefkoşa Özel...

Erülkü Supermarket'te Corsa'lar sahiplerini buldu!

Geleceğe umutla bakmak ölüm riskini azaltıyor

Uzmanlar uyarıyor: "Gece lambası ile uyumayın"

Cezayı "son kuruşuna kadar" ödedi
RSS DOĞA VE ÇEVRE
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Ataoğlu: "Orman arazilerinin çoğaltılması öncelikler arasında"
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Çevre Platformu ile çevre konularını görüştü.

Onların da nesli tükeniyor: "Dünyada sadece 7.100 çita ka...

Kıbrıs Çevre Platformu: "Kumyalı'daki arazi ve sahillerin...

Dizdarlı: "Odun sobası ve şömine kullanımında artış neden...

Üniversitelerin "Temiz Düşün" çevre kampanyasına katkı ça...
RSS BİLİM & TEKNOLOJİ
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NASA binlerce dünyaya bedel bir asteroidin peşinde
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), değeri katrilyonlarca dolar olan bir asteroidi 2023 yılında ziyaret etmeyi hedefliyor.

Elektronik imza ile yeni dönem başlıyor

Dünyayı etkisi altına alan gizli tehlike: Sanal Kumar

"Kaldırma cihazları operatörlerinin eğitimi ve kapasitesi...

Bilgi Güvenliği Uzmanı Fırıncıoğluları: "Sosyal medyada k...
RSS GURME
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali pazar günü yapılacak
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 9. Geleneksel Hamsi Festivali Pazar günü yapılacak.

Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili...

Ayrelli'nin tam zamanı...

Limonlu su zayıflatır mı?

LAÜ, dünyaca ünlü şefi ağırladı
RSS GİRNE
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Acar: "Doğal eğitim, yaşama dönük bir eğitimin uzantısıdır"
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor ve Rekreasyon Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar katıldığı tv programında, “Çocuk ve Spor” konusunu ele aldı.

Girne'de uyuşturucudan 4 tutuklama

Kaptan: "Çalışama Bakanlığı konulara duyarsız"

Girne Sosyal Sigortalar Dairesindeki grev nedeniyle, tah...

Yeni Liman Yolu'ndaki trafik ışıklarına sensör kamera uyg...
RSS LEFKOŞA
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Lefkoşa 60 bin çiçek fidesiyle renklenecek
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bir yandan parklara bakım yaparken bir yandan da mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediyor.

Lefkoşa'da huzur operasyonu

Lefkoşa'da yabancıları dolandırdı, sahtekarlıkla para tem...

4 gece kulübünün izni yenilenmedi: 1'i taşınıyor, 3'ü çal...

LTB yaklaşık bir ayda toplam 18 parkın çit ve ağaçlarını ...
RSS GAZİMAĞUSA
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Yeşil Barış Hareketi, "Umut Tenekeleri" projesi kapsamında "Geri Dönüşüm Festivali" gerçekleştirecek
Yeşil Barış Hareketi, "Umut Tenekeleri" projesi kapsamında, yarın saat 10.00-15.00 saatleri arasında, “ Geri dönüşüm” ve “Çevre” temalı bir günlük “Geri Dönüşüm Festivali” gerçekleştirecek.

Arıklı: "Cumhurbaşkanı Akıncı masaya harita koyarak anaya...

Yeniceköy ve DAÜ depolarına su verilemiyor

Her Daim Dostlar: "Gazimağusa'daki tarihi hamamlara sahip...

Balkondan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı...
RSS İSKELE
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İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu İTÜ-KKTC Rektörü Kahya'yı kabul etti
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kısa süre önce personele yönelik hizmet içi eğitim konusunda belediye ile protokol imzalayan İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahyayı makamında kabul etti.

İskele'de asayiş ve trafik operasyonu 

TDP, İskele ilçe kongresi yapıldı

CTP İskele ilçesinde bayrağı Kasapoğlu devraldı

Berova, İskele Merkez okullarında incelemelerde bulundu
RSS GÜZELYURT
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Ataoğlu: "Her ilçeye müze kazandırma hedefimiz var"
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, her ilçeye bir müze kazandırma hedefleri olduğunu kaydederek, "Lefke'de de bir müzenin hayat bulması yönünde karar aldık" dedi.

Güzelyurt'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Güzelyurt Alas Sitesi'nde yarın 2 saatlik elektrik kesint...

Dürüst: "Çözüm şekli insanlarımızın yerinden hareket edec...

Ataoğlu, Güzelyurt katı atık transfer istasyonunda incele...
RSS LEFKE
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LAÜ'de "Anadolu'da Şarap Kültürü" ele alındı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Öğrenci Dekanlığı ve Gastronomi Kulübü tarafından düzenlenen “Anadolu’da Şarap Kültürü” konulu konferansa, Kavaklıdere Eğitim Koordinatörü Levon Bağış konuşmacı olarak katıldı.

LAÜ'de "Bağımsızlığının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri" ...

Tarım Dairesi'nden Yedidalga'da tarla günü ve gece eğitim...

LAÜ'de Kıbrıs Sorunu Bağlamında Federalizm ele alındı

TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu LA...
RSS KARPAZ
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DP İskele Gençlik Örgütü'nden, Derince Anaokulu ve Yeşilköy İlkokulu'na elektrikli soba
Demokrat Parti (DP) İskele İlçe Gençlik Örgütü, kendi harçlıklarından biriktirdikleri para ile Derince Anaokulu ve Yeşilköy İlkokuluna elektrikli soba bağışında bulundu.

Dipkarpaz Marina ve Teresa Otel Bölgesi'nde yarın elektri...

Soğancı: "Hükümet gözünü şimdi de gelecek nesillerin mira...

Bağımsızlık Yolu: "Karpazımıza dokundurmayız"

Kıbrıs Çevre Platformu, Karpaz için eylem yaptı...
RSS GÖNYELİ
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Gönyeli'de iskele çöktü, felaketin kıyısından dönüldü
5 katlı bir apartman inşaatının ön cephesinde bulunan iskele, büyük bir gürültüyle yıkılarak ana yola devrildi.

Yarın Gönyeli'de elektrik kesintisi var

Benli: "Gönyeli Kıbrıs Türk Kurucu Devletinin başkenti o...

Gönyeli 'yıllanmış değerlerini' unutmadı

Gönyeli SAM'da Klik Fotoğraf Atölyesi Kursları Başlıyor
RSS AKINCILAR
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Akıncılar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak
Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle; yarın Ercan Havaalanının bir kısmı, Akıncılar, Gaziler ve Kırklar'ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

'Evvel zaman içinde' Luricina Panayırı yapıldı

"Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yarın Akıncılar'da...

"8. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" Pazar günü gerç...

Ercan - Akıncılar yolu temel atma töreni gerçekleştirildi
RSS ALAYKÖY
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Alayköy Belediyesi'nin köy içinde çöp yakması, Alayköy halkını isyan ettirdi...
Alayköy Belediyesinin topladığı çöpleri Güngör çöp tesislerine götürmek yerine köy içerisinde yakarak imha ettiğini iddia eden vatandaşlar, belediye göz göre göre sağlığımızla oynuyor diyerek isyan ettiler.

EL-SEN görev şehidini anacak

Alayköy çemberinde bisiklet sürücüsüne çarpıldı.. 1 yaral...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı AKSD'de

BEL-SEN Alayköy'de çalışanlarla bir araya geldi
RSS DEĞİRMENLİK
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Değirmenlik Belediyesi'nden "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Çocuklar, Değirmenlik Belediyesinin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliğe katılarak, günle ilgili düşüncelerini resme döktü.

Tuncer Bağışkan'dan önemli çağrı; "Değirmenlik'teki asker...

Değirmenlik Belediyesi, akıllı su sayacı sistemine geçiyo...

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde kazada zarar gören çe...

Taş ocakları yaşamı yok ediyor!
RSS BÜYÜKKONUK
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Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi düzenlendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi ile Büyükkonuk Belediyesi işbirliğinde bölge üreticilerine yönelik bağ budanması ile hastalık ve zararlılarıyla mücadele konusunda tarla günü ve gece eğitimi düzenlendi.

Tarım Dairesi, Büyükkonuk'ta tarla günü ve gece eğitimi d...

Kaplıca Köyü Atatürk büstü açılışı gerçekleştirildi

Büyükkonuk Belediyesi yeni yıl yemeğini iptal etti

Büyükkonuk-Yedikonuk arasındaki dere taştı
RSS MEHMETÇİK
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Dayanışma'dan "Noel Baba Tatil Köyü" tepkisi
Dayanışma Örgütü, "Noel Baba Tatil Köyü" yapımı için Kumyalı bölgesinde 564 dönümlük arazinin 49 yıllığına özel bir şahsa kiralanması kararına tepki gösterdi.

Mehmetçik Belediyesi 2. Toprak Ana Günü etkinliği düzenli...

Mehmetçik Belediyesi, "2. Toprak Ana Günü" düzenliyor

Mehmetçik Belediye Parkı yarın açılıyor

Kelle: "GDO'suz ürünleri tüketiciyle buluşturmak önemli"
RSS YENİERENKÖY
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Yeni Erenköy'de Akdeniz foku görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarından birisi, Cumartesi günü Yeni Erenköy kıyılarında görüldü.

Yeni Erenköy Belediyesi tarafından akıllı su sayacı takıl...

Özgürgün: "Ekmek parası için uğraşan insanların mağduriye...

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının maaşları ödenecek

Yeni Erenköy Belediyesi'nde maaş krizi çalışanları gerdi
RSS ALSANCAK
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Mehmetçik ve Alsancak'ta elektrik kesintisi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Mehmetçik ve Alsancak trafolarında çalışma olacağından bazı köylere yarın 6-7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Alsancak'ta hırsızlık, kasti hasar ve suç işlemeye teşebb...

Alsancak'ta sakin Hakkı Yarel yaşamını yitirdi

Alsancak bölgesinde yarın elektrik kesintisi var

Efdal Safel rahatsızlanarak hayatını kaybetti
RSS ÇATALKÖY
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Çatalköy İlkokulu'nda şehitler anıldı
Çatalköy İlkokulu Okul - Aile Birliğinin, Çatalköy Belediyesi Himayesinde düzenlediği Çatalköy Satranç Turnuvası dördüncü turunda Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Şehit düşenler anıldı.

Çatalköy'de yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Bakan Dürüst: "Girne Doğu Çevre Yolu ile trafikte yaşanan...

"Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri" 2. gününde...

Çatalköy'de Hz. Ömer Türbesi'nin bulunduğu sahilde "otel ...
RSS DİKMEN
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Bu zulme biri dur desin!
Girne Ağırdağ Bölgesinde yaşanan hayvan zulmü vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölge halkının ifadelerine göre geçmişte koşularda derece alan yarış atı, sorumsuz kişilerin elinde beş yıldır kötü koşullarda yaşıyor.

Çelebi: "İmar Planına geçilmeden, Emirnamelerin kaldırılm...

Kanol: "emirnameler, siyasilerin yeni bir rant dağıtma ar...

KHYD ekibi Dikmen Belediyesi'ni ziyaret etti

Dağlarımız "kabak gibi" içten içe oyuluyor
RSS ESENTEPE
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Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesi'yle ilgili Sayıştay Raporunu oy birliği ile onayladı
Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Esentepe Belediyesinin 2006 Mali Yılı Genel Denetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu oy birliği ile onayladı.

Kişi: "Tarihin en beceriksiz hükümetiyle karşı karşıyayız...

En çok yağışı Esentepe aldı

Esentepe-Alevkaya yolu toprak ve taş kayması nedeniyle ka...

En fazla yağış Esentepe'ye düştü
RSS LAPTA
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Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planı'nı açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı
Lapta Belediyesi, Stratejik Kalkınma Planını açıkladı ve sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yaptı.

Aşırı ısınan uzatma kabloları evi yakıyordu

Su İşleri Dairesi ve Hayvancılık Dairesi Müdürleri, Lapta...

Devlet, okullara bütçe ayırmayınca okul yönetimleri bağış...

LAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri i...
RSS AKDOĞAN
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625 kilo kaçak patates tohumu ele geçirildi
Türkmenköyde dün saat 19.00 sıralarında, E.E. (E-54)'ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, Hollanda menşeli 625 kilo patates tohumu bulunarak emare olarak alındı.

Akdoğan Belediyesi çiçek dağıtımına başladı

Aktuna: "Traktörü üzerine sürmedim"

Akdoğan Belediye Başkanı Latif yaptığı ve yapacağı projel...

Akdoğan Panayırı, Başbakan Özgürgün'ün katıldığı törenle ...
RSS TATLISU
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Tatlısu Harnup Festivali sona erdi
Tatlısu Belediyesinin düzenlediği 11. Uluslararası Harnup Festivali dün gece sona erdi.

Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor

"Önce kadın" Kıbrıs Kültürünü yansıtan ürünleriyle fark y...

11. Tatlısu Geleneksel Uluslararası Harnup Festivali düze...

Tarım Dairesi, harnup ağaçlarında budama ve aşılama konus...
RSS VADİLİ
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü'nde görev Yüksel Özyaşar'ın
Cumhuriyetçi Türk Partisi Vadili Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi ve Ocak Örgütü Başkanlığına Yüksel Özyaşar getirildi.

E'ler Hindi tesislerinden tarihi eser fışkırdı

Vadili Belediyesi ile DAÜ arasında işbirliği protokolü im...

Şükran Gürpınar hayatını kaybetti

Vadili Kadınlar Kültür ve Sanat Derneği, Belediye Başkanı...
RSS GEÇİTKALE
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Geçitkale için hedef, Mayıs 2017'de Cittaslow üyeliği
Geçitkale Belediyesi, bir yıldan uzun süredir sürdürdüğü Cittaslow üyelik sürecine yeni bir ivme kazandırdığını ve hedefinin gelecek yıl mayıs ayında üyelik olduğunu açıkladı.

Geçitkale'de üreten kadınlar pazarı, Pazar günü açılıyor

Geçitkale Belediyesi'nden "üreten kadınlar pazarı"

Geçitkale Köyü'ndeki kilise restore ediliyor

Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri törenle anılacak
RSS PAŞAKÖY
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Paşaköy'de suyun gelişi kutlandı...
KKTC su temin projesi kapsamında Mesaryaya ulaşan su Paşaköyde sevinç yarattı.

Paşaköy Asbaşkana emanet

Habil Tülücü yarışı kazandı!

Topaloğlu: "Paşaköy Belediyesi'nde şeffaf yönetim prensib...

DP-UG, Düzova'yı ziyaret etti
RSS BEYARMUDU
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En çok yağış Beyarmudu'na düştü
Meteoroloji Dairesi dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında ülke genelinde etkili olan yağmurlarda en çok yağışın metrekareye 26 kg ile Beyarmuduna düştüğünü bildirdi.

24 saat içerisinde en çok yağış Beyarmudu'na düştü

Pile'de ortak polis operasyonu: "47 kişi gözaltına alındı...

Kuraklık zeytini fena vurdu

Beyarmudu Belediyesi ile İstanbul Arnavutköy Belediyesi a...
RSS İNÖNÜ
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İnönü'de elektrik kesintisi
Orta gerilim çalışmaları nedeniyle yarın İnönüye 6 saat elektrik verilemeyecek.

İnönü'de, bu pazar çevre temizliği yapılacak

Sinde (İnönü) Panayırı Meclis Başkanı Siber'in de katılım...

İnönü'de kulüp binası kaosu sürüyor

İnönü Gençlik Merkezinden İnönü Akın Spor Kulübü binası ...
RSS SERDARLI
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Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri
Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen kanser farkındalık seminerleri kapsamında Serdarlıda seminer düzenlendi.

Gönenderede ağıl sorununun çözümü için çalışma başlatıld...

Serdarlı ve Çevre köylerde altyapı ve asfaltlama çalışmas...

Serdarlı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sucuoğlu, Serdarlı Belediyesi'ne bağlı bölgelerde yürüyüş...
RSS YENİBOĞAZİÇİ
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Yeniboğaziçi'de pazar günü Cittaslow köy pazarı kuruluyor
Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçinde pazar günü Yerel üret, yerel tüket sloganıyla cittaslow köy pazarı kuruluyor.

Yeniboğaziçi'nden "yerel üret, yerel tüket" sloganıyla kö...

Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis bölgesindeki konutları su...

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Başkanlığı'na Katip Demir geti...

Yeniboğaziçi'nde yarın köy pazarı açılacak
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AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Harms: "Akkuyu delilik, aptallık!"

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Kıbrıs Postası Gazetesi

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