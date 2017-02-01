Kıbrıs Postası Gazetesi

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Arıklı Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdi
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının, Meclis ve Hükümeti muhatap almadan hayati kararlar aldığını iddia etti.
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GAÜ okullar grubu; Girne Belediyesi ile ağaç dikimine katıldı
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı ,The American Elementary School, The International Prep School ,The American Nursery School Öğrencileri, beraberlerinde GAÜ Okullar Grubu İlkokulları Okul Aile ...
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Ercan Havalimanı'nın devriyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı
Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi ile İlgili Şartname, Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Aşamalarındaki İşlemlerin Hukuka ve Kamu Yararına Uygunluğunun Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komit...
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Güney Kıbrıs'ta 100 Bin Euro'luk soygun!
Sigmalive'in haberine göre Güney Kıbrıs'ta Baf bölgesinde bulunan büyük bir manavda 100 Bin Euro'luk soygun gerçekleşti.
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DAÜ-SEN: "Özerklik kırmızı çizgimizdir. Geri adım atmayacağız"
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) özerkliğin kırmızı çizgileri olduğunu, geri adım atmayacaklarını vurguladı.
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KTSO'dan ilkokullara yönelik yerli ürün ve hijyen kampanyası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Ocak ayı boyunca 13 ilkokulu ziyaret ederek 3. Sınıflara yönelik olarak sanayi-yerli ürün ve hijyen kampanyası yaptı.
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Girne Belediyesi çocuklara yarıyıl şenliği düzenliyor
Girne Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklara bir birinden eğitici ve eğlenceli faaliyetlerin yer aldığı Yarı Yıl Şenliği düzenliyor. 4 Şubat 2017 Cuma günü Resim Atölyesi, 7 Şubat 2017 Salı ...
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Öztabay: "Hasta Hakları Yasa Tasarısı ivedilikle yasalaştırılmalı"
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe Öztabay, Hasta Hakları Yasa Tasarısı'nın ivedilikle gündeme alınıp yasalaştırılması gerektiğini kaydetti.
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Otellerin doluluklarında Ocak ayında düşüş yaşadı...
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranları ortalamasının ocak ayında yüzde 53, küçük otellerin yüzde 42, tüm otellerin ise yüzde 47 olduğunu açıkladı.
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Güney'de bir Türk mülke tecavüz suçundan tutuklandı
Rum Polisi Larnaka'da bir evde 23 yaşında bir Türk vatandaşını tutukladı.
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ABD'de havaalanında 5 yaşındaki bir çocuğa kelepçe takıldı
ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Uluslararası Washington Dulles Havalimanı'nda 5 yaşında İranlı bir çocuğun saatlerce kelepçeli olarak tutulduğu ortaya çıktı.
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Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra Hindistan'da öldü
Dünyanın en yaşlı fillerinden biri kabul edilen Indra, Hindistan'ın Karnakata eyaletindeki doğal yaşam kampında öldü.
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Özgürgün: "Harita sunulması çok büyük taviz"
Başbakan Hüseyin Özgürgün, halka sunulacak referandum planı ortaya çıkmadan harita vermenin çok büyük taviz ve stratejik hata olduğunu belirterek, "Bundan sonra Kıbrıs Türk tarafının elinde hiçbir koz yok, bütün kozla...
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Bugün mutlaka okumanız gereken köşe yazılarını sizler için hazırladık
01/02/2017 tarihli mutlaka okumanız gereken köşe yazılarını sizler için hazırladık.
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LTB, "Boru ve Boru Aksamları İhalesi"ni imzaladı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2017 yılında uzun yıllar çeşitli altyapı sorunlarıyla boğuşan Hamitköye yönelik kanalizasyon yatırımlarına hız veriyor.
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Liderler bugün biraraya gelecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün saat 11.00'de yeniden bir araya gelecek.
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Hasikos "Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımını yeniden düzenleme" seferberliği başlattı
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, "Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda yaşanan haksızlıkları gidermek amacıyla, kira artışlarından taşınmazların yeniden dağıtılmasına kadar uzanan bir...
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Güney Kıbrıs'tan vergi düzenlemesine "hayır"
Güney Kıbrısın, Avrupa Komisyonunun Ortak Birleştirilmiş Kurumlar Vergisi Matrahı düzenlemesine karşı olduğu ve bunun karşısında durmak için hazırlıklar yaptığı haber verildi.
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Hristodulidis Kidd'le görüştü
Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kiddle görüştü.
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Theoharus'tan Türkiye ve AB'ye eleştiri
Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı Rum Milletvekili Eleni Theoharus, Cenevrede yapılan görüşmelerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncının katı tutumu nedeniyle b...
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İngilizler, Trump'a karşı "İngiltere tarihinin en büyük protestosuna" hazırlanıyor
İngiliz gazetesi I, "Donald Trump'ın İngiltere'ye davet edilmesi" ile ilgili bir haberi ön sayfasına taşıyarak, ziyaretin, "İngiltere tarihinin en büyük protestosuna" yol açabileceğini duyuruyor.
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|e-Gazete